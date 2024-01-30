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"Начнется в марте": в Киеве испугались скорой катастрофы - РИА Новости, 30.01.2024
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02:56 30.01.2024
https://ria.ru/20240130/ukraina-1924260176.html
"Начнется в марте": в Киеве испугались скорой катастрофы
"Начнется в марте": в Киеве испугались скорой катастрофы - РИА Новости, 30.01.2024
"Начнется в марте": в Киеве испугались скорой катастрофы
Без западной финансовой помощи уже в марте на Украине начнется бюджетный коллапс, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, подозреваемый в госизмене и РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T02:56
2024-01-30T02:56
в мире
украина
сша
александр дубинский
владимир зеленский
верховная рада украины
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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Без западной финансовой помощи уже в марте на Украине начнется бюджетный коллапс, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, подозреваемый в госизмене и содержащийся в киевском СИЗО.По словам парламентария, никто из чиновников на Украине "не занимается даже имитацией работы" над созданием плана "Б", если западные доноры дадут Киеву "существенно меньше ожидаемого"."А ведь так и будет. По сути, сегодня мы находимся в шаге от банкротства модели, построенной на финансировании извне, без вовлечения внутренних резервов", — написал парламентарий в Telegram, записи в котором публикуются при помощи адвокатов.По его мнению, с учетом событий в Техасе и растущего напряжения вокруг миграционного вопроса в конгрессе США "приземление украинской мечты о деньгах будет очень жестким", а обсуждение выделения траншей Киеву будет отложено до ноябрьских выборов президента. При этом "спасательный круг" остается только у Европы, однако "совсем не очевидно", что его хватит для поддержки бюджетных расходов и оплаты новой мобилизации, считает депутат."Если ЕС не сможет утвердить решение, по которому Украина сможет получить в 2024 году 18 миллиардов евро, то свести бюджет будет невозможно. При дефиците 40 миллиардов долларов, из которых 34 миллиарда должны были прийти от доноров, бюджетный коллапс начнется уже в марте", - предупредил Дубинский.Как резюмировал депутат, отсутствие продуманного плана "Б" у Киева говорит о том, что решения будут разрабатываться на ходу и содержать "только меры жесткой экономии, повышения налогов и девальвации гривны".Американские власти говорят, что исчерпали средства на поддержку Украины в конце прошлого года и, пока конгресс не утвердит новые ассигнования, не в состоянии продолжать поставки оружия и боеприпасов. Утверждение президентского запроса на 61 миллиард долларов для Киева республиканская оппозиция в конгрессе увязывает с проведением масштабной миграционной реформы. Как заявлял Владимир Зеленский, украинские пенсионеры умрут, если США не предоставят Киеву новый пакет финансовой помощи.
https://ria.ru/20240130/zelenskiy-1924259239.html
https://ria.ru/20240126/ssha-1923754937.html
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в мире, украина, сша, александр дубинский, владимир зеленский, верховная рада украины, евросоюз
В мире, Украина, США, Александр Дубинский, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Евросоюз
"Начнется в марте": в Киеве испугались скорой катастрофы

Дубинский: без западной помощи на Украине начнется бюджетный коллапс

© AP Photo / Felipe DanaПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© AP Photo / Felipe Dana
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Без западной финансовой помощи уже в марте на Украине начнется бюджетный коллапс, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, подозреваемый в госизмене и содержащийся в киевском СИЗО.
По словам парламентария, никто из чиновников на Украине "не занимается даже имитацией работы" над созданием плана "Б", если западные доноры дадут Киеву "существенно меньше ожидаемого".
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"А ведь так и будет. По сути, сегодня мы находимся в шаге от банкротства модели, построенной на финансировании извне, без вовлечения внутренних резервов", — написал парламентарий в Telegram, записи в котором публикуются при помощи адвокатов.
По его мнению, с учетом событий в Техасе и растущего напряжения вокруг миграционного вопроса в конгрессе США "приземление украинской мечты о деньгах будет очень жестким", а обсуждение выделения траншей Киеву будет отложено до ноябрьских выборов президента. При этом "спасательный круг" остается только у Европы, однако "совсем не очевидно", что его хватит для поддержки бюджетных расходов и оплаты новой мобилизации, считает депутат.
"Если ЕС не сможет утвердить решение, по которому Украина сможет получить в 2024 году 18 миллиардов евро, то свести бюджет будет невозможно. При дефиците 40 миллиардов долларов, из которых 34 миллиарда должны были прийти от доноров, бюджетный коллапс начнется уже в марте", - предупредил Дубинский.
Как резюмировал депутат, отсутствие продуманного плана "Б" у Киева говорит о том, что решения будут разрабатываться на ходу и содержать "только меры жесткой экономии, повышения налогов и девальвации гривны".
Американские власти говорят, что исчерпали средства на поддержку Украины в конце прошлого года и, пока конгресс не утвердит новые ассигнования, не в состоянии продолжать поставки оружия и боеприпасов. Утверждение президентского запроса на 61 миллиард долларов для Киева республиканская оппозиция в конгрессе увязывает с проведением масштабной миграционной реформы. Как заявлял Владимир Зеленский, украинские пенсионеры умрут, если США не предоставят Киеву новый пакет финансовой помощи.
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