https://ria.ru/20240130/maduro-1924263605.html

Мадуро анонсировал визит в Петербург

Мадуро анонсировал визит в Петербург - РИА Новости, 30.01.2024

Мадуро анонсировал визит в Петербург

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о намерении в скором времени посетить Россию. РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T04:43

2024-01-30T04:43

2024-01-30T04:46

россия

санкт-петербург

венесуэла

дмитрий песков

николас мадуро

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БУЭНОС-АЙРЕС, 30 янв - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о намерении в скором времени посетить Россию."Это красивейший город. Мы скоро будем там, в Санкт-Петербурге", - сказал он в эфире программы "С Мадуро+". При этом президент не сообщил, когда именно состоится визит, какова будет его цель и повестка. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что визит в Россию Мадуро прорабатывается, в нем есть потребность. Посол республики в России Хесус Рафаэль Саласар Веласкес отмечал, что поездка главы венесуэльского государства в Россию запланирована на этот год.

https://ria.ru/20240128/magate-1923937860.html

россия

санкт-петербург

венесуэла

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россия, санкт-петербург, венесуэла, дмитрий песков, николас мадуро