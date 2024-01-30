https://ria.ru/20240130/ssha-1924252747.html

Генсек НАТО обсудит с членами конгресса поддержку Украины

Генсек НАТО обсудит с членами конгресса поддержку Украины - РИА Новости, 30.01.2024

Генсек НАТО обсудит с членами конгресса поддержку Украины

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что во вторник обсудит продолжение военной поддержки Украины с членами конгресса США. РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T00:19

2024-01-30T00:19

2024-01-30T00:19

сша

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БРЮССЕЛЬ, 30 янв – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что во вторник обсудит продолжение военной поддержки Украины с членами конгресса США. "Завтра на встрече с конгрессменами намерен обсудить дальнейшую поддержку Украины", - сказал он на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Трансляция ведется на сайте НАТО. Генсек подчеркнул, что такая поддержка выгодна и отвечает интересам США и союзников по НАТО, так как является инвестицией в безопасность. Столтенберг также напомнил, что союзники и партнеры в Европе и Канаде оказывают значительную помощь Украине, которая по объему превышает помощь, уже оказанную Вашингтоном.

https://ria.ru/20240129/nato-1924251414.html

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сша, украина, йенс столтенберг, европа, энтони блинкен, нато, в мире