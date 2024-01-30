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В нескольких городах Дагестана накрыли массажные салоны с проститутками - РИА Новости, 30.01.2024
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21:52 30.01.2024
https://ria.ru/20240130/salony-1924464159.html
В нескольких городах Дагестана накрыли массажные салоны с проститутками
В нескольких городах Дагестана накрыли массажные салоны с проститутками - РИА Новости, 30.01.2024
В нескольких городах Дагестана накрыли массажные салоны с проститутками
Полицейские накрыли в трех городах Дагестана массажные салоны, в которых оказывали интимные услуги, сообщили во вторник в пресс-службе МВД республики. РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T21:52
2024-01-30T21:52
происшествия
махачкала
дербент
каспийск
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МАХАЧКАЛА, 30 янв - РИА Новости. Полицейские накрыли в трех городах Дагестана массажные салоны, в которых оказывали интимные услуги, сообщили во вторник в пресс-службе МВД республики. "Сотрудниками ОБОП УУР (отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска) МВД Дагестана пресечена организация проституции в массажных салонах Махачкалы, Дербента, Каспийска… Всего в занятие проституцией было вовлечено более 50 девушек", – говорится в сообщении. Установлено, что 49-летний местный житель с сентября 2023 года в сети массажных салонов в Махачкале, Дербенте и Каспийске организовал занятие проституцией женщин от 18 до 45 лет. Их "трудоустройством" занимались 25 его "помощниц". В салонах полицейские изъяли телефоны, финансовую документацию и алкогольную продукцию. Против подозреваемых возбуждены уголовные дела об организации занятия проституцией (статься 241) и вовлечении в занятие проституцией (статья 240).
https://ria.ru/20240120/vymogatelstvo-1922495041.html
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происшествия, махачкала, дербент, каспийск
Происшествия, Махачкала, Дербент, Каспийск
В нескольких городах Дагестана накрыли массажные салоны с проститутками

В трех городах Дагестана накрыли массажные салоны с проститутками

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПолицейские у фургона
Полицейские у фургона - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Полицейские у фургона . Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 30 янв - РИА Новости. Полицейские накрыли в трех городах Дагестана массажные салоны, в которых оказывали интимные услуги, сообщили во вторник в пресс-службе МВД республики.
«
"Сотрудниками ОБОП УУР (отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска) МВД Дагестана пресечена организация проституции в массажных салонах Махачкалы, Дербента, Каспийска… Всего в занятие проституцией было вовлечено более 50 девушек", – говорится в сообщении.
Установлено, что 49-летний местный житель с сентября 2023 года в сети массажных салонов в Махачкале, Дербенте и Каспийске организовал занятие проституцией женщин от 18 до 45 лет. Их "трудоустройством" занимались 25 его "помощниц".
В салонах полицейские изъяли телефоны, финансовую документацию и алкогольную продукцию. Против подозреваемых возбуждены уголовные дела об организации занятия проституцией (статься 241) и вовлечении в занятие проституцией (статья 240).
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