Петербургских нерп переселили в уличные бассейны с приходом потепления
В Петербурге нерпы Крошик и Шлиссик перешли в уличные бассейны из-за потепления
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 янв — РИА Новости. Знаменитых петербургских нерп Крошика и Шлиссика с приходом потепления переселили в уличные бассейны, где они принимают водные процедуры, сообщило ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".
"Крошик и Шлиссик времени зря не теряют. С приходом потепления друзья сразу переселились в уличные бассейны. Водные процедуры, активные игры в мяч и свежий воздух — не жизнь, а нерпячья сказка! Пловцы машут вам лапкой и передают привет", — сообщил "Водоканал" на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
В работе по спасению морских млекопитающих Балтийского региона с 2013 года участвует ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". Открытие первого в России современного специализированного центра для реабилитации морских млекопитающих, включающего карантинный и адаптационный блоки и уличные бассейны, состоялось в 2014 году.
Самый известный подопечный центра — самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации его дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед — самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже "предпочел" естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.
Последние несколько дней в Петербурге плюсовая температура. Как сообщал главный синоптик города Александр Колесов, в понедельник в Петербурге был самый теплый день этого января, максимальная температура воздуха достигла плюс 4,1 градуса. Сейчас в Петербурге плюс два градуса.