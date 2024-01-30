https://ria.ru/20240130/spinorog-1924404359.html

В акватории Абхазии обнаружили серого спинорога впервые за 60 лет

В акватории Абхазии обнаружили серого спинорога впервые за 60 лет - РИА Новости, 30.01.2024

В акватории Абхазии обнаружили серого спинорога впервые за 60 лет

Рыбаки впервые за почти 60 лет обнаружили серого спинорога в акватории Абхазии, рассказал РИА Новости младший научный сотрудник, и.о. заведующего сектором... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T16:45

2024-01-30T16:45

2024-01-30T16:45

абхазия

сухум

атлантический океан

российская академия наук

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924403842_0:237:3072:1965_1920x0_80_0_0_76e1a1ae7443ef5b74cb07d144c86f89.jpg

СОЧИ, 30 янв – РИА Новости. Рыбаки впервые за почти 60 лет обнаружили серого спинорога в акватории Абхазии, рассказал РИА Новости младший научный сотрудник, и.о. заведующего сектором изучения ихтиофауны Азово-Черноморского бассейна Южного научного центра РАН Даниил Бухмин. "В Сухуме был случай поимки серого спинорога. Впервые за почти 60 лет, выловили его рыбаки из местной рыболовецкой бригады и выпустили", - сказал Бухмин. Ученый высказал предположение, что рыба, ареалом обитания которой является Атлантический океан, могла случайно зайти в Сухумскую бухту со стороны Средиземного моря. Вид рыбы редкий, поэтому ее миграция в акваторию соседнего Сочи маловероятна, сказал он. Эксперт также отметил, что рыба не употребляется в пищу из-за наличия в ней токсинов, при этом исключается риск смертельного исхода для человека. По данным Бухмина, последний раз спинорог встречался в Крыму в 1968 году, а в Абхазии - еще раньше. При этом рыбаки не связывают рыбу с какими-либо приметами как сельдяного короля, который считается неким предвестником катастроф, отметил ученый. Серый спинопог - вид морских лучеперых рыб, обитает в Восточной Атлантике у побережий Европы и Африки. Возраст рыбы может составлять 13 лет. Серый спинорог, по данным некоторых ученых, находится под угрозой исчезновения.

https://ria.ru/20231211/mysh-1914996880.html

https://ria.ru/20240119/lesnoykot-1922282152.html

абхазия

сухум

атлантический океан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

абхазия, сухум, атлантический океан, российская академия наук