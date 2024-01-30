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Бабурин сдал в ЦИК подписи для регистрации на выборах президента - РИА Новости, 30.01.2024
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Выборы президента России — 2024
 
14:02 30.01.2024 (обновлено: 14:13 30.01.2024)
https://ria.ru/20240130/vybory-1924356347.html
Бабурин сдал в ЦИК подписи для регистрации на выборах президента
Бабурин сдал в ЦИК подписи для регистрации на выборах президента - РИА Новости, 30.01.2024
Бабурин сдал в ЦИК подписи для регистрации на выборах президента
Председатель партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин сдал в Центральную избирательную комиссию подписи в свою поддержку для регистрации на... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T14:02
2024-01-30T14:13
выборы президента россии — 2024
политика
сергей бабурин
цик рф
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Председатель партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин сдал в Центральную избирательную комиссию подписи в свою поддержку для регистрации на предстоящих президентских выборах, передает корреспондент РИА Новости. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина. Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.
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политика, сергей бабурин, цик рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Сергей Бабурин, ЦИК РФ
Бабурин сдал в ЦИК подписи для регистрации на выборах президента

Бабурин сдал в ЦИК подписи в свою поддержку для регистрации на выборах

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Российский общенародный союз", кандидат в президенты РФ от партии Сергей Бабурин в Центральной избирательной комиссии России, где проходит прием подписей в поддержку для регистрации на предстоящих президентских выборах. 30 января 2024
Председатель партии Российский общенародный союз, кандидат в президенты РФ от партии Сергей Бабурин в Центральной избирательной комиссии России, где проходит прием подписей в поддержку для регистрации на предстоящих президентских выборах. 30 января 2024 - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Председатель партии "Российский общенародный союз", кандидат в президенты РФ от партии Сергей Бабурин в Центральной избирательной комиссии России, где проходит прием подписей в поддержку для регистрации на предстоящих президентских выборах. 30 января 2024
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Председатель партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин сдал в Центральную избирательную комиссию подписи в свою поддержку для регистрации на предстоящих президентских выборах, передает корреспондент РИА Новости.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина.
Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.
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