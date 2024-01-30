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В Великом Новгороде семерых членов одной семьи госпитализировали с корью - РИА Новости, 30.01.2024
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17:34 30.01.2024 (обновлено: 17:46 30.01.2024)
https://ria.ru/20240130/kor-1924421844.html
В Великом Новгороде семерых членов одной семьи госпитализировали с корью
В Великом Новгороде семерых членов одной семьи госпитализировали с корью - РИА Новости, 30.01.2024
В Великом Новгороде семерых членов одной семьи госпитализировали с корью
Семь членов одной семьи госпитализированы с корью в областную инфекционную больницу в Великом Новгороде, сообщили РИА Новости в управлении Роспотребнадзорп по... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T17:34
2024-01-30T17:46
здоровье - общество
великий новгород
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 30 янв - РИА Новости. Семь членов одной семьи госпитализированы с корью в областную инфекционную больницу в Великом Новгороде, сообщили РИА Новости в управлении Роспотребнадзорп по региону. "В Новгородскую областную инфекционную больницу госпитализированы семь человек с корью. Это члены одной семьи из Великого Новгорода: заболели дети в возрасте от 7 до 22 лет. Еще у одного ребенка из этой семьи есть подозрение на корь. Родители не заболели. Прививочный статус заболевших выясняется", - указали в управлении. Состояние заболевших легкой степени тяжести. В Роспотребнадзоре предполагают, что корь была завезена из другого региона страны, поскольку один из заболевших недавно вернулся из поездки. Это первый случай кори в этом году. В 2023 году в Новгородской области был зарегистрирован один случай - непривитый ребенок заболел корью после поездки в другой регион.
https://ria.ru/20240126/kor-1923592196.html
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здоровье - общество, великий новгород, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Здоровье - Общество, Великий Новгород, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Великом Новгороде семерых членов одной семьи госпитализировали с корью

Роспотребнадзор заявил о 7 случаях заболевания корью в Великом Новгороде

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкЛаборант
Лаборант - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 30 янв - РИА Новости. Семь членов одной семьи госпитализированы с корью в областную инфекционную больницу в Великом Новгороде, сообщили РИА Новости в управлении Роспотребнадзорп по региону.
"В Новгородскую областную инфекционную больницу госпитализированы семь человек с корью. Это члены одной семьи из Великого Новгорода: заболели дети в возрасте от 7 до 22 лет. Еще у одного ребенка из этой семьи есть подозрение на корь. Родители не заболели. Прививочный статус заболевших выясняется", - указали в управлении.
Состояние заболевших легкой степени тяжести. В Роспотребнадзоре предполагают, что корь была завезена из другого региона страны, поскольку один из заболевших недавно вернулся из поездки. Это первый случай кори в этом году. В 2023 году в Новгородской области был зарегистрирован один случай - непривитый ребенок заболел корью после поездки в другой регион.
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Здоровье - ОбществоВеликий НовгородФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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