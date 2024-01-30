Опрос: Путин возглавил рейтинг доверия россиян
Исследование: Путин и Лавров возглавили рейтинг доверия россиян
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин возглавил рейтинг доверия россиян, следует из исследования холдинга РОМИР, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"На первых строчках оказались президент страны Владимир Путин, министр иностранных дел Сергей Лавров, премьер-министр Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу", - говорится в исследовании.
На пятом месте находится телеведущий каналов "Россия 1" и Соловьев-Live Владимир Соловьев. Шестую и седьмую строчки заняли зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и телеведущий канала "Россия 1" Андрей Малахов соответственно.
На восьмой позиции пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, девятое место - за актером Константином Хабенским, и замыкает ТОП-10 ведущая программы "60 минут" на "России 1" Ольга Скабеева.
Во второй десятке рейтинга телеведущий Павел Воля, худрук "Табакерки" Владимир Машков, мэр Москвы Сергей Собянин, телеведущий и актер Дмитрий Нагиев, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, актер Сергей Безруков, кинорежиссер Никита Михалков, блогер Ксения Собчак, певец Шаман (Ярослав Дронов), лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
Исследование РОМИР проводилось среди респондентов старше 14 лет. По результатам замера был составлен рейтинг топ-100 публичных персон по доверию в России. В исследовании приняло участие 2400 респондентов.