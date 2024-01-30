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НАТО и ЕС осудили удар по базе США в Иордании - РИА Новости, 30.01.2024
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НАТО и ЕС осудили удар по базе США в Иордании
НАТО и ЕС осудили удар по базе США в Иордании - РИА Новости, 30.01.2024
НАТО и ЕС осудили удар по базе США в Иордании
НАТО и ЕС осудили в понедельник удар по военной базе США в Иордании, который привел к гибели трех военнослужащих. РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T00:02
2024-01-30T00:02
сша
иордания
сирия
йенс столтенберг
ллойд остин
джон кирби
нато
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 30 янв - РИА Новости. НАТО и ЕС осудили в понедельник удар по военной базе США в Иордании, который привел к гибели трех военнослужащих. "Выражаю соболезнования в связи с погибшими и ранеными военнослужащими США в Иордании. Это демонстрирует, с каким риском сталкиваются военнослужащие, отстаивающие наши ценности", - заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на переговорах в Вашингтоне с шефом Пентагона Ллойдом Остином. Видео его заявления опубликовала пресс-служба НАТО. В свою очередь, официальный представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано заявил, что "ЕС решительно осуждает нападения на силы США на границе Иордании и Сирии". "Главное - не допустить дальнейшей эскалации. ЕС остается вовлеченным в дела региона и призывает к деэскалации", - написал Стано в сети X. В воскресенье вечером Центральное командование ВС США заявило, что трое американских военнослужащих погибли, 25 получили ранения в результате атаки с использованием беспилотника, которая была совершена в воскресенье на военную базу США на границе Сирии и Иордании. Координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США, безусловно, ответят на атаку против своих военных на Ближнем Востоке, выберут время и способ для этого. Газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщила, что военные США не смогли предотвратить атаку на базу на Ближнем Востоке, поскольку перепутали вражеский дрон со своим. По информации издания, вражеский дрон приближался к базе в то же время, когда на базу возвращался американский дрон. Издание пишет, что США на фоне произошедшего рассматривают возможность нанесения ударов по "боевикам" в Ираке, Сирии и Иране, хотя должностные лица признают, что атаки на территории Ирана представляются менее вероятными. С начала обострения палестино-израильского конфликта базы США, возглавляющих международную коалицию в Ираке, а также американские войска в Сирии регулярно подвергаются нападениям, ответственность за которые берут на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки.
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сша, иордания, сирия, йенс столтенберг, ллойд остин, джон кирби, нато, евросоюз, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
США, Иордания, Сирия, Йенс Столтенберг, Ллойд Остин, Джон Кирби, НАТО, Евросоюз, Министерство обороны США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
НАТО и ЕС осудили удар по базе США в Иордании

НАТО и ЕС осудили в понедельник удар по военной базе США в Иордании

© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Carlos LopezМорские пехотинцы США
Морские пехотинцы США - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Carlos Lopez
Морские пехотинцы США. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 30 янв - РИА Новости. НАТО и ЕС осудили в понедельник удар по военной базе США в Иордании, который привел к гибели трех военнослужащих.
«
"Выражаю соболезнования в связи с погибшими и ранеными военнослужащими США в Иордании. Это демонстрирует, с каким риском сталкиваются военнослужащие, отстаивающие наши ценности", - заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на переговорах в Вашингтоне с шефом Пентагона Ллойдом Остином.
Видео его заявления опубликовала пресс-служба НАТО.
В свою очередь, официальный представитель европейской внешнеполитической службы Петер Стано заявил, что "ЕС решительно осуждает нападения на силы США на границе Иордании и Сирии". "Главное - не допустить дальнейшей эскалации. ЕС остается вовлеченным в дела региона и призывает к деэскалации", - написал Стано в сети X.
В воскресенье вечером Центральное командование ВС США заявило, что трое американских военнослужащих погибли, 25 получили ранения в результате атаки с использованием беспилотника, которая была совершена в воскресенье на военную базу США на границе Сирии и Иордании. Координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США, безусловно, ответят на атаку против своих военных на Ближнем Востоке, выберут время и способ для этого.
Газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщила, что военные США не смогли предотвратить атаку на базу на Ближнем Востоке, поскольку перепутали вражеский дрон со своим. По информации издания, вражеский дрон приближался к базе в то же время, когда на базу возвращался американский дрон.
Издание пишет, что США на фоне произошедшего рассматривают возможность нанесения ударов по "боевикам" в Ираке, Сирии и Иране, хотя должностные лица признают, что атаки на территории Ирана представляются менее вероятными.
С начала обострения палестино-израильского конфликта базы США, возглавляющих международную коалицию в Ираке, а также американские войска в Сирии регулярно подвергаются нападениям, ответственность за которые берут на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки.
Американские военнослужащие во время посадки в военно-транспортный самолет C-17 Globemaster III - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
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СШАИорданияСирияЙенс СтолтенбергЛлойд ОстинДжон КирбиНАТОЕвросоюзМинистерство обороны СШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
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