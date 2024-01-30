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В ЦИК предложили маркировать зарубежную информацию о выборах - РИА Новости, 30.01.2024
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Выборы президента России — 2024
 
15:24 30.01.2024
https://ria.ru/20240130/tsik-1924383243.html
В ЦИК предложили маркировать зарубежную информацию о выборах
В ЦИК предложили маркировать зарубежную информацию о выборах - РИА Новости, 30.01.2024
В ЦИК предложили маркировать зарубежную информацию о выборах
Российские избиратели умеют оценивать достоверность информации, поступающей из-за рубежа и направленной на воздействие на избирательный процесс РФ, но для... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T15:24
2024-01-30T15:24
выборы президента россии — 2024
россия
политика
игорь борисов
цик рф
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Российские избиратели умеют оценивать достоверность информации, поступающей из-за рубежа и направленной на воздействие на избирательный процесс РФ, но для большего эффекта стоит маркировать подобную информацию, считает член ЦИК РФ Игорь Борисов. "Избиратель адекватно реагирует на информацию, которая поступает из западных источников… У нас сегодня, на мой взгляд, не хватает маркировки такой распространяемой в социальных сетях информации, которая формируется зарубежными акторами на воздействие", - сказал Борисов на круглом столе в Москве во вторник. По его словам, исходя из проводившихся фокус-групп, избиратель будет тщательнее относиться к подобным сообщениям, если там будет присутствовать маркировка "источник информации находится за пределами Российской Федерации". Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. ЦИК РФ на данный момент зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина. Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.
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россия, политика, игорь борисов, цик рф
Выборы президента России — 2024, Россия, Политика, Игорь Борисов, ЦИК РФ
В ЦИК предложили маркировать зарубежную информацию о выборах

ЦИК: для поступающей из-за рубежа информации о выборах в России нужна маркировка

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкБаннер Центральной избирательной комиссии со слоганом президентских выборах на улице Новосибирска
Баннер Центральной избирательной комиссии со слоганом президентских выборах на улице Новосибирска - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Баннер Центральной избирательной комиссии со слоганом президентских выборах на улице Новосибирска
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Российские избиратели умеют оценивать достоверность информации, поступающей из-за рубежа и направленной на воздействие на избирательный процесс РФ, но для большего эффекта стоит маркировать подобную информацию, считает член ЦИК РФ Игорь Борисов.
"Избиратель адекватно реагирует на информацию, которая поступает из западных источников… У нас сегодня, на мой взгляд, не хватает маркировки такой распространяемой в социальных сетях информации, которая формируется зарубежными акторами на воздействие", - сказал Борисов на круглом столе в Москве во вторник.
По его словам, исходя из проводившихся фокус-групп, избиратель будет тщательнее относиться к подобным сообщениям, если там будет присутствовать маркировка "источник информации находится за пределами Российской Федерации".
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. ЦИК РФ на данный момент зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина. Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.
Президентская кампания 2024
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Выборы президента России — 2024РоссияПолитикаИгорь БорисовЦИК РФ
 
 
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