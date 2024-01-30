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Путин проведет рабочую встречу с президентом РАН
Путин проведет рабочую встречу с президентом РАН - РИА Новости, 30.01.2024
Путин проведет рабочую встречу с президентом РАН
Президент России Владимир Путин во вторник встретится с главой Российской академии наук Геннадием Красниковым, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T12:32
2024-01-30T12:32
2024-01-30T12:35
политика
россия
владимир путин
геннадий красников
дмитрий песков
российская академия наук
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник встретится с главой Российской академии наук Геннадием Красниковым, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Сегодня вторник, 30 января, Путин вернулся в Кремль. В Кремле сегодня обычные рабочие встречи, большая их часть непубличный характер носит. Наряду с другими, будет встречаться с президентом (РФ – ред.) президент Российской академии наук Геннадий Красников. Его встреча будет в публичной плоскости", - сказал Песков журналистам.Восьмого февраля Российской академии наук исполнится 300 лет. Ранее в январе по указу Путина Красников стал членом Совета безопасности РФ.
https://ria.ru/20240115/sovbez-1921437833.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, геннадий красников, дмитрий песков, российская академия наук
Политика, Россия, Владимир Путин, Геннадий Красников, Дмитрий Песков, Российская академия наук
Путин проведет рабочую встречу с президентом РАН
Песков: Путин проведет рабочую встречу с главой РАН Красниковым
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник встретится с главой Российской академии наук Геннадием Красниковым, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Сегодня вторник, 30 января, Путин вернулся в Кремль. В Кремле сегодня обычные рабочие встречи, большая их часть непубличный характер носит. Наряду с другими, будет встречаться с президентом (РФ – ред.) президент Российской академии наук Геннадий Красников. Его встреча будет в публичной плоскости", - сказал Песков журналистам.
Восьмого февраля Российской академии наук исполнится 300 лет. Ранее в январе по указу Путина Красников стал членом Совета безопасности РФ.
Путин включил президента РАН в состав Совета безопасности