https://ria.ru/20240130/tigritsa-1924266772.html

Отловленную в Хабаровском крае тигрицу выпустят в дикую природу

Отловленную в Хабаровском крае тигрицу выпустят в дикую природу - РИА Новости, 30.01.2024

Отловленную в Хабаровском крае тигрицу выпустят в дикую природу

Краснокнижную амурскую тигрицу, поедающую собак в притаежных поселках Хабаровского района Хабаровского края, отловленную в минувшие выходные, выпустят в дикую... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T06:06

2024-01-30T06:06

2024-01-30T06:06

михаил дегтярев

хабаровский край

россия

хабаровский район

международный союз охраны природы

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ХАБАРОВСК, 30 янв - РИА Новости. Краснокнижную амурскую тигрицу, поедающую собак в притаежных поселках Хабаровского района Хабаровского края, отловленную в минувшие выходные, выпустят в дикую природу, сообщает центр "Тигр". Ранее губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщал, что в ночь на воскресенье охотинспекторы в селе Сикачи-Алян Хабаровского района отловили очередного "конфликтного" хищника. На это потребовалась целая неделя. Дикий зверь унес четыре собаки в Сикачи-Аляне и одну в селе Чернолесье. "Это тигрица, отловленная в Хабаровском крае в ночь с 27 на 28 декабря. Со здоровьем все в порядке, она уже совершила четыре успешные охоты, и мы планируем её выпуск", - сообщил центр. В декабре прошлого года специалисты охотнадзора отловили тигра, поедавшего собак в поселке Лермонтовка Бикинского района края. Позже, в поселке Мухен района имени Лазо был отловлен двухлетний самец, беспокоивший жителей. С 20 на 21 января охотоведы поймали хищника в поселке Среднехорский района имени Лазо. В этом населенном пункте, а еще в селе Гвасюги тигр унес более 10 собак, сообщал ранее губернатор. В России насчитывается порядка 750 особей амурского (уссурийского) тигра, занесенного в Красные книги Международного союза охраны природы и РФ. Популяция за последние годы выросла примерно на 150 кошек. В России эти хищники обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области.

https://ria.ru/20240110/tigr-1920527049.html

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хабаровский край

россия

хабаровский район

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михаил дегтярев, хабаровский край, россия, хабаровский район, международный союз охраны природы