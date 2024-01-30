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Мадуро анонсировал визит в Петербург - РИА Новости, 30.01.2024
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04:43 30.01.2024 (обновлено: 04:46 30.01.2024)
https://ria.ru/20240130/maduro-1924263605.html
Мадуро анонсировал визит в Петербург
Мадуро анонсировал визит в Петербург - РИА Новости, 30.01.2024
Мадуро анонсировал визит в Петербург
Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о намерении в скором времени посетить Россию. РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T04:43
2024-01-30T04:46
россия
санкт-петербург
венесуэла
дмитрий песков
николас мадуро
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БУЭНОС-АЙРЕС, 30 янв - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о намерении в скором времени посетить Россию."Это красивейший город. Мы скоро будем там, в Санкт-Петербурге", - сказал он в эфире программы "С Мадуро+". При этом президент не сообщил, когда именно состоится визит, какова будет его цель и повестка. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что визит в Россию Мадуро прорабатывается, в нем есть потребность. Посол республики в России Хесус Рафаэль Саласар Веласкес отмечал, что поездка главы венесуэльского государства в Россию запланирована на этот год.
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россия, санкт-петербург, венесуэла, дмитрий песков, николас мадуро
Россия, Санкт-Петербург, Венесуэла, Дмитрий Песков, Николас Мадуро
Мадуро анонсировал визит в Петербург

Глава Венесуэлы Мадуро сообщил, что в скором времени посетит Санкт-Петербург

© AP Photo / Peter DejongПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© AP Photo / Peter Dejong
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 30 янв - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о намерении в скором времени посетить Россию.
«
"Это красивейший город. Мы скоро будем там, в Санкт-Петербурге", - сказал он в эфире программы "С Мадуро+".
При этом президент не сообщил, когда именно состоится визит, какова будет его цель и повестка.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что визит в Россию Мадуро прорабатывается, в нем есть потребность. Посол республики в России Хесус Рафаэль Саласар Веласкес отмечал, что поездка главы венесуэльского государства в Россию запланирована на этот год.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
Захарова подтвердила, что Гросси намерен в ближайшее время посетить Россию
28 января, 09:01
 
РоссияСанкт-ПетербургВенесуэлаДмитрий ПесковНиколас Мадуро
 
 
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