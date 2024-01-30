https://ria.ru/20240130/narusova-1924465910.html

Аппарат Нарусовой опроверг информацию о ее госпитализации

Аппарат Нарусовой опроверг информацию о ее госпитализации - РИА Новости, 30.01.2024

Аппарат Нарусовой опроверг информацию о ее госпитализации

Информация о том, что сенатор Людмила Нарусова якобы госпитализирована в отделение челюстно-лицевой хирургии, не соответствует действительности, сказали РИА... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T22:08

2024-01-30T22:08

2024-01-30T22:08

людмила нарусова

совет федерации рф

общество

россия

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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Информация о том, что сенатор Людмила Нарусова якобы госпитализирована в отделение челюстно-лицевой хирургии, не соответствует действительности, сказали РИА Новости в аппарате политика. Ранее в телеграм-канале BRIEF появилась информация о том, что парламентарий якобы госпитализирована в отделение челюстно-лицевой хирургии. "Это фейк", - сказал сотрудник аппарата Нарусовой, отвечая на вопрос агентства о возможной госпитализации сенатора. При этом он пояснил, что каждый сенатор "проходит ежегодную диспансеризацию".

https://ria.ru/20230925/narusova-1898465757.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

людмила нарусова, совет федерации рф, общество, россия