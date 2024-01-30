https://ria.ru/20240130/spinorog-1924404359.html
В акватории Абхазии обнаружили серого спинорога впервые за 60 лет
В акватории Абхазии обнаружили серого спинорога впервые за 60 лет - РИА Новости, 30.01.2024
В акватории Абхазии обнаружили серого спинорога впервые за 60 лет
Рыбаки впервые за почти 60 лет обнаружили серого спинорога в акватории Абхазии, рассказал РИА Новости младший научный сотрудник, и.о. заведующего сектором... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T16:45
2024-01-30T16:45
2024-01-30T16:45
абхазия
сухум
атлантический океан
российская академия наук
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СОЧИ, 30 янв – РИА Новости. Рыбаки впервые за почти 60 лет обнаружили серого спинорога в акватории Абхазии, рассказал РИА Новости младший научный сотрудник, и.о. заведующего сектором изучения ихтиофауны Азово-Черноморского бассейна Южного научного центра РАН Даниил Бухмин. "В Сухуме был случай поимки серого спинорога. Впервые за почти 60 лет, выловили его рыбаки из местной рыболовецкой бригады и выпустили", - сказал Бухмин. Ученый высказал предположение, что рыба, ареалом обитания которой является Атлантический океан, могла случайно зайти в Сухумскую бухту со стороны Средиземного моря. Вид рыбы редкий, поэтому ее миграция в акваторию соседнего Сочи маловероятна, сказал он. Эксперт также отметил, что рыба не употребляется в пищу из-за наличия в ней токсинов, при этом исключается риск смертельного исхода для человека. По данным Бухмина, последний раз спинорог встречался в Крыму в 1968 году, а в Абхазии - еще раньше. При этом рыбаки не связывают рыбу с какими-либо приметами как сельдяного короля, который считается неким предвестником катастроф, отметил ученый. Серый спинопог - вид морских лучеперых рыб, обитает в Восточной Атлантике у побережий Европы и Африки. Возраст рыбы может составлять 13 лет. Серый спинорог, по данным некоторых ученых, находится под угрозой исчезновения.
https://ria.ru/20231211/mysh-1914996880.html
https://ria.ru/20240119/lesnoykot-1922282152.html
абхазия
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абхазия, сухум, атлантический океан, российская академия наук
Абхазия, Сухум, Атлантический океан, Российская академия наук
В акватории Абхазии обнаружили серого спинорога впервые за 60 лет
В акватории Абхазии рыбаки обнаружили серого спинорога впервые за 60 лет