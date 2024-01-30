Отловленную в Хабаровском крае тигрицу выпустят в дикую природу
Отловленную в Хабаровском крае краснокнижную тигрицу выпустят в дикую природу
© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского краяТигрица, пойманная в Хабаровском крае
© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края
Тигрица, пойманная в Хабаровском крае. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 30 янв - РИА Новости. Краснокнижную амурскую тигрицу, поедающую собак в притаежных поселках Хабаровского района Хабаровского края, отловленную в минувшие выходные, выпустят в дикую природу, сообщает центр "Тигр".
Ранее губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщал, что в ночь на воскресенье охотинспекторы в селе Сикачи-Алян Хабаровского района отловили очередного "конфликтного" хищника. На это потребовалась целая неделя. Дикий зверь унес четыре собаки в Сикачи-Аляне и одну в селе Чернолесье.
"Это тигрица, отловленная в Хабаровском крае в ночь с 27 на 28 декабря. Со здоровьем все в порядке, она уже совершила четыре успешные охоты, и мы планируем её выпуск", - сообщил центр.
В декабре прошлого года специалисты охотнадзора отловили тигра, поедавшего собак в поселке Лермонтовка Бикинского района края. Позже, в поселке Мухен района имени Лазо был отловлен двухлетний самец, беспокоивший жителей. С 20 на 21 января охотоведы поймали хищника в поселке Среднехорский района имени Лазо. В этом населенном пункте, а еще в селе Гвасюги тигр унес более 10 собак, сообщал ранее губернатор.
В России насчитывается порядка 750 особей амурского (уссурийского) тигра, занесенного в Красные книги Международного союза охраны природы и РФ. Популяция за последние годы выросла примерно на 150 кошек. В России эти хищники обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области.