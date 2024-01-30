https://ria.ru/20240130/tovarooborot-1924363547.html
Товарооборот России с Таджикистаном в 2023 году достиг рекорда
Товарооборот России с Таджикистаном в 2023 году достиг рекорда - РИА Новости, 30.01.2024
Товарооборот России с Таджикистаном в 2023 году достиг рекорда
Россия в минувшем году заняла лидирующее место среди внешнеэкономических партнеров Таджикистана с долей в 20,6%, а взаимный товарооборот превысил 1,7 миллиарда... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T14:23
2024-01-30T14:23
2024-01-30T14:24
экономика
россия
таджикистан
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838638220_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_db968031c65c8d2b4a2768dcfbcf25e2.jpg
ДУШАНБЕ, 30 янв – РИА Новости. Россия в минувшем году заняла лидирующее место среди внешнеэкономических партнеров Таджикистана с долей в 20,6%, а взаимный товарооборот превысил 1,7 миллиарда долларов и поставил рекорд, сообщили РИА Новости в пресс-службе торгпредства РФ в Душанбе. "Россия в минувшем году заняла первое место среди внешнеэкономических партнеров Таджикистана с долей в 20,6%, товарооборот между двумя странами в 2023 году по сравнению с 2022 годом увеличился на 2,7%, составив 1714,9 миллиона долларов, преодолев исторический максимум", - сказал собеседник агентства. При этом, по его словам, физические товарные объемы составили 1,318 миллиона тонн и выросли на 12,6%. "В структуре российского экспорта 40,1% составляли минеральные продукты. Помимо нефтепродуктов, традиционными товарами, поставляемыми из России в Таджикистан, являются продовольствие, химическая продукция, древесина и изделия из нее, черные металлы, машинно-техническая продукция и другое", - добавил он. В пресс-службе также рассказали, что в минувшем году торговые связи с Таджикистаном поддерживал 71 субъект Российской Федерации. Лидерами по экспорту стали города Москва и Санкт-Петербург, Оренбургская, Челябинская, Московская, Свердловская Самарская области, Красноярский край, Татарстан и Башкирия. "Поставки товаров в РФ из Таджикистана в 2023 году составили 134,7 миллиона - рост на 52,7%, а их общий вес - 55,9 тысячи тонн - рост на 34,2%", - также сказал собеседник агентства. Он добавил, что Россия закупала продовольственные товары и сельхозсырье, продукцию химической промышленности, хлопок и хлопчатобумажную пряжу, а ключевыми потребителями таджикской продукции стали города Москва и Санкт-Петербург, Ивановская, Московская, Свердловская, Тульская области и Алтайский край.
https://ria.ru/20240129/ekonomika-1924155620.html
https://ria.ru/20240122/torgovlya-1922683658.html
россия
таджикистан
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838638220_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0917476fbcb5365d9eb24d62d66fac09.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, таджикистан, москва
Экономика, Россия, Таджикистан, Москва
Товарооборот России с Таджикистаном в 2023 году достиг рекорда
Товарооборот РФ с Таджикистаном достиг рекорда, превысив $1,7 млрд
ДУШАНБЕ, 30 янв – РИА Новости. Россия в минувшем году заняла лидирующее место среди внешнеэкономических партнеров Таджикистана с долей в 20,6%, а взаимный товарооборот превысил 1,7 миллиарда долларов и поставил рекорд, сообщили РИА Новости в пресс-службе торгпредства РФ в Душанбе.
"Россия в минувшем году заняла первое место среди внешнеэкономических партнеров Таджикистана с долей в 20,6%, товарооборот между двумя странами в 2023 году по сравнению с 2022 годом увеличился на 2,7%, составив 1714,9 миллиона долларов, преодолев исторический максимум", - сказал собеседник агентства. При этом, по его словам, физические товарные объемы составили 1,318 миллиона тонн и выросли на 12,6%.
Лукашенко рассказал о товарообороте России и Белоруссии
"В структуре российского экспорта 40,1% составляли минеральные продукты. Помимо нефтепродуктов, традиционными товарами, поставляемыми из России в Таджикистан, являются продовольствие, химическая продукция, древесина и изделия из нее, черные металлы, машинно-техническая продукция и другое", - добавил он.
В пресс-службе также рассказали, что в минувшем году торговые связи с Таджикистаном поддерживал 71 субъект Российской Федерации. Лидерами по экспорту стали города Москва
и Санкт-Петербург
, Оренбургская, Челябинская, Московская, Свердловская Самарская области
, Красноярский край
, Татарстан и Башкирия.
"Поставки товаров в РФ из Таджикистана в 2023 году составили 134,7 миллиона - рост на 52,7%, а их общий вес - 55,9 тысячи тонн - рост на 34,2%", - также сказал собеседник агентства.
Он добавил, что Россия закупала продовольственные товары и сельхозсырье, продукцию химической промышленности, хлопок и хлопчатобумажную пряжу, а ключевыми потребителями таджикской продукции стали города Москва и Санкт-Петербург, Ивановская, Московская, Свердловская, Тульская области
и Алтайский край
.
Объем торговли России и Индии впервые приблизился к 60 миллиардам долларов