https://ria.ru/20240130/vayldberiz-1924428381.html
В Wildberries опровергли введение новых штрафов после пожара в Шушарах
В Wildberries опровергли введение новых штрафов после пожара в Шушарах - РИА Новости, 30.01.2024
В Wildberries опровергли введение новых штрафов после пожара в Шушарах
Wildberries не меняла политику в отношении занятых на складах после пожара в Шушарах, сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T18:07
2024-01-30T18:07
2024-01-30T18:07
wildberries
александр бастрыкин
происшествия
пожар
санкт-петербург
коммерческая недвижимость
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Москва, 30 янв — РИА Новости. Wildberries не меняла политику в отношении занятых на складах после пожара в Шушарах, сообщили РИА Новости в компании.Ранее в редакцию РИА Новости поступило обращение, в котором говорилось об увеличении штрафов для сотрудников организации почти в два раза, а также об отключении службы поддержки.В пресс-службе в ответе на запрос агентства опровергли эту информацию. Для исполнителей склада в Шушарах, отметили в компании, после инцидента запустили специальную горячую линию. По ней предоставляется актуальная информация про занятость на других объектах."Маркетплейс придерживается принципов прозрачности и законности взаимоотношений с исполнителями, а также нацелен на предоставление максимально качественных услуг для продавцов и покупателей. Ответственность сторон — маркетплейса и исполнителей на логистических объектах — определяется условиями договора оказания услуг и Гражданским кодексом", — подчеркнули в пресс-службе.Склад Wildberries в Шушарах (Санкт-Петербург) площадью свыше 100 тысяч квадратных метров загорелся 13 января. Пожар охватил 70 тысяч квадратных метров. Ориентировочный ущерб оценивается страховщиками в десять-одиннадцать миллиардов рублей. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить по факту произошедшего уголовное дело.
https://ria.ru/20240129/wildberries-1924236914.html
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wildberries, александр бастрыкин, происшествия, пожар, санкт-петербург, коммерческая недвижимость
Wildberries, Александр Бастрыкин, Происшествия, Пожар, Санкт-Петербург, Коммерческая недвижимость
Москва, 30 янв — РИА Новости. Wildberries не меняла политику в отношении занятых на складах после пожара в Шушарах, сообщили РИА Новости в компании.
Ранее в редакцию РИА Новости поступило обращение, в котором говорилось об увеличении штрафов для сотрудников организации почти в два раза, а также об отключении службы поддержки.
В Wildberries опровергли информацию об обысках в квартире Бакальчук
В пресс-службе в ответе на запрос агентства опровергли эту информацию. Для исполнителей склада в Шушарах, отметили в компании, после инцидента запустили специальную горячую линию. По ней предоставляется актуальная информация про занятость на других объектах.
"Маркетплейс придерживается принципов прозрачности и законности взаимоотношений с исполнителями, а также нацелен на предоставление максимально качественных услуг для продавцов и покупателей. Ответственность сторон — маркетплейса и исполнителей на логистических объектах — определяется условиями договора оказания услуг и Гражданским кодексом", — подчеркнули в пресс-службе.
В Ленинградской области появится новый склад Wildberries
Склад Wildberries в Шушарах (Санкт-Петербург) площадью свыше 100 тысяч квадратных метров загорелся
13 января. Пожар охватил 70 тысяч квадратных метров. Ориентировочный ущерб оценивается страховщиками в десять-одиннадцать миллиардов рублей. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин
поручил возбудить по факту произошедшего уголовное дело.