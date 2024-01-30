Отставные западные политики будут продвигать Украину в НАТО, заявил Ермак
Ермак: команда из отставных западных политиков будет продвигать Украину в НАТО
© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Киев собрал из отставных европейских политиков команду по продвижению Украины в НАТО, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.
«
"Эта новая группа, только что у нас закончилась первая Zoom-встреча с участниками этой группы, ее целью в первую очередь является работа со странами-участниками НАТО, работа с экспертным окружением, политическим окружением, чтобы построить атмосферу, которая бы помогла нашему продвижению на этом пути (в НАТО - ред.)", - заявил Ермак в ходе пресс-конференции офиса Зеленского.
Кроме того, Ермак представил участников группы, которые, по его словам, являются "уважаемыми и мощными людьми, которые все еще имеют довольно большое влияние". Среди них экс-президент Литвы Даля Грибаускайте, бывший президент Польши Александр Квасневский, экс-премьер Великобритании Борис Джонсон, бывший премьер Финляндии Санна Марин, экс-госсекретарь США Хилари Клинтон и другие.
В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. На саммите в Литве в июле прошлого года страны блока утвердили многолетний пакет поддержки Украины, состоящий из трех пунктов: план помощи для достижения совместимости украинских ВС с натовскими стандартами, создание совета НАТО-Украина и подтверждение права Киева на присоединение к альянсу без предварительного выполнения плана действий по достижению членства. При этом никаких временных рамок вступления Украины в блок, на которых настаивал Киев, обозначено не было, как и условий, которые должны быть выполнены для получения официального приглашения.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.