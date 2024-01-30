https://ria.ru/20240130/probatsiya-1924405901.html

ФСИН рассказала о центрах пробации для бывших заключенных

ФСИН рассказала о центрах пробации для бывших заключенных - РИА Новости, 30.01.2024

ФСИН рассказала о центрах пробации для бывших заключенных

ФСИН России заключила соглашения с четырьмя регионами о создании на их территории центров пробации для бывших заключенных, еще в восьми вопрос прорабатывается,... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T18:30

2024-01-30T18:30

2024-01-30T18:30

общество

здоровье - общество

хабаровский край

сахалинская область

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

россия

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. ФСИН России заключила соглашения с четырьмя регионами о создании на их территории центров пробации для бывших заключенных, еще в восьми вопрос прорабатывается, сообщили РИА Новости в ведомстве.С 1 января в России начал действовать закон о пробации (ресоциализации и социальной адаптации) осужденных. Закон определяет три вида пробации: исполнительную, пенитенциарную и постпенитенциарную. Первый вид будет использоваться, когда наказание не связано с изоляцией осужденных от общества. Второй предусматривается в колониях и исправительных центрах для подготовки заключенного к освобождению. Третий – для социальной адаптации и реабилитации освободившихся граждан.Процесс пробации будет начинаться за девять месяцев до освобождения заключенного. Пробация будет применяться один раз и длиться в течение года.Как пояснили во ФСИН, в 2025-м первые центры пробации появятся в Хабаровском крае, Владимирской, Сахалинской областях и Ханты-Мансийском автономном округе.“В восьми субъектах определены предприятия и организации, на базе которых прорабатывается возможность создания центров пробации — Республика Башкортостан, Амурская, Курганская, Курская, Новгородская, Омская, Саратовская, Сахалинская области”, - отметили в ведомстве.Освободившиеся, пояснили в ведомстве, смогут обратиться в учреждения за “предоставлением временного места проживания, профориентацией, прохождением профессиональных курсов, решением вопросов трудового и бытового устройства, а также восстановлением документов, психологической и медицинской помощью”.“По итогам первого полугодия 2023-го численность осужденных к лишению свободы, которыми были восстановлены социальные связи - 1493 человека” - уточнили во ФСИН.Помимо этого, пояснили там, успешно реализуются программы обучения и трудоустройства осужденных. Так, в нынешнем учебном году (2023-2024 гг.) на территории исправительных учреждений УИС обучаются 34587 человек из числа осужденных. Из них 624 получают высшее профессиональное образование в дистанционном формате.“За 11 месяцев 2023-го доля осужденных к лишению свободы, привлеченных к труду, от общей численности осужденных, подлежащих привлечению к труду, в колониях-поселениях составила 95,9%, в исправительных колониях - 85,4%” - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20240122/tyurma-1922316026.html

https://ria.ru/20240117/putin-1921801243.html

https://ria.ru/20240111/podzhog-1920752026.html

хабаровский край

сахалинская область

россия

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общество, здоровье - общество, хабаровский край, сахалинская область, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), россия