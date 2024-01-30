https://ria.ru/20240130/shtab-1924345839.html

В Москве создали общественный штаб по наблюдению за выборами

В Москве создали общественный штаб по наблюдению за выборами - РИА Новости, 30.01.2024

В Москве создали общественный штаб по наблюдению за выборами

Общественный штаб по наблюдению за выборами президента РФ создали в Москве, его возглавил Вадим Ковалев, такое решение было принято во вторник на заседании... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T13:25

2024-01-30T13:25

2024-01-30T13:25

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Общественный штаб по наблюдению за выборами президента РФ создали в Москве, его возглавил Вадим Ковалев, такое решение было принято во вторник на заседании Общественной палаты Москвы. "Предлагается принять решение о создании общественного штаба по наблюдению за выборами президента Российской Федерации в городе Москве в 2024 году... На должность руководителя общественного штаба по наблюдению за выборами президента в Москве и корпуса наблюдателей общественной палаты города Москвы предлагается кандидатура Ковалёва Вадима Юрьевича", - сообщил председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков. Это решение было поддержано единогласно. Его заместителями стали Илья Массух и Александр Асафов. В штаб по наблюдению за выборами традиционно вошли группа разбора, группа мобильного реагирования, электронный штаб, видео-центр, контакт-центр и корпус наблюдателей. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент 11 человек претендуют на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина. Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.

https://ria.ru/20240130/sviridova-1924338867.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, россия, политика