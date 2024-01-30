https://ria.ru/20240130/marochko-1924270711.html

Марочко рассказал о том, как ВСУ размещают артиллерию в жилых районах

Марочко рассказал о том, как ВСУ размещают артиллерию в жилых районах - РИА Новости, 30.01.2024

Марочко рассказал о том, как ВСУ размещают артиллерию в жилых районах

Украинские силовики ведут артиллерийский огонь из жилых кварталов в населенном пункте Ковшаровка (Харьковская область) на купянском направлении, сообщил РИА... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T07:40

2024-01-30T07:40

2024-01-30T07:40

специальная военная операция на украине

харьковская область

андрей марочко

вооруженные силы украины

в мире

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ЛУГАНСК, 30 янв - РИА Новости. Украинские силовики ведут артиллерийский огонь из жилых кварталов в населенном пункте Ковшаровка (Харьковская область) на купянском направлении, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Украинские подразделения продолжают использовать тактику ведения огня по нашим подразделениям, размещая свои огневые средства возле объектов гражданской инфраструктуры. Так, в населенном пункте Ковшаровка выявлена работа ствольной артиллерии в районе храма Петра и Февронии", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Он уточнил, что помимо ствольной артиллерии из жилых районов постоянно работает РСЗО (реактивная система залпового огня), залпы фиксируются в основном из жилой застройки 2-го микрорайона. Ранее Марочко рассказывал РИА Новости, что власти Харьковской области создают невыносимые условия отказавшимся от эвакуации жителям региона, им не дают пенсию и соцвыплаты, где-то не восстанавливают пропавшие электричество и воду, а ВСУ размещают тяжелое вооружение и бронетехнику непосредственно возле жилых домов, расположенных у линии фронта.

https://ria.ru/20240123/aviatsiya-1922886108.html

харьковская область

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харьковская область, андрей марочко, вооруженные силы украины, в мире