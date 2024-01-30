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Набиуллина спрогнозировала существенное торможение роста цен на жилье - РИА Новости, 30.01.2024
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06:51 30.01.2024 (обновлено: 11:15 30.01.2024)
https://ria.ru/20240130/nabiullina-1924267908.html
Набиуллина спрогнозировала существенное торможение роста цен на жилье
Набиуллина спрогнозировала существенное торможение роста цен на жилье - РИА Новости, 30.01.2024
Набиуллина спрогнозировала существенное торможение роста цен на жилье
Банк России ждет существенного торможения роста цен на жилье в целом по России, однако по регионам ситуация будет различаться, заявила в интервью РИА Новости... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T06:51
2024-01-30T11:15
россия
экономика
центральный банк рф (цб рф)
челябинск
жилье
нижний тагил
эльвира набиуллина
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Банк России ждет существенного торможения роста цен на жилье в целом по России, однако по регионам ситуация будет различаться, заявила в интервью РИА Новости глава Банка России Эльвира Набиуллина."Точно ждем существенного торможения темпов роста цен на жилье в целом по стране, потому что они были очень высокие. И если посмотреть последние два-три года, их нельзя объяснить тем, что какое-то время цены росли более низкими темпами", - сказала глава ЦБ."Но картина, скорее всего, будет различаться от региона к региону, так как и взлет цен в последние годы был разным в разных частях страны", - добавила она.По данным портала "Мир квартир", новостройки в России с начала 2023 года подорожали на 15% - в среднем до 126 тысяч рублей за квадратный метр, вторичное жилье - почти на 14%, до 109 тысяч рублей за квадратный метр.На первичном рынке наибольший рост к середине декабря произошел в Мурманске (+35%), Челябинске (+39%), Нижнем Тагиле (+43%), Магнитогорске (+46%) и в Махачкале (+107%). На вторичном - в Челябинске (+43%), Магнитогорске (+40%), Нижнем Тагиле (+34%), Новокузнецке (+32%) и Владикавказе (+30%).Цены на новостройки Москвы, по данным компании, с начала года выросли на 10% - до 349 тысяч рублей за квадратный метр, на вторичном рынке - на 7%, до 327 тысяч рублей за "квадрат". В Санкт-Петербурге квартиры подорожали на 8% на первичке и на 2% на вторичке.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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россия, экономика, центральный банк рф (цб рф), челябинск, жилье, нижний тагил, эльвира набиуллина
Россия, Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Челябинск, Жилье, Нижний Тагил, Эльвира Набиуллина
Набиуллина спрогнозировала существенное торможение роста цен на жилье

Набиуллина: ЦБ ждет существенного торможения темпов роста цен на жилье в целом

© РИА Новости / Пресс-служба Банка России | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Банка России
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Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Банк России ждет существенного торможения роста цен на жилье в целом по России, однако по регионам ситуация будет различаться, заявила в интервью РИА Новости глава Банка России Эльвира Набиуллина.
«
"Точно ждем существенного торможения темпов роста цен на жилье в целом по стране, потому что они были очень высокие. И если посмотреть последние два-три года, их нельзя объяснить тем, что какое-то время цены росли более низкими темпами", - сказала глава ЦБ.
"Но картина, скорее всего, будет различаться от региона к региону, так как и взлет цен в последние годы был разным в разных частях страны", - добавила она.
По данным портала "Мир квартир", новостройки в России с начала 2023 года подорожали на 15% - в среднем до 126 тысяч рублей за квадратный метр, вторичное жилье - почти на 14%, до 109 тысяч рублей за квадратный метр.
На первичном рынке наибольший рост к середине декабря произошел в Мурманске (+35%), Челябинске (+39%), Нижнем Тагиле (+43%), Магнитогорске (+46%) и в Махачкале (+107%). На вторичном - в Челябинске (+43%), Магнитогорске (+40%), Нижнем Тагиле (+34%), Новокузнецке (+32%) и Владикавказе (+30%).
Цены на новостройки Москвы, по данным компании, с начала года выросли на 10% - до 349 тысяч рублей за квадратный метр, на вторичном рынке - на 7%, до 327 тысяч рублей за "квадрат". В Санкт-Петербурге квартиры подорожали на 8% на первичке и на 2% на вторичке.
Читайте полный текст интервью >>>
Знак процента - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
Набиуллина объяснила, почему льготная ипотека должна быть адресной
Вчера, 06:37
 
РоссияЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ЧелябинскЖильеНижний ТагилЭльвира Набиуллина
 
 
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