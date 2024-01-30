https://ria.ru/20240130/mandat-1924473490.html

Впервые в истории парламента Турции депутата лишили мандата

Впервые в истории парламента Турции депутата лишили мандата - РИА Новости, 30.01.2024

Впервые в истории парламента Турции депутата лишили мандата

Оппозиционный депутат Джан Аталай, содержащийся в тюремном заключении больше полутора лет, лишен во вторник мандата, это первый случай в истории турецкого... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T23:55

2024-01-30T23:55

2024-01-30T23:55

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анкара (провинция)

реджеп тайип эрдоган

бекир боздаг

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СТАМБУЛ, 30 янв – РИА Новости. Оппозиционный депутат Джан Аталай, содержащийся в тюремном заключении больше полутора лет, лишен во вторник мандата, это первый случай в истории турецкого парламента. В ноябре из-за дела Аталая возник конфликт: кассационный суд Турции потребовал возбудить уголовные дела против членов Конституционного суда страны в связи с решением об освобождении из тюремного заключения адвоката. Аталай, отстаивавший интересы участников протестов в Гези-парке в Стамбуле в 2013 году, в 2022 году был приговорен к 18 годам тюремного заключения по обвинению в попытке сместить правительство Турции, а по итогам парламентских выборов в мае был избран депутатом провинции Хатай от Партии рабочих. Конституционный суд постановил 25 октября, что Аталай должен быть освобожден в связи с тем, что имели место нарушения его прав, а депутаты парламента неприкосновенны. По данным турецких СМИ, в истории Турецкой Республики конфликт между двумя верховными судами произошел впервые. Заседание, на котором обсуждался вопрос лишения Аталая мандата, состоялось во вторник, имя депутата уже внесено на сайте парламента в список тех, кто перестал быть депутатом. Помимо Аталая в списке только депутат Хасан Битмез, переставший быть членом парламента, скончавшись в декабре 2023 года. "На заседании парламента было зачитано решение Кассационного суда о том, что депутат от Хатая Джан Аталай окончательно осужден. В соответствии с зачитанным решением мандат депутата Шерафеттина Джана Аталая отозван в соответствии со вторым пунктом статьи 84 турецкой конституции", - сообщила пресс-служба парламента. В ходе обсуждения решения в парламенте возникли трения, депутат от главной оппозиционной Народно-республиканской партии Айсу Банкоглу бросила экземпляр конституции в председателя заседания парламента Бекира Боздага. Вечером во вторник Партия рабочих провела акции протеста в Стамбуле и Анкаре, выразив неприятие решения парламента. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя в ноябре конфликт между двумя верховными судами страны - Кассационным и Конституционным - заявил о наличии ошибок в работе последнего. По его словам, подобные инциденты привели ранее к тому, что "многие террористы" сбежали из Турции, пользуясь неприкосновенностью в качестве депутатов, так как процесс ее снятия затягивался. Позже эти сбежавшие "террористы" начинают угрожать Анкаре, находясь в западных странах, что недопустимо, отметил Эрдоган. Турецкий лидер также заявил, члены правящей партии, поддержавшие Конституционный суд, поступают неправильно.

https://ria.ru/20240123/shvetsiya-1923097230.html

https://ria.ru/20240106/turtsiya-1919915345.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, турция, стамбул, анкара (провинция), реджеп тайип эрдоган, бекир боздаг