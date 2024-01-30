https://ria.ru/20240130/tsik-1924338240.html

ЦИК ожидает усиления атак к президентским выборам

ЦИК ожидает усиления атак к президентским выборам - РИА Новости, 30.01.2024

ЦИК ожидает усиления атак к президентским выборам

У избирательной системы РФ высокий запас прочности, но ЦИК ожидает сильной атаки на выборы президента перед 17 марта, заявил член ЦИК Игорь Борисов. РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T13:10

2024-01-30T13:10

2024-01-30T13:10

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. У избирательной системы РФ высокий запас прочности, но ЦИК ожидает сильной атаки на выборы президента перед 17 марта, заявил член ЦИК Игорь Борисов. "Устойчивый запас прочности избирательной системы - он на высоком уровне, но, тем не менее, сегодня мы… ожидаем нового всплеска - последняя атака - перед 17 марта", - сказал Борисов на круглом столе в Москве. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина. Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.

https://ria.ru/20240126/vybory-1923694473.html

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россия, москва, игорь борисов, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, совет федерации рф, политика