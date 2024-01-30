Бабурин сдал в ЦИК подписи для регистрации на выборах президента
Бабурин сдал в ЦИК подписи в свою поддержку для регистрации на выборах
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Российский общенародный союз", кандидат в президенты РФ от партии Сергей Бабурин в Центральной избирательной комиссии России, где проходит прием подписей в поддержку для регистрации на предстоящих президентских выборах. 30 января 2024
Председатель партии "Российский общенародный союз", кандидат в президенты РФ от партии Сергей Бабурин в Центральной избирательной комиссии России, где проходит прием подписей в поддержку для регистрации на предстоящих президентских выборах. 30 января 2024
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Председатель партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин сдал в Центральную избирательную комиссию подписи в свою поддержку для регистрации на предстоящих президентских выборах, передает корреспондент РИА Новости.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина.
Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.