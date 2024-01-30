https://ria.ru/20240130/rakety-1924369441.html
План производства ракет "Калибр" на 2024 год выполнили на 17 процентов
План производства ракет "Калибр" на 2024 год выполнили на 17 процентов - РИА Новости, 30.01.2024
План производства ракет "Калибр" на 2024 год выполнили на 17 процентов
План производства крылатых ракет морского базирования "Калибр" на 2024 год уже выполнен на 17%, сообщило Минобороны РФ по итогам проверки главой военного... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T14:39
2024-01-30T14:39
2024-01-30T14:40
безопасность
россия
екатеринбург
сергей шойгу
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. План производства крылатых ракет морского базирования "Калибр" на 2024 год уже выполнен на 17%, сообщило Минобороны РФ по итогам проверки главой военного ведомства Сергеем Шойгу выполнения гособоронзаказа на предприятиях ОПК в Екатеринбурге. "Глава военного ведомства в ходе работы на ОКБ "Новатор" поинтересовался ходом выполнения плана выпуска крылатых ракет в этом году. Министру обороны РФ было доложено, что по производству крылатых ракет морского базирования "Калибр", несмотря на увеличение плана в два раза, предприятие выполнило ГОЗ уже на 17%", - говорится в сообщении. Гендиректор "Новатора" Фарид Абдрахманов доложил Шойгу, что, несмотря на значительное увеличение ГОЗ в 2023 году, план производства был выполнен в полном объеме. "Такой результат был достигнут за счёт расширения производственных мощностей предприятия и перехода на круглосуточный трехсменный режим сборки комплектующих на всех заводах кооперации", - отметил он. Шойгу также посетил Машиностроительный завод имени Калинина (МЗИК), где проверил организацию производства в цехе финальной сборки пусковых и пуско-заряжающих установок комплексов и систем войсковой ПВО С-300В и "Бук", первая партия которых собирается уже в рамках ГОЗ 2024 года. Гендиректор МЗИК Николай Клейн доложил министру, что предприятие досрочно сдало продукцию в рамках ГОЗ-2023 и сразу приступило к выполнению плана 2024 года. "Работаем днем и ночью", - подчеркнул Клейн.
https://ria.ru/20240126/tsirkon-1923655721.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, екатеринбург, сергей шойгу
Безопасность, Россия, Екатеринбург, Сергей Шойгу
План производства ракет "Калибр" на 2024 год выполнили на 17 процентов
План производства крылатых ракет "Калибр" на 2024 год выполнили на 17 процентов
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. План производства крылатых ракет морского базирования "Калибр" на 2024 год уже выполнен на 17%, сообщило Минобороны РФ по итогам проверки главой военного ведомства Сергеем Шойгу выполнения гособоронзаказа на предприятиях ОПК в Екатеринбурге.
"Глава военного ведомства в ходе работы на ОКБ "Новатор" поинтересовался ходом выполнения плана выпуска крылатых ракет в этом году. Министру обороны РФ было доложено, что по производству крылатых ракет морского базирования "Калибр", несмотря на увеличение плана в два раза, предприятие выполнило ГОЗ уже на 17%", - говорится в сообщении.
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Гендиректор "Новатора" Фарид Абдрахманов доложил Шойгу, что, несмотря на значительное увеличение ГОЗ в 2023 году, план производства был выполнен в полном объеме. "Такой результат был достигнут за счёт расширения производственных мощностей предприятия и перехода на круглосуточный трехсменный режим сборки комплектующих на всех заводах кооперации", - отметил он.
Шойгу
также посетил Машиностроительный завод имени Калинина (МЗИК), где проверил организацию производства в цехе финальной сборки пусковых и пуско-заряжающих установок комплексов и систем войсковой ПВО С-300В и "Бук", первая партия которых собирается уже в рамках ГОЗ 2024 года.
Гендиректор МЗИК Николай Клейн доложил министру, что предприятие досрочно сдало продукцию в рамках ГОЗ-2023 и сразу приступило к выполнению плана 2024 года. "Работаем днем и ночью", - подчеркнул Клейн.
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