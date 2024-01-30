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Отставные западные политики будут продвигать Украину в НАТО, заявил Ермак - РИА Новости, 30.01.2024
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22:32 30.01.2024
https://ria.ru/20240130/ukraina-1924467811.html
Отставные западные политики будут продвигать Украину в НАТО, заявил Ермак
Отставные западные политики будут продвигать Украину в НАТО, заявил Ермак - РИА Новости, 30.01.2024
Отставные западные политики будут продвигать Украину в НАТО, заявил Ермак
Киев собрал из отставных европейских политиков команду по продвижению Украины в НАТО, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T22:32
2024-01-30T22:32
в мире
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киев
литва
владимир зеленский
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Киев собрал из отставных европейских политиков команду по продвижению Украины в НАТО, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. "Эта новая группа, только что у нас закончилась первая Zoom-встреча с участниками этой группы, ее целью в первую очередь является работа со странами-участниками НАТО, работа с экспертным окружением, политическим окружением, чтобы построить атмосферу, которая бы помогла нашему продвижению на этом пути (в НАТО - ред.)", - заявил Ермак в ходе пресс-конференции офиса Зеленского. Кроме того, Ермак представил участников группы, которые, по его словам, являются "уважаемыми и мощными людьми, которые все еще имеют довольно большое влияние". Среди них экс-президент Литвы Даля Грибаускайте, бывший президент Польши Александр Квасневский, экс-премьер Великобритании Борис Джонсон, бывший премьер Финляндии Санна Марин, экс-госсекретарь США Хилари Клинтон и другие. В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. На саммите в Литве в июле прошлого года страны блока утвердили многолетний пакет поддержки Украины, состоящий из трех пунктов: план помощи для достижения совместимости украинских ВС с натовскими стандартами, создание совета НАТО-Украина и подтверждение права Киева на присоединение к альянсу без предварительного выполнения плана действий по достижению членства. При этом никаких временных рамок вступления Украины в блок, на которых настаивал Киев, обозначено не было, как и условий, которые должны быть выполнены для получения официального приглашения. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20240129/nato-1924250531.html
https://ria.ru/20240129/ukraina-1924066129.html
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в мире, украина, киев, литва, владимир зеленский, андрей ермак, даля грибаускайте, нато
В мире, Украина, Киев, Литва, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Даля Грибаускайте, НАТО
Отставные западные политики будут продвигать Украину в НАТО, заявил Ермак

Ермак: команда из отставных западных политиков будет продвигать Украину в НАТО

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО
Флаги Украины и НАТО - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Киев собрал из отставных европейских политиков команду по продвижению Украины в НАТО, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.
«
"Эта новая группа, только что у нас закончилась первая Zoom-встреча с участниками этой группы, ее целью в первую очередь является работа со странами-участниками НАТО, работа с экспертным окружением, политическим окружением, чтобы построить атмосферу, которая бы помогла нашему продвижению на этом пути (в НАТО - ред.)", - заявил Ермак в ходе пресс-конференции офиса Зеленского.
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Кроме того, Ермак представил участников группы, которые, по его словам, являются "уважаемыми и мощными людьми, которые все еще имеют довольно большое влияние". Среди них экс-президент Литвы Даля Грибаускайте, бывший президент Польши Александр Квасневский, экс-премьер Великобритании Борис Джонсон, бывший премьер Финляндии Санна Марин, экс-госсекретарь США Хилари Клинтон и другие.
В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. На саммите в Литве в июле прошлого года страны блока утвердили многолетний пакет поддержки Украины, состоящий из трех пунктов: план помощи для достижения совместимости украинских ВС с натовскими стандартами, создание совета НАТО-Украина и подтверждение права Киева на присоединение к альянсу без предварительного выполнения плана действий по достижению членства. При этом никаких временных рамок вступления Украины в блок, на которых настаивал Киев, обозначено не было, как и условий, которые должны быть выполнены для получения официального приглашения.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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В миреУкраинаКиевЛитваВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакДаля ГрибаускайтеНАТО
 
 
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