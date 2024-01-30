https://ria.ru/20240130/ukraina-1924467811.html

Отставные западные политики будут продвигать Украину в НАТО, заявил Ермак

Отставные западные политики будут продвигать Украину в НАТО, заявил Ермак - РИА Новости, 30.01.2024

Отставные западные политики будут продвигать Украину в НАТО, заявил Ермак

Киев собрал из отставных европейских политиков команду по продвижению Украины в НАТО, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T22:32

2024-01-30T22:32

2024-01-30T22:32

в мире

украина

киев

литва

владимир зеленский

андрей ермак

даля грибаускайте

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912749091_0:297:3071:2024_1920x0_80_0_0_5464bcec07b8eecddcafdd670ee5b9c7.jpg

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Киев собрал из отставных европейских политиков команду по продвижению Украины в НАТО, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. "Эта новая группа, только что у нас закончилась первая Zoom-встреча с участниками этой группы, ее целью в первую очередь является работа со странами-участниками НАТО, работа с экспертным окружением, политическим окружением, чтобы построить атмосферу, которая бы помогла нашему продвижению на этом пути (в НАТО - ред.)", - заявил Ермак в ходе пресс-конференции офиса Зеленского. Кроме того, Ермак представил участников группы, которые, по его словам, являются "уважаемыми и мощными людьми, которые все еще имеют довольно большое влияние". Среди них экс-президент Литвы Даля Грибаускайте, бывший президент Польши Александр Квасневский, экс-премьер Великобритании Борис Джонсон, бывший премьер Финляндии Санна Марин, экс-госсекретарь США Хилари Клинтон и другие. В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. На саммите в Литве в июле прошлого года страны блока утвердили многолетний пакет поддержки Украины, состоящий из трех пунктов: план помощи для достижения совместимости украинских ВС с натовскими стандартами, создание совета НАТО-Украина и подтверждение права Киева на присоединение к альянсу без предварительного выполнения плана действий по достижению членства. При этом никаких временных рамок вступления Украины в блок, на которых настаивал Киев, обозначено не было, как и условий, которые должны быть выполнены для получения официального приглашения. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20240129/nato-1924250531.html

https://ria.ru/20240129/ukraina-1924066129.html

украина

киев

литва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, киев, литва, владимир зеленский, андрей ермак, даля грибаускайте, нато