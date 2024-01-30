https://ria.ru/20240130/tsik-1924383243.html

В ЦИК предложили маркировать зарубежную информацию о выборах

В ЦИК предложили маркировать зарубежную информацию о выборах - РИА Новости, 30.01.2024

В ЦИК предложили маркировать зарубежную информацию о выборах

Российские избиратели умеют оценивать достоверность информации, поступающей из-за рубежа и направленной на воздействие на избирательный процесс РФ, но для... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T15:24

2024-01-30T15:24

2024-01-30T15:24

выборы президента россии — 2024

россия

политика

игорь борисов

цик рф

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Российские избиратели умеют оценивать достоверность информации, поступающей из-за рубежа и направленной на воздействие на избирательный процесс РФ, но для большего эффекта стоит маркировать подобную информацию, считает член ЦИК РФ Игорь Борисов. "Избиратель адекватно реагирует на информацию, которая поступает из западных источников… У нас сегодня, на мой взгляд, не хватает маркировки такой распространяемой в социальных сетях информации, которая формируется зарубежными акторами на воздействие", - сказал Борисов на круглом столе в Москве во вторник. По его словам, исходя из проводившихся фокус-групп, избиратель будет тщательнее относиться к подобным сообщениям, если там будет присутствовать маркировка "источник информации находится за пределами Российской Федерации". Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. ЦИК РФ на данный момент зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина. Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.

россия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, политика, игорь борисов, цик рф