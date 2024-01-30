Русский дом в Ереване обратился в прокуратуру после осквернения памятника
Русский дом в Ереване обратился в прокуратуру после осквернения памятника ВОВ
CC BY-SA 4.0 / Well-read MountainMan (cropped) / Детям блокадного ЛенинградаПамятник детям блокадного Ленинграда в Ереване
CC BY-SA 4.0 / Well-read MountainMan (cropped) / Детям блокадного Ленинграда
Памятник детям блокадного Ленинграда в Ереване. Архивное фото
ЕРЕВАН, 30 янв — РИА Новости. Руководитель Русского дома в Ереване Вадим Фефилов обратился в Генпрокуратуру Армении из-за осквернения памятника детям блокадного Ленинграда, сообщило представительство Россотрудничества в Telegram-канале.
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"Считаем недопустимыми действия, разжигающие межнациональную рознь и призывающие к насилию на основе ксенофобии в отношении событий, произошедших в годы Великой Отечественной войны, и высказывания в адрес Российской Федерации. Прошу Вас <...> провести проверку и дать правовую оценку действиям Самвела Шириняна с привлечением его к уголовной ответственности", — говорится в заявлении на имя генпрокурора Анны Вардапетян.
Осквернение памятника Детям блокадного Ленинграда в Ереване
Осквернение памятника Детям блокадного Ленинграда в Ереване
Русский дом в Ереване 26 января провел церемонию у памятника детям блокадного Ленинграда, посвященную 80-летию снятия блокады. Посол России в Армении Сергей Копыркин, представители Русского дома, ветеранских и общественных организаций, школьники Еревана возложили к монументу венки и цветы.
На следующий день гражданин, представляющийся в соцсетях как Самвел Ширинян, демонстративно опрокинул венки, сорвал и растоптал ленты, символизирующие флаг России, и выложил все происходящее с оскорбительными комментариями в TikTok.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь, "Дорога жизни", по которой в город доставлялось продовольствие, проложили по льду Ладожского озера. Блокаду прорвали 18 января 1943 года, полностью ее удалось снять 27 января 1944-го.