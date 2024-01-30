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План производства ракет "Калибр" на 2024 год выполнили на 17 процентов - РИА Новости, 30.01.2024
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14:39 30.01.2024 (обновлено: 14:40 30.01.2024)
https://ria.ru/20240130/rakety-1924369441.html
План производства ракет "Калибр" на 2024 год выполнили на 17 процентов
План производства ракет "Калибр" на 2024 год выполнили на 17 процентов - РИА Новости, 30.01.2024
План производства ракет "Калибр" на 2024 год выполнили на 17 процентов
План производства крылатых ракет морского базирования "Калибр" на 2024 год уже выполнен на 17%, сообщило Минобороны РФ по итогам проверки главой военного... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T14:39
2024-01-30T14:40
безопасность
россия
екатеринбург
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. План производства крылатых ракет морского базирования "Калибр" на 2024 год уже выполнен на 17%, сообщило Минобороны РФ по итогам проверки главой военного ведомства Сергеем Шойгу выполнения гособоронзаказа на предприятиях ОПК в Екатеринбурге. "Глава военного ведомства в ходе работы на ОКБ "Новатор" поинтересовался ходом выполнения плана выпуска крылатых ракет в этом году. Министру обороны РФ было доложено, что по производству крылатых ракет морского базирования "Калибр", несмотря на увеличение плана в два раза, предприятие выполнило ГОЗ уже на 17%", - говорится в сообщении. Гендиректор "Новатора" Фарид Абдрахманов доложил Шойгу, что, несмотря на значительное увеличение ГОЗ в 2023 году, план производства был выполнен в полном объеме. "Такой результат был достигнут за счёт расширения производственных мощностей предприятия и перехода на круглосуточный трехсменный режим сборки комплектующих на всех заводах кооперации", - отметил он. Шойгу также посетил Машиностроительный завод имени Калинина (МЗИК), где проверил организацию производства в цехе финальной сборки пусковых и пуско-заряжающих установок комплексов и систем войсковой ПВО С-300В и "Бук", первая партия которых собирается уже в рамках ГОЗ 2024 года. Гендиректор МЗИК Николай Клейн доложил министру, что предприятие досрочно сдало продукцию в рамках ГОЗ-2023 и сразу приступило к выполнению плана 2024 года. "Работаем днем и ночью", - подчеркнул Клейн.
https://ria.ru/20240126/tsirkon-1923655721.html
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безопасность, россия, екатеринбург, сергей шойгу
Безопасность, Россия, Екатеринбург, Сергей Шойгу
План производства ракет "Калибр" на 2024 год выполнили на 17 процентов

План производства крылатых ракет "Калибр" на 2024 год выполнили на 17 процентов

© Минобороны РФЗапуск ракет "Калибр"
Запуск ракет Калибр
© Минобороны РФ
Запуск ракет "Калибр". Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. План производства крылатых ракет морского базирования "Калибр" на 2024 год уже выполнен на 17%, сообщило Минобороны РФ по итогам проверки главой военного ведомства Сергеем Шойгу выполнения гособоронзаказа на предприятиях ОПК в Екатеринбурге.
"Глава военного ведомства в ходе работы на ОКБ "Новатор" поинтересовался ходом выполнения плана выпуска крылатых ракет в этом году. Министру обороны РФ было доложено, что по производству крылатых ракет морского базирования "Калибр", несмотря на увеличение плана в два раза, предприятие выполнило ГОЗ уже на 17%", - говорится в сообщении.
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Гендиректор "Новатора" Фарид Абдрахманов доложил Шойгу, что, несмотря на значительное увеличение ГОЗ в 2023 году, план производства был выполнен в полном объеме. "Такой результат был достигнут за счёт расширения производственных мощностей предприятия и перехода на круглосуточный трехсменный режим сборки комплектующих на всех заводах кооперации", - отметил он.
Шойгу также посетил Машиностроительный завод имени Калинина (МЗИК), где проверил организацию производства в цехе финальной сборки пусковых и пуско-заряжающих установок комплексов и систем войсковой ПВО С-300В и "Бук", первая партия которых собирается уже в рамках ГОЗ 2024 года.
Гендиректор МЗИК Николай Клейн доложил министру, что предприятие досрочно сдало продукцию в рамках ГОЗ-2023 и сразу приступило к выполнению плана 2024 года. "Работаем днем и ночью", - подчеркнул Клейн.
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