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"Прятался в бомбоубежище": Привольнов рассказал о жизни в Израиле - РИА Новости, 30.01.2024
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Шоубиз
 
22:11 30.01.2024
https://ria.ru/20240130/privolnov-1924442866.html
"Прятался в бомбоубежище": Привольнов рассказал о жизни в Израиле
"Прятался в бомбоубежище": Привольнов рассказал о жизни в Израиле - РИА Новости, 30.01.2024
"Прятался в бомбоубежище": Привольнов рассказал о жизни в Израиле
Сбежавший из России телеведущий Антон Привольнов рассказал в сторис Instagram*, как вместе с пожилой мамой прятался в бомбоубежище в Израиле. РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T22:11
2024-01-30T22:11
шоубиз
лера кудрявцева
нтв (телеканал)
youtube
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
россия
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Сбежавший из России телеведущий Антон Привольнов рассказал в сторис Instagram*, как вместе с пожилой мамой прятался в бомбоубежище в Израиле.&quot;Мы здесь попали в отделение банка […] В общем, была &quot;азака&quot; [сирена на иврите — ред.], и мы попали в банковское хранилище&quot;, — сообщил Привольнов.В опубликованном ролике появляется мать ведущего. "Я в банковском бомбоубежище. Я в банке и второй раз в бомбоубежище за месяц, с 1 января", — говорит она.По информации ряда СМИ, Антон Привольнов уволился с телевидения и переехал в Израиль вместе с мамой и сыном летом 2022 года. Журналист около 20 лет проработал на российском телевидении. Он вел "Контрольную закупку" и "Доброе утро" на Первом канале, а также был соведущим Леры Кудрявцевой в ток-шоу "Звезды сошлись" на НТВ. Сейчас Привольнов ведет кулинарный подкаст на YouTube. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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лера кудрявцева, нтв (телеканал), youtube, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия
Шоубиз, Лера Кудрявцева, НТВ (телеканал), YouTube, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Россия
"Прятался в бомбоубежище": Привольнов рассказал о жизни в Израиле

Сбежавший из России Привольнов рассказал, как прятался в бомбоубежище в Израиле

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкАнтон Привольнов
Антон Привольнов - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Сбежавший из России телеведущий Антон Привольнов рассказал в сторис Instagram*, как вместе с пожилой мамой прятался в бомбоубежище в Израиле.
«

"Мы здесь попали в отделение банка […] В общем, была "азака" [сирена на иврите — ред.], и мы попали в банковское хранилище", — сообщил Привольнов.

© @anton_privolnovСкрин-шот сториз из социальной сети Антона Привольного
Скрин-шот сториз из социальной сети Антона Привольного
© @anton_privolnov
Скрин-шот сториз из социальной сети Антона Привольного
В опубликованном ролике появляется мать ведущего. "Я в банковском бомбоубежище. Я в банке и второй раз в бомбоубежище за месяц, с 1 января", — говорит она.
По информации ряда СМИ, Антон Привольнов уволился с телевидения и переехал в Израиль вместе с мамой и сыном летом 2022 года.
Журналист около 20 лет проработал на российском телевидении. Он вел "Контрольную закупку" и "Доброе утро" на Первом канале, а также был соведущим Леры Кудрявцевой в ток-шоу "Звезды сошлись" на НТВ.
Сейчас Привольнов ведет кулинарный подкаст на YouTube.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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ШоубизЛера КудрявцеваНТВ (телеканал)YouTubeИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуРоссия
 
 
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