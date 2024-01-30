https://ria.ru/20240130/sboy-1924462100.html

Работа сайтов и приложений в доменной зоне .ru начала восстанавливаться

Работа сайтов и приложений в доменной зоне .ru начала восстанавливаться - РИА Новости, 30.01.2024

Работа сайтов и приложений в доменной зоне .ru начала восстанавливаться

Сайты и приложения в доменной зоне .ru начали работать после сбоя, сообщили корреспонденты РИА Новости. РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T21:31

2024-01-30T21:31

2024-01-30T22:39

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Сайты и приложения в доменной зоне .ru начали работать после сбоя, сообщили корреспонденты РИА Новости.Позднее в пресс-службе Координационного центра доменов .RU/РФ заявили, что техническую проблему, связанную с глобальной инфраструктурой DNSSEC, удалось устранить."Неполадки в работе DNS могут наблюдаться еще некоторое время, пока обновленные данные не разойдутся по системе доменных имен. Мы будем и дальше держать вас в курсе ситуации", — подчеркнули там.По информации сервиса Downradar, проблемы с доступом к сайтам начались около 19:30 мск. Больше всего жалоб поступало от жителей Москвы и Московской области. Также о проблемах сообщали из других регионов — Санкт-Петербурга, Свердловской области, Новосибирской области и Татарстана.Сбои наблюдались на сайтах "Яндекс", "Дзен", "Авито", Wildberries, "Одноклассники" и других. Как сообщал корреспондент РИА Новости, многие пользователи в Москве испытывали проблемы с оплатой в банковских приложениях и доступом к порталу "Госуслуги". В частности, при открытии приложений Тинькофф-банка и Сбербанка появлялось уведомление об отсутствии связи с интернетом.В Минцифры сообщили, что доступ к сайтам восстановят в ближайшее время. В ведомстве уточнили, что возникла техническая проблема, которая затронула зону .ru, связанную с глобальной инфраструктурой DNSSEC. В Роскомнадзоре заявили, что провайдеры и владельцы автономных систем, использующие резолвинг Национальной системы доменных имен (НСДИ), работают штатно. Там также порекомендовали обратиться в Технический центр Интернет для решения проблемы.В свою очередь, в компаниях "Билайн", "Мегафон" и Tele2 сообщили РИА Новости, что их сети работают штатно.

https://ria.ru/20240130/wildberries-1924457523.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, технологии, москва, московская область (подмосковье), россия