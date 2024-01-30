Рейтинг@Mail.ru
В акватории Абхазии обнаружили серого спинорога впервые за 60 лет - РИА Новости, 30.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:45 30.01.2024
https://ria.ru/20240130/spinorog-1924404359.html
В акватории Абхазии обнаружили серого спинорога впервые за 60 лет
В акватории Абхазии обнаружили серого спинорога впервые за 60 лет - РИА Новости, 30.01.2024
В акватории Абхазии обнаружили серого спинорога впервые за 60 лет
Рыбаки впервые за почти 60 лет обнаружили серого спинорога в акватории Абхазии, рассказал РИА Новости младший научный сотрудник, и.о. заведующего сектором... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T16:45
2024-01-30T16:45
абхазия
сухум
атлантический океан
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924403842_0:237:3072:1965_1920x0_80_0_0_76e1a1ae7443ef5b74cb07d144c86f89.jpg
СОЧИ, 30 янв – РИА Новости. Рыбаки впервые за почти 60 лет обнаружили серого спинорога в акватории Абхазии, рассказал РИА Новости младший научный сотрудник, и.о. заведующего сектором изучения ихтиофауны Азово-Черноморского бассейна Южного научного центра РАН Даниил Бухмин. "В Сухуме был случай поимки серого спинорога. Впервые за почти 60 лет, выловили его рыбаки из местной рыболовецкой бригады и выпустили", - сказал Бухмин. Ученый высказал предположение, что рыба, ареалом обитания которой является Атлантический океан, могла случайно зайти в Сухумскую бухту со стороны Средиземного моря. Вид рыбы редкий, поэтому ее миграция в акваторию соседнего Сочи маловероятна, сказал он. Эксперт также отметил, что рыба не употребляется в пищу из-за наличия в ней токсинов, при этом исключается риск смертельного исхода для человека. По данным Бухмина, последний раз спинорог встречался в Крыму в 1968 году, а в Абхазии - еще раньше. При этом рыбаки не связывают рыбу с какими-либо приметами как сельдяного короля, который считается неким предвестником катастроф, отметил ученый. Серый спинопог - вид морских лучеперых рыб, обитает в Восточной Атлантике у побережий Европы и Африки. Возраст рыбы может составлять 13 лет. Серый спинорог, по данным некоторых ученых, находится под угрозой исчезновения.
https://ria.ru/20231211/mysh-1914996880.html
https://ria.ru/20240119/lesnoykot-1922282152.html
абхазия
сухум
атлантический океан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924403842_247:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_2988a75762777ce1b0d47cc2f3051825.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
абхазия, сухум, атлантический океан, российская академия наук
Абхазия, Сухум, Атлантический океан, Российская академия наук
В акватории Абхазии обнаружили серого спинорога впервые за 60 лет

В акватории Абхазии рыбаки обнаружили серого спинорога впервые за 60 лет

© iStock.com / wrangelСерый спинорог
Серый спинорог - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© iStock.com / wrangel
Серый спинорог. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 30 янв – РИА Новости. Рыбаки впервые за почти 60 лет обнаружили серого спинорога в акватории Абхазии, рассказал РИА Новости младший научный сотрудник, и.о. заведующего сектором изучения ихтиофауны Азово-Черноморского бассейна Южного научного центра РАН Даниил Бухмин.
«
"В Сухуме был случай поимки серого спинорога. Впервые за почти 60 лет, выловили его рыбаки из местной рыболовецкой бригады и выпустили", - сказал Бухмин.
Подковоносая летучая мышь - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
Ученые обнаружили у летучих мышей паразитов грызунов и водоплавающих птиц
11 декабря 2023, 08:28
Ученый высказал предположение, что рыба, ареалом обитания которой является Атлантический океан, могла случайно зайти в Сухумскую бухту со стороны Средиземного моря. Вид рыбы редкий, поэтому ее миграция в акваторию соседнего Сочи маловероятна, сказал он.
Эксперт также отметил, что рыба не употребляется в пищу из-за наличия в ней токсинов, при этом исключается риск смертельного исхода для человека. По данным Бухмина, последний раз спинорог встречался в Крыму в 1968 году, а в Абхазии - еще раньше.
При этом рыбаки не связывают рыбу с какими-либо приметами как сельдяного короля, который считается неким предвестником катастроф, отметил ученый.
Серый спинопог - вид морских лучеперых рыб, обитает в Восточной Атлантике у побережий Европы и Африки. Возраст рыбы может составлять 13 лет. Серый спинорог, по данным некоторых ученых, находится под угрозой исчезновения.
Дальневосточный лесной кот. Кадр видео
Ученые впервые получили видео с лесным котом на берегу Японского моря
19 января, 11:10
 
АбхазияСухумАтлантический океанРоссийская академия наук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала