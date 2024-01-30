Рейтинг@Mail.ru
ЦИК ожидает усиления атак к президентским выборам - РИА Новости, 30.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип президентских выборов 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
13:10 30.01.2024
https://ria.ru/20240130/tsik-1924338240.html
ЦИК ожидает усиления атак к президентским выборам
ЦИК ожидает усиления атак к президентским выборам - РИА Новости, 30.01.2024
ЦИК ожидает усиления атак к президентским выборам
У избирательной системы РФ высокий запас прочности, но ЦИК ожидает сильной атаки на выборы президента перед 17 марта, заявил член ЦИК Игорь Борисов. РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T13:10
2024-01-30T13:10
выборы президента россии — 2024
россия
москва
игорь борисов
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
совет федерации рф
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924152804_0:38:3349:1922_1920x0_80_0_0_ae833411ebfc4e526b50d673a1eb0303.jpg
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. У избирательной системы РФ высокий запас прочности, но ЦИК ожидает сильной атаки на выборы президента перед 17 марта, заявил член ЦИК Игорь Борисов. "Устойчивый запас прочности избирательной системы - он на высоком уровне, но, тем не менее, сегодня мы… ожидаем нового всплеска - последняя атака - перед 17 марта", - сказал Борисов на круглом столе в Москве. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина. Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.
https://ria.ru/20240126/vybory-1923694473.html
https://ria.ru/20240112/avstriya-1920989910.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924152804_217:0:2946:2047_1920x0_80_0_0_394e88d35950f6dc1dc5a06134760c29.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, игорь борисов, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф, политика
Выборы президента России — 2024, Россия, Москва, Игорь Борисов, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Совет Федерации РФ, Политика
ЦИК ожидает усиления атак к президентским выборам

Борисов: ЦИК ожидает сильную атаку на выборы прямо перед 17 марта

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкБаннер Центральной избирательной комиссии со слоганом президентских выборах
Баннер Центральной избирательной комиссии со слоганом президентских выборах - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Баннер Центральной избирательной комиссии со слоганом президентских выборах . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. У избирательной системы РФ высокий запас прочности, но ЦИК ожидает сильной атаки на выборы президента перед 17 марта, заявил член ЦИК Игорь Борисов.
"Устойчивый запас прочности избирательной системы - он на высоком уровне, но, тем не менее, сегодня мы… ожидаем нового всплеска - последняя атака - перед 17 марта", - сказал Борисов на круглом столе в Москве.
Мужчина участвует в голосовании - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
Россия обеспечит безопасность на избирательных участках за рубежом
26 января, 16:05
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина.
Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.
Предвыборные баннеры - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
Австрия разрешила проводить выборы президента России на своей территории
12 января, 16:39
 
Выборы президента России — 2024РоссияМоскваИгорь БорисовЛеонид Слуцкий (политик)Николай ХаритоновСовет Федерации РФПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала