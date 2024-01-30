https://ria.ru/20240130/ukraina-1924260176.html

"Начнется в марте": в Киеве испугались скорой катастрофы

"Начнется в марте": в Киеве испугались скорой катастрофы - РИА Новости, 30.01.2024

"Начнется в марте": в Киеве испугались скорой катастрофы

Без западной финансовой помощи уже в марте на Украине начнется бюджетный коллапс, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, подозреваемый в госизмене и РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T02:56

2024-01-30T02:56

2024-01-30T02:56

в мире

украина

сша

александр дубинский

владимир зеленский

верховная рада украины

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839642779_0:200:3072:1928_1920x0_80_0_0_a75a8425e533b4bac71c06ebefb9fb08.jpg

МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Без западной финансовой помощи уже в марте на Украине начнется бюджетный коллапс, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, подозреваемый в госизмене и содержащийся в киевском СИЗО.По словам парламентария, никто из чиновников на Украине "не занимается даже имитацией работы" над созданием плана "Б", если западные доноры дадут Киеву "существенно меньше ожидаемого"."А ведь так и будет. По сути, сегодня мы находимся в шаге от банкротства модели, построенной на финансировании извне, без вовлечения внутренних резервов", — написал парламентарий в Telegram, записи в котором публикуются при помощи адвокатов.По его мнению, с учетом событий в Техасе и растущего напряжения вокруг миграционного вопроса в конгрессе США "приземление украинской мечты о деньгах будет очень жестким", а обсуждение выделения траншей Киеву будет отложено до ноябрьских выборов президента. При этом "спасательный круг" остается только у Европы, однако "совсем не очевидно", что его хватит для поддержки бюджетных расходов и оплаты новой мобилизации, считает депутат."Если ЕС не сможет утвердить решение, по которому Украина сможет получить в 2024 году 18 миллиардов евро, то свести бюджет будет невозможно. При дефиците 40 миллиардов долларов, из которых 34 миллиарда должны были прийти от доноров, бюджетный коллапс начнется уже в марте", - предупредил Дубинский.Как резюмировал депутат, отсутствие продуманного плана "Б" у Киева говорит о том, что решения будут разрабатываться на ходу и содержать "только меры жесткой экономии, повышения налогов и девальвации гривны".Американские власти говорят, что исчерпали средства на поддержку Украины в конце прошлого года и, пока конгресс не утвердит новые ассигнования, не в состоянии продолжать поставки оружия и боеприпасов. Утверждение президентского запроса на 61 миллиард долларов для Киева республиканская оппозиция в конгрессе увязывает с проведением масштабной миграционной реформы. Как заявлял Владимир Зеленский, украинские пенсионеры умрут, если США не предоставят Киеву новый пакет финансовой помощи.

https://ria.ru/20240130/zelenskiy-1924259239.html

https://ria.ru/20240126/ssha-1923754937.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, александр дубинский, владимир зеленский, верховная рада украины, евросоюз