https://ria.ru/20240130/salony-1924464159.html
В нескольких городах Дагестана накрыли массажные салоны с проститутками
В нескольких городах Дагестана накрыли массажные салоны с проститутками - РИА Новости, 30.01.2024
В нескольких городах Дагестана накрыли массажные салоны с проститутками
Полицейские накрыли в трех городах Дагестана массажные салоны, в которых оказывали интимные услуги, сообщили во вторник в пресс-службе МВД республики. РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T21:52
2024-01-30T21:52
2024-01-30T21:52
происшествия
махачкала
дербент
каспийск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863859623_0:62:1696:1016_1920x0_80_0_0_de160eb172aaa4ea0ba7a0e12b7caf3f.jpg
МАХАЧКАЛА, 30 янв - РИА Новости. Полицейские накрыли в трех городах Дагестана массажные салоны, в которых оказывали интимные услуги, сообщили во вторник в пресс-службе МВД республики. "Сотрудниками ОБОП УУР (отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска) МВД Дагестана пресечена организация проституции в массажных салонах Махачкалы, Дербента, Каспийска… Всего в занятие проституцией было вовлечено более 50 девушек", – говорится в сообщении. Установлено, что 49-летний местный житель с сентября 2023 года в сети массажных салонов в Махачкале, Дербенте и Каспийске организовал занятие проституцией женщин от 18 до 45 лет. Их "трудоустройством" занимались 25 его "помощниц". В салонах полицейские изъяли телефоны, финансовую документацию и алкогольную продукцию. Против подозреваемых возбуждены уголовные дела об организации занятия проституцией (статься 241) и вовлечении в занятие проституцией (статья 240).
https://ria.ru/20240120/vymogatelstvo-1922495041.html
махачкала
дербент
каспийск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863859623_0:0:1518:1138_1920x0_80_0_0_dfdaac012c938c30c04c291842b9fbf4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, махачкала, дербент, каспийск
Происшествия, Махачкала, Дербент, Каспийск
В нескольких городах Дагестана накрыли массажные салоны с проститутками
В трех городах Дагестана накрыли массажные салоны с проститутками
МАХАЧКАЛА, 30 янв - РИА Новости. Полицейские накрыли в трех городах Дагестана массажные салоны, в которых оказывали интимные услуги, сообщили во вторник в пресс-службе МВД республики.
«
"Сотрудниками ОБОП УУР (отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска) МВД Дагестана пресечена организация проституции в массажных салонах Махачкалы, Дербента, Каспийска… Всего в занятие проституцией было вовлечено более 50 девушек", – говорится в сообщении.
Установлено, что 49-летний местный житель с сентября 2023 года в сети массажных салонов в Махачкале, Дербенте и Каспийске организовал занятие проституцией женщин от 18 до 45 лет. Их "трудоустройством" занимались 25 его "помощниц".
В салонах полицейские изъяли телефоны, финансовую документацию и алкогольную продукцию. Против подозреваемых возбуждены уголовные дела об организации занятия проституцией (статься 241) и вовлечении в занятие проституцией (статья 240).
Подростка из Дагестана будут судить за вымогательство денег у ребенка