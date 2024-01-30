https://ria.ru/20240130/vzryvy-1924473660.html
Украинские власти сообщили о взрывах в Харькове
Украинские власти сообщили о взрывах в Харькове - РИА Новости, 30.01.2024
Украинские власти сообщили о взрывах в Харькове
Взрывы прогремели в Харькове на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T23:58
2024-01-30T23:58
2024-01-30T23:58
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Взрывы прогремели в Харькове на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на данный момент в Харьковской и Днепропетровской областях объявлена воздушная тревога. "Взрывы в Харькове", - написал Синегубов.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинские власти сообщили о взрывах в Харькове
Украинские власти сообщили о взрывах в Харькове на фоне воздушной тревоги