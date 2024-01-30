https://ria.ru/20240130/ran-1924323776.html

Путин проведет рабочую встречу с президентом РАН

Путин проведет рабочую встречу с президентом РАН - РИА Новости, 30.01.2024

Путин проведет рабочую встречу с президентом РАН

Президент России Владимир Путин во вторник встретится с главой Российской академии наук Геннадием Красниковым, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T12:32

2024-01-30T12:32

2024-01-30T12:35

политика

россия

владимир путин

геннадий красников

дмитрий песков

российская академия наук

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0b/1830783460_0:69:3113:1820_1920x0_80_0_0_03a31bd190530f0802a4c0e6d36ab742.jpg

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник встретится с главой Российской академии наук Геннадием Красниковым, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Сегодня вторник, 30 января, Путин вернулся в Кремль. В Кремле сегодня обычные рабочие встречи, большая их часть непубличный характер носит. Наряду с другими, будет встречаться с президентом (РФ – ред.) президент Российской академии наук Геннадий Красников. Его встреча будет в публичной плоскости", - сказал Песков журналистам.Восьмого февраля Российской академии наук исполнится 300 лет. Ранее в январе по указу Путина Красников стал членом Совета безопасности РФ.

https://ria.ru/20240115/sovbez-1921437833.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, владимир путин, геннадий красников, дмитрий песков, российская академия наук