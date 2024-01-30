https://ria.ru/20240130/sboy-1924455756.html

В Минцифры заявили, что доступ к сайтам в зоне .RU скоро восстановят

В Минцифры заявили, что доступ к сайтам в зоне .RU скоро восстановят - РИА Новости, 30.01.2024

В Минцифры заявили, что доступ к сайтам в зоне .RU скоро восстановят

Доступ к сайтам в зоне .RU будет восстановлен в ближайшее время, сообщили в Минцифры РФ в телеграм-канале ведомства. РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T20:35

2024-01-30T20:35

2024-01-30T20:39

россия

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156395/80/1563958040_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_b17ef6ce96556e4ef712e889330803e0.jpg

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Доступ к сайтам в зоне .RU будет восстановлен в ближайшее время, сообщили в Минцифры РФ в телеграм-канале ведомства. "В ближайшее время доступ к сайтам в зоне .RU будет восстановлен", - говорится в сообщении."Идут восстановительные работы. Мы будем держать вас в курсе ситуации", - сказали в Минцифры.

https://ria.ru/20240130/megafon-1924452581.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)