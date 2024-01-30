https://ria.ru/20240130/sboy-1924454821.html
В Минцифры назвали причину сбоя в доменной зоне .ru
В Минцифры назвали причину сбоя в доменной зоне .ru - РИА Новости, 30.01.2024
В Минцифры назвали причину сбоя в доменной зоне .ru
Сбой в зоне .RU будет возник из-за технической проблемы, затронувшей зону .RU, связанной с глобальной инфраструктурой DNSSEC, сообщило Минцифры РФ в... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T20:29
2024-01-30T20:29
2024-01-30T20:43
россия
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
технологии
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Сбой в зоне .RU будет возник из-за технической проблемы, затронувшей зону .RU, связанной с глобальной инфраструктурой DNSSEC, сообщило Минцифры РФ в телеграм-канале ведомства."Возникла техническая проблема, затронувшая зону .RU, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC. Специалисты Технического центра Интернет и МСК-IX работают над её устранением", - говорится в сообщении.В министерстве объяснили, что DNSSEC — это набор расширений протокола DNS, благодаря которому гарантируется целостность и достоверность данных. Сейчас проблема решена для абонентов Национальной системы доменных имен.Во вторник вечером пользователи сообщили о сбоях в работе сайтов доменной зоны .RU в России, жалобы фиксирует сервис Downradar. Сбой начался около 19.30 мск. Больше всего жалоб поступает от жителей Москвы и Московской области. Также есть жалобы из других регионов России - Санкт-Петербурга, Свердловской области, Новосибирской области, Татарстана.
https://ria.ru/20240130/sboy-1924456403.html
россия
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), технологии, москва, московская область (подмосковье)
Россия, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России), Технологии, Москва, Московская область (Подмосковье)
В Минцифры назвали причину сбоя в доменной зоне .ru
Минцифры: сбой в зоне .ru возник из-за технической проблемы, связанной с DNSSEC