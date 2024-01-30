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Марочко рассказал о том, как ВСУ размещают артиллерию в жилых районах - РИА Новости, 30.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:40 30.01.2024
https://ria.ru/20240130/marochko-1924270711.html
Марочко рассказал о том, как ВСУ размещают артиллерию в жилых районах
Марочко рассказал о том, как ВСУ размещают артиллерию в жилых районах - РИА Новости, 30.01.2024
Марочко рассказал о том, как ВСУ размещают артиллерию в жилых районах
Украинские силовики ведут артиллерийский огонь из жилых кварталов в населенном пункте Ковшаровка (Харьковская область) на купянском направлении, сообщил РИА... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T07:40
2024-01-30T07:40
специальная военная операция на украине
харьковская область
андрей марочко
вооруженные силы украины
в мире
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ЛУГАНСК, 30 янв - РИА Новости. Украинские силовики ведут артиллерийский огонь из жилых кварталов в населенном пункте Ковшаровка (Харьковская область) на купянском направлении, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "Украинские подразделения продолжают использовать тактику ведения огня по нашим подразделениям, размещая свои огневые средства возле объектов гражданской инфраструктуры. Так, в населенном пункте Ковшаровка выявлена работа ствольной артиллерии в районе храма Петра и Февронии", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Он уточнил, что помимо ствольной артиллерии из жилых районов постоянно работает РСЗО (реактивная система залпового огня), залпы фиксируются в основном из жилой застройки 2-го микрорайона. Ранее Марочко рассказывал РИА Новости, что власти Харьковской области создают невыносимые условия отказавшимся от эвакуации жителям региона, им не дают пенсию и соцвыплаты, где-то не восстанавливают пропавшие электричество и воду, а ВСУ размещают тяжелое вооружение и бронетехнику непосредственно возле жилых домов, расположенных у линии фронта.
https://ria.ru/20240123/aviatsiya-1922886108.html
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харьковская область, андрей марочко, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, В мире
Марочко рассказал о том, как ВСУ размещают артиллерию в жилых районах

Марочко: ВСУ размещают артиллерию в жилых районах на Купянском направлении

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 30 янв - РИА Новости. Украинские силовики ведут артиллерийский огонь из жилых кварталов в населенном пункте Ковшаровка (Харьковская область) на купянском направлении, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«
"Украинские подразделения продолжают использовать тактику ведения огня по нашим подразделениям, размещая свои огневые средства возле объектов гражданской инфраструктуры. Так, в населенном пункте Ковшаровка выявлена работа ствольной артиллерии в районе храма Петра и Февронии", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
Он уточнил, что помимо ствольной артиллерии из жилых районов постоянно работает РСЗО (реактивная система залпового огня), залпы фиксируются в основном из жилой застройки 2-го микрорайона.
Ранее Марочко рассказывал РИА Новости, что власти Харьковской области создают невыносимые условия отказавшимся от эвакуации жителям региона, им не дают пенсию и соцвыплаты, где-то не восстанавливают пропавшие электричество и воду, а ВСУ размещают тяжелое вооружение и бронетехнику непосредственно возле жилых домов, расположенных у линии фронта.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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