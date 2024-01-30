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Генсек НАТО обсудит с членами конгресса поддержку Украины - РИА Новости, 30.01.2024
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00:19 30.01.2024
https://ria.ru/20240130/ssha-1924252747.html
Генсек НАТО обсудит с членами конгресса поддержку Украины
Генсек НАТО обсудит с членами конгресса поддержку Украины - РИА Новости, 30.01.2024
Генсек НАТО обсудит с членами конгресса поддержку Украины
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что во вторник обсудит продолжение военной поддержки Украины с членами конгресса США. РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T00:19
2024-01-30T00:19
сша
украина
йенс столтенберг
европа
энтони блинкен
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БРЮССЕЛЬ, 30 янв – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что во вторник обсудит продолжение военной поддержки Украины с членами конгресса США. "Завтра на встрече с конгрессменами намерен обсудить дальнейшую поддержку Украины", - сказал он на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Трансляция ведется на сайте НАТО. Генсек подчеркнул, что такая поддержка выгодна и отвечает интересам США и союзников по НАТО, так как является инвестицией в безопасность. Столтенберг также напомнил, что союзники и партнеры в Европе и Канаде оказывают значительную помощь Украине, которая по объему превышает помощь, уже оказанную Вашингтоном.
https://ria.ru/20240129/nato-1924251414.html
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сша, украина, йенс столтенберг, европа, энтони блинкен, нато, в мире
США, Украина, Йенс Столтенберг, Европа, Энтони Блинкен, НАТО, В мире
Генсек НАТО обсудит с членами конгресса поддержку Украины

Столтенберг заявил, что во вторник обсудит с членами конгресса США помощь Киеву

© AP Photo / Matthias SchraderГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© AP Photo / Matthias Schrader
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 30 янв – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что во вторник обсудит продолжение военной поддержки Украины с членами конгресса США.
«
"Завтра на встрече с конгрессменами намерен обсудить дальнейшую поддержку Украины", - сказал он на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Трансляция ведется на сайте НАТО.
Генсек подчеркнул, что такая поддержка выгодна и отвечает интересам США и союзников по НАТО, так как является инвестицией в безопасность.
Столтенберг также напомнил, что союзники и партнеры в Европе и Канаде оказывают значительную помощь Украине, которая по объему превышает помощь, уже оказанную Вашингтоном.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
Генсек НАТО считает, что оружие для Украины - это "путь к миру"
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СШАУкраинаЙенс СтолтенбергЕвропаЭнтони БлинкенНАТОВ мире
 
 
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