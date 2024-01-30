https://ria.ru/20240130/privolnov-1924442866.html

"Прятался в бомбоубежище": Привольнов рассказал о жизни в Израиле

"Прятался в бомбоубежище": Привольнов рассказал о жизни в Израиле - РИА Новости, 30.01.2024

"Прятался в бомбоубежище": Привольнов рассказал о жизни в Израиле

Сбежавший из России телеведущий Антон Привольнов рассказал в сторис Instagram*, как вместе с пожилой мамой прятался в бомбоубежище в Израиле. РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T22:11

2024-01-30T22:11

2024-01-30T22:11

шоубиз

лера кудрявцева

нтв (телеканал)

youtube

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

россия

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Сбежавший из России телеведущий Антон Привольнов рассказал в сторис Instagram*, как вместе с пожилой мамой прятался в бомбоубежище в Израиле."Мы здесь попали в отделение банка […] В общем, была "азака" [сирена на иврите — ред.], и мы попали в банковское хранилище", — сообщил Привольнов.В опубликованном ролике появляется мать ведущего. "Я в банковском бомбоубежище. Я в банке и второй раз в бомбоубежище за месяц, с 1 января", — говорит она.По информации ряда СМИ, Антон Привольнов уволился с телевидения и переехал в Израиль вместе с мамой и сыном летом 2022 года. Журналист около 20 лет проработал на российском телевидении. Он вел "Контрольную закупку" и "Доброе утро" на Первом канале, а также был соведущим Леры Кудрявцевой в ток-шоу "Звезды сошлись" на НТВ. Сейчас Привольнов ведет кулинарный подкаст на YouTube. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231102/galkin-1906891514.html

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Алёна Пава

лера кудрявцева, нтв (телеканал), youtube, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия