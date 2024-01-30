Набиуллина спрогнозировала существенное торможение роста цен на жилье
Набиуллина: ЦБ ждет существенного торможения темпов роста цен на жилье в целом
© РИА Новости / Пресс-служба Банка России | Перейти в медиабанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Банк России ждет существенного торможения роста цен на жилье в целом по России, однако по регионам ситуация будет различаться, заявила в интервью РИА Новости глава Банка России Эльвира Набиуллина.
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"Точно ждем существенного торможения темпов роста цен на жилье в целом по стране, потому что они были очень высокие. И если посмотреть последние два-три года, их нельзя объяснить тем, что какое-то время цены росли более низкими темпами", - сказала глава ЦБ.
"Но картина, скорее всего, будет различаться от региона к региону, так как и взлет цен в последние годы был разным в разных частях страны", - добавила она.
По данным портала "Мир квартир", новостройки в России с начала 2023 года подорожали на 15% - в среднем до 126 тысяч рублей за квадратный метр, вторичное жилье - почти на 14%, до 109 тысяч рублей за квадратный метр.
На первичном рынке наибольший рост к середине декабря произошел в Мурманске (+35%), Челябинске (+39%), Нижнем Тагиле (+43%), Магнитогорске (+46%) и в Махачкале (+107%). На вторичном - в Челябинске (+43%), Магнитогорске (+40%), Нижнем Тагиле (+34%), Новокузнецке (+32%) и Владикавказе (+30%).
Цены на новостройки Москвы, по данным компании, с начала года выросли на 10% - до 349 тысяч рублей за квадратный метр, на вторичном рынке - на 7%, до 327 тысяч рублей за "квадрат". В Санкт-Петербурге квартиры подорожали на 8% на первичке и на 2% на вторичке.