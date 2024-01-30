https://ria.ru/20240130/putin-1924330569.html

Опрос: Путин возглавил рейтинг доверия россиян

Опрос: Путин возглавил рейтинг доверия россиян - РИА Новости, 30.01.2024

Опрос: Путин возглавил рейтинг доверия россиян

Президент России Владимир Путин возглавил рейтинг доверия россиян, следует из исследования холдинга РОМИР, которое есть в распоряжении РИА Новости. РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T12:54

2024-01-30T12:54

2024-01-30T12:54

россия

москва

владимир путин

сергей лавров

михаил мишустин

ромир

общество

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин возглавил рейтинг доверия россиян, следует из исследования холдинга РОМИР, которое есть в распоряжении РИА Новости. "На первых строчках оказались президент страны Владимир Путин, министр иностранных дел Сергей Лавров, премьер-министр Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу", - говорится в исследовании. На пятом месте находится телеведущий каналов "Россия 1" и Соловьев-Live Владимир Соловьев. Шестую и седьмую строчки заняли зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и телеведущий канала "Россия 1" Андрей Малахов соответственно. На восьмой позиции пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, девятое место - за актером Константином Хабенским, и замыкает ТОП-10 ведущая программы "60 минут" на "России 1" Ольга Скабеева. Во второй десятке рейтинга телеведущий Павел Воля, худрук "Табакерки" Владимир Машков, мэр Москвы Сергей Собянин, телеведущий и актер Дмитрий Нагиев, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, актер Сергей Безруков, кинорежиссер Никита Михалков, блогер Ксения Собчак, певец Шаман (Ярослав Дронов), лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Исследование РОМИР проводилось среди респондентов старше 14 лет. По результатам замера был составлен рейтинг топ-100 публичных персон по доверию в России. В исследовании приняло участие 2400 респондентов.

https://ria.ru/20240119/putin-1922330149.html

https://ria.ru/20230819/televidenie-1891034151.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, москва, владимир путин, сергей лавров, михаил мишустин, ромир , общество