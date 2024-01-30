https://ria.ru/20240130/shtab-1924345839.html
В Москве создали общественный штаб по наблюдению за выборами
В Москве создали общественный штаб по наблюдению за выборами - РИА Новости, 30.01.2024
В Москве создали общественный штаб по наблюдению за выборами
Общественный штаб по наблюдению за выборами президента РФ создали в Москве, его возглавил Вадим Ковалев, такое решение было принято во вторник на заседании... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T13:25
2024-01-30T13:25
2024-01-30T13:25
выборы президента россии — 2024
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Общественный штаб по наблюдению за выборами президента РФ создали в Москве, его возглавил Вадим Ковалев, такое решение было принято во вторник на заседании Общественной палаты Москвы. "Предлагается принять решение о создании общественного штаба по наблюдению за выборами президента Российской Федерации в городе Москве в 2024 году... На должность руководителя общественного штаба по наблюдению за выборами президента в Москве и корпуса наблюдателей общественной палаты города Москвы предлагается кандидатура Ковалёва Вадима Юрьевича", - сообщил председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков. Это решение было поддержано единогласно. Его заместителями стали Илья Массух и Александр Асафов. В штаб по наблюдению за выборами традиционно вошли группа разбора, группа мобильного реагирования, электронный штаб, видео-центр, контакт-центр и корпус наблюдателей. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент 11 человек претендуют на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина. Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.
https://ria.ru/20240130/sviridova-1924338867.html
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РИА Новости
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москва, россия, политика
Выборы президента России — 2024, Москва, Россия, Политика
В Москве создали общественный штаб по наблюдению за выборами
В Москве создали общественный штаб по наблюдению за президентскими выборами
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Общественный штаб по наблюдению за выборами президента РФ создали в Москве, его возглавил Вадим Ковалев, такое решение было принято во вторник на заседании Общественной палаты Москвы.
"Предлагается принять решение о создании общественного штаба по наблюдению за выборами президента Российской Федерации в городе Москве в 2024 году... На должность руководителя общественного штаба по наблюдению за выборами президента в Москве и корпуса наблюдателей общественной палаты города Москвы предлагается кандидатура Ковалёва Вадима Юрьевича", - сообщил председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков
.
Это решение было поддержано единогласно. Его заместителями стали Илья Массух
и Александр Асафов
.
В штаб по наблюдению за выборами традиционно вошли группа разбора, группа мобильного реагирования, электронный штаб, видео-центр, контакт-центр и корпус наблюдателей.
Свиридова, выдвинутая в президенты от ДПР, не собрала нужное число подписей Совет Федерации
назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На данный момент 11 человек претендуют на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого
, Николая Харитонова
, Владислава Даванкова
и Владимира Путина
.
Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.
Западные спецслужбы собирают персональные данные россиян, заявил Пискарев