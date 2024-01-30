https://ria.ru/20240130/sboy-1924454821.html

В Минцифры назвали причину сбоя в доменной зоне .ru

В Минцифры назвали причину сбоя в доменной зоне .ru - РИА Новости, 30.01.2024

В Минцифры назвали причину сбоя в доменной зоне .ru

Сбой в зоне .RU будет возник из-за технической проблемы, затронувшей зону .RU, связанной с глобальной инфраструктурой DNSSEC, сообщило Минцифры РФ в... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T20:29

2024-01-30T20:29

2024-01-30T20:43

россия

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

технологии

москва

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876245195_0:265:2698:1783_1920x0_80_0_0_51317cdb3c0d6da07665bf92e0b9dc24.jpg

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Сбой в зоне .RU будет возник из-за технической проблемы, затронувшей зону .RU, связанной с глобальной инфраструктурой DNSSEC, сообщило Минцифры РФ в телеграм-канале ведомства."Возникла техническая проблема, затронувшая зону .RU, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC. Специалисты Технического центра Интернет и МСК-IX работают над её устранением", - говорится в сообщении.В министерстве объяснили, что DNSSEC — это набор расширений протокола DNS, благодаря которому гарантируется целостность и достоверность данных. Сейчас проблема решена для абонентов Национальной системы доменных имен.Во вторник вечером пользователи сообщили о сбоях в работе сайтов доменной зоны .RU в России, жалобы фиксирует сервис Downradar. Сбой начался около 19.30 мск. Больше всего жалоб поступает от жителей Москвы и Московской области. Также есть жалобы из других регионов России - Санкт-Петербурга, Свердловской области, Новосибирской области, Татарстана.

https://ria.ru/20240130/sboy-1924456403.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), технологии, москва, московская область (подмосковье)