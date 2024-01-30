https://ria.ru/20240130/nerpy-1924389981.html

Петербургских нерп переселили в уличные бассейны с приходом потепления

Петербургских нерп переселили в уличные бассейны с приходом потепления - РИА Новости, 30.01.2024

Петербургских нерп переселили в уличные бассейны с приходом потепления

Знаменитых петербургских нерп Крошика и Шлиссика с приходом потепления переселили в уличные бассейны, где они принимают водные процедуры, сообщило ГУП... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T15:53

2024-01-30T15:53

2024-01-30T17:55

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 янв — РИА Новости. Знаменитых петербургских нерп Крошика и Шлиссика с приходом потепления переселили в уличные бассейны, где они принимают водные процедуры, сообщило ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". "Крошик и Шлиссик времени зря не теряют. С приходом потепления друзья сразу переселились в уличные бассейны. Водные процедуры, активные игры в мяч и свежий воздух — не жизнь, а нерпячья сказка! Пловцы машут вам лапкой и передают привет", — сообщил "Водоканал" на своей странице в соцсети "ВКонтакте". В работе по спасению морских млекопитающих Балтийского региона с 2013 года участвует ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". Открытие первого в России современного специализированного центра для реабилитации морских млекопитающих, включающего карантинный и адаптационный блоки и уличные бассейны, состоялось в 2014 году. Самый известный подопечный центра — самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации его дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед — самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже "предпочел" естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино. Последние несколько дней в Петербурге плюсовая температура. Как сообщал главный синоптик города Александр Колесов, в понедельник в Петербурге был самый теплый день этого января, максимальная температура воздуха достигла плюс 4,1 градуса. Сейчас в Петербурге плюс два градуса.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

санкт-петербург