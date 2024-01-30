https://ria.ru/20240130/privolnov-1924442866.html
"Прятался в бомбоубежище": Привольнов рассказал о жизни в Израиле
"Прятался в бомбоубежище": Привольнов рассказал о жизни в Израиле - РИА Новости, 30.01.2024
"Прятался в бомбоубежище": Привольнов рассказал о жизни в Израиле
Сбежавший из России телеведущий Антон Привольнов рассказал в сторис Instagram*, как вместе с пожилой мамой прятался в бомбоубежище в Израиле. РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T22:11
2024-01-30T22:11
2024-01-30T22:11
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Сбежавший из России телеведущий Антон Привольнов рассказал в сторис Instagram*, как вместе с пожилой мамой прятался в бомбоубежище в Израиле."Мы здесь попали в отделение банка […] В общем, была "азака" [сирена на иврите — ред.], и мы попали в банковское хранилище", — сообщил Привольнов.В опубликованном ролике появляется мать ведущего. "Я в банковском бомбоубежище. Я в банке и второй раз в бомбоубежище за месяц, с 1 января", — говорит она.По информации ряда СМИ, Антон Привольнов уволился с телевидения и переехал в Израиль вместе с мамой и сыном летом 2022 года. Журналист около 20 лет проработал на российском телевидении. Он вел "Контрольную закупку" и "Доброе утро" на Первом канале, а также был соведущим Леры Кудрявцевой в ток-шоу "Звезды сошлись" на НТВ. Сейчас Привольнов ведет кулинарный подкаст на YouTube. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лера кудрявцева, нтв (телеканал), youtube, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия
Шоубиз, Лера Кудрявцева, НТВ (телеканал), YouTube, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Россия
"Прятался в бомбоубежище": Привольнов рассказал о жизни в Израиле
Сбежавший из России Привольнов рассказал, как прятался в бомбоубежище в Израиле
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Сбежавший из России телеведущий Антон Привольнов рассказал в сторис Instagram*, как вместе с пожилой мамой прятался в бомбоубежище в Израиле.
«
"Мы здесь попали в отделение банка […] В общем, была "азака" [сирена на иврите — ред.], и мы попали в банковское хранилище", — сообщил Привольнов.
В опубликованном ролике появляется мать ведущего. "Я в банковском бомбоубежище. Я в банке и второй раз в бомбоубежище за месяц, с 1 января", — говорит она.
По информации ряда СМИ, Антон Привольнов уволился с телевидения и переехал в Израиль вместе с мамой и сыном летом 2022 года.
Журналист около 20 лет проработал на российском телевидении. Он вел "Контрольную закупку" и "Доброе утро" на Первом канале, а также был соведущим Леры Кудрявцевой
в ток-шоу "Звезды сошлись" на НТВ.
Сейчас Привольнов ведет кулинарный подкаст на YouTube.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская. Максим Галкин* отменил концерты в Израиле на фоне военных действий