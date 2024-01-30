В ЦИК предложили маркировать зарубежную информацию о выборах
ЦИК: для поступающей из-за рубежа информации о выборах в России нужна маркировка
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкБаннер Центральной избирательной комиссии со слоганом президентских выборах на улице Новосибирска
Баннер Центральной избирательной комиссии со слоганом президентских выборах на улице Новосибирска
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Российские избиратели умеют оценивать достоверность информации, поступающей из-за рубежа и направленной на воздействие на избирательный процесс РФ, но для большего эффекта стоит маркировать подобную информацию, считает член ЦИК РФ Игорь Борисов.
"Избиратель адекватно реагирует на информацию, которая поступает из западных источников… У нас сегодня, на мой взгляд, не хватает маркировки такой распространяемой в социальных сетях информации, которая формируется зарубежными акторами на воздействие", - сказал Борисов на круглом столе в Москве во вторник.
По его словам, исходя из проводившихся фокус-групп, избиратель будет тщательнее относиться к подобным сообщениям, если там будет присутствовать маркировка "источник информации находится за пределами Российской Федерации".
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. ЦИК РФ на данный момент зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина. Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.