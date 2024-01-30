https://ria.ru/20240130/uchebniki-1924372561.html

Путин поддержал предложение вернуть академическую экспертизу учебников

Путин поддержал предложение вернуть академическую экспертизу учебников - РИА Новости, 30.01.2024

Путин поддержал предложение вернуть академическую экспертизу учебников

Президент России Владимир Путин поддержал предложение главы Российской академии наук Геннадия Красникова вернуться к академической экспертизе школьных... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T14:49

2024-01-30T14:49

2024-01-30T14:51

общество

россия

владимир путин

геннадий красников

российская академия наук

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал предложение главы Российской академии наук Геннадия Красникова вернуться к академической экспертизе школьных учебников. "Мы бы хотели поставить вопрос в этом плане - у нас до 2018 года Академия наук делала экспертизу школьных учебников. Мы считаем, что надо вернуть опять экспертизу к нам школьных учебников", - отметил Красников на рабочей встрече с Путиным. По словам Путина, то, что такая экспертиза прекращена - "это странно". "Да, я сейчас хочу поставить этот вопрос", - сказал Красников. "Конечно, надо с коллегами обсуждать", - ответил глава государства.

https://ria.ru/20231115/shkola-1909510558.html

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, владимир путин, геннадий красников, российская академия наук, социальный навигатор, сн_образование