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Бабурин сдал в ЦИК подписи для регистрации на выборах президента

Бабурин сдал в ЦИК подписи для регистрации на выборах президента - РИА Новости, 30.01.2024

Бабурин сдал в ЦИК подписи для регистрации на выборах президента

Председатель партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин сдал в Центральную избирательную комиссию подписи в свою поддержку для регистрации на... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T14:02

2024-01-30T14:02

2024-01-30T14:13

выборы президента россии — 2024

политика

сергей бабурин

цик рф

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Председатель партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин сдал в Центральную избирательную комиссию подписи в свою поддержку для регистрации на предстоящих президентских выборах, передает корреспондент РИА Новости. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина. Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, сергей бабурин, цик рф