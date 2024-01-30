https://ria.ru/20240130/semena-1924303356.html

Правительство установило квоты на ввоз семян из недружественных стран

Правительство установило квоты на ввоз семян из недружественных стран - РИА Новости, 30.01.2024

Правительство установило квоты на ввоз семян из недружественных стран

Правительство РФ установило квоты на ввоз отдельных видов семян из недружественных стран в общем объеме 33,1 тысячи тонн до конца 2024 года, говорится в... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T11:08

2024-01-30T11:08

2024-01-30T13:04

экономика

россия

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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Правительство РФ установило квоты на ввоз отдельных видов семян из недружественных стран в общем объеме 33,1 тысячи тонн до конца 2024 года, говорится в сообщении кабмина."Россия вводит временные ограничения на ввоз отдельных видов семян из недружественных стран. Постановление об этом подписано", - сообщила пресс-служба кабмина.Ограничения продлятся до конца 2024 года. Они коснутся семян картофеля, пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы, соевых бобов, подсолнечника и сахарной свеклы."Семена из недружественных стран можно будет ввозить в рамках квот, установленных правительством. Их общий объем составит 33,1 тысячи тонн", - говорится в сообщении.Объем квот рассчитан Минсельхозом исходя из потребностей российских семеноводов с учетом баланса отечественного производства, импорта и экспорта семян.В приложении к постановлению указываются объемы ввоза семян, при этом в отношении семян нескольких сельхозкультур действуют нулевые квоты - это пшеница и меслин, рожь, ячмень (за исключением пивоваренного), соевые бобы и кукуруза (за исключением семян с индексом спелости (ФАО) более 300, в том числе восковидной).Разрешенный объем ввоза семян картофеля определен в размере 16 тысяч тонн, пивоваренного ячменя - в 0,6 тысячи тонн, для семян кукурузы с ФАО более 300, за исключением восковидной - в 4,4 тысячи тонн, для восковидной кукурузы с ФАО более 300 - 0,6 тысячи тонн. Квота на ввоз гибридных семян рапса и сахарной свеклы - по 2 тысячи тонн, размер ограничений по ввозу гибридных семян подсолнечника - 7 тысяч тонн, по высокоолеиновым семенам подсолнечника - 0,5 тысячи тонн.

https://ria.ru/20231020/ovoschi-1904256809.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия