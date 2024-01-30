https://ria.ru/20240130/narusova-1924465910.html
Аппарат Нарусовой опроверг информацию о ее госпитализации
Аппарат Нарусовой опроверг информацию о ее госпитализации - РИА Новости, 30.01.2024
Аппарат Нарусовой опроверг информацию о ее госпитализации
Информация о том, что сенатор Людмила Нарусова якобы госпитализирована в отделение челюстно-лицевой хирургии, не соответствует действительности, сказали РИА... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T22:08
2024-01-30T22:08
2024-01-30T22:08
людмила нарусова
совет федерации рф
общество
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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Информация о том, что сенатор Людмила Нарусова якобы госпитализирована в отделение челюстно-лицевой хирургии, не соответствует действительности, сказали РИА Новости в аппарате политика. Ранее в телеграм-канале BRIEF появилась информация о том, что парламентарий якобы госпитализирована в отделение челюстно-лицевой хирургии. "Это фейк", - сказал сотрудник аппарата Нарусовой, отвечая на вопрос агентства о возможной госпитализации сенатора. При этом он пояснил, что каждый сенатор "проходит ежегодную диспансеризацию".
https://ria.ru/20230925/narusova-1898465757.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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людмила нарусова, совет федерации рф, общество, россия
Людмила Нарусова, Совет Федерации РФ, Общество, Россия
Аппарат Нарусовой опроверг информацию о ее госпитализации
В аппарате сенатора Нарусовой назвали информацию о ее госпитализации фейком
МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Информация о том, что сенатор Людмила Нарусова якобы госпитализирована в отделение челюстно-лицевой хирургии, не соответствует действительности, сказали РИА Новости в аппарате политика.
Ранее в телеграм-канале BRIEF появилась информация о том, что парламентарий якобы госпитализирована в отделение челюстно-лицевой хирургии.
«
"Это фейк", - сказал сотрудник аппарата Нарусовой, отвечая на вопрос агентства о возможной госпитализации сенатора.
При этом он пояснил, что каждый сенатор "проходит ежегодную диспансеризацию".
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