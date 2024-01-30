https://ria.ru/20240130/sboy-1924455756.html
В Минцифры заявили, что доступ к сайтам в зоне .RU скоро восстановят
В Минцифры заявили, что доступ к сайтам в зоне .RU скоро восстановят - РИА Новости, 30.01.2024
В Минцифры заявили, что доступ к сайтам в зоне .RU скоро восстановят
Доступ к сайтам в зоне .RU будет восстановлен в ближайшее время, сообщили в Минцифры РФ в телеграм-канале ведомства. РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T20:35
2024-01-30T20:35
2024-01-30T20:39
россия
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Доступ к сайтам в зоне .RU будет восстановлен в ближайшее время, сообщили в Минцифры РФ в телеграм-канале ведомства. "В ближайшее время доступ к сайтам в зоне .RU будет восстановлен", - говорится в сообщении."Идут восстановительные работы. Мы будем держать вас в курсе ситуации", - сказали в Минцифры.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Россия, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
В Минцифры заявили, что доступ к сайтам в зоне .RU скоро восстановят
Минцифры: доступ к сайтам в зоне .RU будет восстановлен в ближайшее время