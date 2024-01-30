https://ria.ru/20240130/uchebniki-1924372561.html
Путин поддержал предложение вернуть академическую экспертизу учебников
Путин поддержал предложение вернуть академическую экспертизу учебников - РИА Новости, 30.01.2024
Путин поддержал предложение вернуть академическую экспертизу учебников
Президент России Владимир Путин поддержал предложение главы Российской академии наук Геннадия Красникова вернуться к академической экспертизе школьных... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T14:49
2024-01-30T14:49
2024-01-30T14:51
общество
россия
владимир путин
геннадий красников
российская академия наук
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал предложение главы Российской академии наук Геннадия Красникова вернуться к академической экспертизе школьных учебников. "Мы бы хотели поставить вопрос в этом плане - у нас до 2018 года Академия наук делала экспертизу школьных учебников. Мы считаем, что надо вернуть опять экспертизу к нам школьных учебников", - отметил Красников на рабочей встрече с Путиным. По словам Путина, то, что такая экспертиза прекращена - "это странно". "Да, я сейчас хочу поставить этот вопрос", - сказал Красников. "Конечно, надо с коллегами обсуждать", - ответил глава государства.
https://ria.ru/20231115/shkola-1909510558.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, геннадий красников, российская академия наук, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Владимир Путин, Геннадий Красников, Российская академия наук, Социальный навигатор, СН_Образование
Путин поддержал предложение вернуть академическую экспертизу учебников
Путин поддержал идею РАН вернуться к академической экспертизе школьных учебников