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Глава Ленобласти попросил Путина решить вопрос с центром для участников СВО
Глава Ленобласти попросил Путина решить вопрос с центром для участников СВО - РИА Новости, 30.01.2024
Глава Ленобласти попросил Путина решить вопрос с центром для участников СВО
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал президенту России Владимиру Путину о создаваемом в регионе комплексном центре по реабилитации и... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T01:06
2024-01-30T01:06
2024-01-30T01:06
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 янв – РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал президенту России Владимиру Путину о создаваемом в регионе комплексном центре по реабилитации и интеграции участников СВО и попросил помочь с проблемой выдачи разрешений и лицензий. Путин в понедельник провел рабочую встречу с Дрозденко. "Это не финансовая просьба… Мы создаем уникальный кластер для поддержки ребят с СВО. Чем он уникален - это и проживание, это и обучение, это и профессиональная переподготовка, это и индивидуальное протезов, протезирование, это и медицинская реабилитация… Но с чем связана просьба. Оказалось, что дело не в финансах. Мы это вопрос закроем. Мы привлекли и бюджетное финансирование, очень активно бизнес участвует. Мы попали на стыке нескольких министерств – министерство здравоохранения, министерство образования, министерство социальной защиты, министерство промышленности… И везде требуются свои разрешения, свои лицензии, а юридическое лицо мы делаем единое. Я хочу попросить вас дать поручение поддержать данный проект", - рассказал Дрозденко. "Хорошо, ладно", - ответил президент. Дрозденко рассчитывает, что проект будет реализован до конца года.
https://ria.ru/20240116/turchak-1921685022.html
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ленинградская область, россия, александр дрозденко, владимир путин, общество
Ленинградская область, Россия, Александр Дрозденко, Владимир Путин, Общество
Глава Ленобласти попросил Путина решить вопрос с центром для участников СВО
Дрозденко попросил Путина помочь решить вопрос с центром для бойцов СВО
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 янв – РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал президенту России Владимиру Путину о создаваемом в регионе комплексном центре по реабилитации и интеграции участников СВО и попросил помочь с проблемой выдачи разрешений и лицензий.
Путин в понедельник провел рабочую встречу с Дрозденко.
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"Это не финансовая просьба… Мы создаем уникальный кластер для поддержки ребят с СВО. Чем он уникален - это и проживание, это и обучение, это и профессиональная переподготовка, это и индивидуальное протезов, протезирование, это и медицинская реабилитация… Но с чем связана просьба. Оказалось, что дело не в финансах. Мы это вопрос закроем. Мы привлекли и бюджетное финансирование, очень активно бизнес участвует. Мы попали на стыке нескольких министерств – министерство здравоохранения, министерство образования, министерство социальной защиты, министерство промышленности… И везде требуются свои разрешения, свои лицензии, а юридическое лицо мы делаем единое. Я хочу попросить вас дать поручение поддержать данный проект", - рассказал Дрозденко.
"Хорошо, ладно", - ответил президент.
Дрозденко рассчитывает, что проект будет реализован до конца года.
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