https://ria.ru/20240130/tovarooborot-1924363547.html

Товарооборот России с Таджикистаном в 2023 году достиг рекорда

Товарооборот России с Таджикистаном в 2023 году достиг рекорда - РИА Новости, 30.01.2024

Товарооборот России с Таджикистаном в 2023 году достиг рекорда

Россия в минувшем году заняла лидирующее место среди внешнеэкономических партнеров Таджикистана с долей в 20,6%, а взаимный товарооборот превысил 1,7 миллиарда... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T14:23

2024-01-30T14:23

2024-01-30T14:24

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россия

таджикистан

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ДУШАНБЕ, 30 янв – РИА Новости. Россия в минувшем году заняла лидирующее место среди внешнеэкономических партнеров Таджикистана с долей в 20,6%, а взаимный товарооборот превысил 1,7 миллиарда долларов и поставил рекорд, сообщили РИА Новости в пресс-службе торгпредства РФ в Душанбе. "Россия в минувшем году заняла первое место среди внешнеэкономических партнеров Таджикистана с долей в 20,6%, товарооборот между двумя странами в 2023 году по сравнению с 2022 годом увеличился на 2,7%, составив 1714,9 миллиона долларов, преодолев исторический максимум", - сказал собеседник агентства. При этом, по его словам, физические товарные объемы составили 1,318 миллиона тонн и выросли на 12,6%. "В структуре российского экспорта 40,1% составляли минеральные продукты. Помимо нефтепродуктов, традиционными товарами, поставляемыми из России в Таджикистан, являются продовольствие, химическая продукция, древесина и изделия из нее, черные металлы, машинно-техническая продукция и другое", - добавил он. В пресс-службе также рассказали, что в минувшем году торговые связи с Таджикистаном поддерживал 71 субъект Российской Федерации. Лидерами по экспорту стали города Москва и Санкт-Петербург, Оренбургская, Челябинская, Московская, Свердловская Самарская области, Красноярский край, Татарстан и Башкирия. "Поставки товаров в РФ из Таджикистана в 2023 году составили 134,7 миллиона - рост на 52,7%, а их общий вес - 55,9 тысячи тонн - рост на 34,2%", - также сказал собеседник агентства. Он добавил, что Россия закупала продовольственные товары и сельхозсырье, продукцию химической промышленности, хлопок и хлопчатобумажную пряжу, а ключевыми потребителями таджикской продукции стали города Москва и Санкт-Петербург, Ивановская, Московская, Свердловская, Тульская области и Алтайский край.

https://ria.ru/20240129/ekonomika-1924155620.html

https://ria.ru/20240122/torgovlya-1922683658.html

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экономика, россия, таджикистан, москва