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В Минцифры заявили, что доступ к сайтам в зоне .RU скоро восстановят - РИА Новости, 30.01.2024
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20:35 30.01.2024 (обновлено: 20:39 30.01.2024)
https://ria.ru/20240130/sboy-1924455756.html
В Минцифры заявили, что доступ к сайтам в зоне .RU скоро восстановят
В Минцифры заявили, что доступ к сайтам в зоне .RU скоро восстановят - РИА Новости, 30.01.2024
В Минцифры заявили, что доступ к сайтам в зоне .RU скоро восстановят
Доступ к сайтам в зоне .RU будет восстановлен в ближайшее время, сообщили в Минцифры РФ в телеграм-канале ведомства. РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T20:35
2024-01-30T20:39
россия
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Доступ к сайтам в зоне .RU будет восстановлен в ближайшее время, сообщили в Минцифры РФ в телеграм-канале ведомства. &quot;В ближайшее время доступ к сайтам в зоне .RU будет восстановлен&quot;, - говорится в сообщении."Идут восстановительные работы. Мы будем держать вас в курсе ситуации", - сказали в Минцифры.
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россия
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Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Россия, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
В Минцифры заявили, что доступ к сайтам в зоне .RU скоро восстановят

Минцифры: доступ к сайтам в зоне .RU будет восстановлен в ближайшее время

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках смартфоны
Мужчина держит в руках смартфоны - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Мужчина держит в руках смартфоны. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Доступ к сайтам в зоне .RU будет восстановлен в ближайшее время, сообщили в Минцифры РФ в телеграм-канале ведомства.
«

"В ближайшее время доступ к сайтам в зоне .RU будет восстановлен", - говорится в сообщении.

«
"Идут восстановительные работы. Мы будем держать вас в курсе ситуации", - сказали в Минцифры.
Логотип в офисе компании Мегафон - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
В "Мегафоне" заявили, что сеть работает штатно
Вчера, 20:10
 
РоссияМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
 
 
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