https://ria.ru/20240130/kombikorm-1924354734.html

Россия увеличила выпуск комбикормов на 2,4 процента

Россия увеличила выпуск комбикормов на 2,4 процента - РИА Новости, 30.01.2024

Россия увеличила выпуск комбикормов на 2,4 процента

Производство комбикормов в РФ за январь-ноябрь 2023 года выросло на 2,4%, до 31,1 миллиона тонн, а по итогам всего года ожидается на уровне около 35 миллионов... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T13:55

2024-01-30T13:55

2024-01-30T13:55

экономика

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Производство комбикормов в РФ за январь-ноябрь 2023 года выросло на 2,4%, до 31,1 миллиона тонн, а по итогам всего года ожидается на уровне около 35 миллионов тонн, говорится в сообщении Минсельхоза. "В структуре готовых кормов для сельскохозяйственных животных основной объем приходится на комбикорма. За январь-ноябрь 2023 года их производство в нашей стране увеличилось на 2,4% и достигло 31,1 миллиона тонн", - сообщило министерство. По итогам всего 2023 года производство комбикормов в РФ оценивается Минсельхозом в объеме порядка 35 миллиона тонн. По данным министерства, за январь-ноябрь увеличился объем производства комбикормов для крупного рогатого скота – на 2,9%, до 2,7 миллиона тонн, и для свиней – на 5%, до 13,2 миллиона тонн. При этом комбикормов для сельскохозяйственной птицы было произведено 15 миллионов тонн, на уровне 11 месяцев 2022 года. Комбикорма в России производятся на 445 заводах, при этом свыше 65% от всего объема обеспечивают предприятия Центрального и Приволжского федеральных округов. Основная доля производства приходится на корма для птицы и свиней – более 90%, уточняет министерство.

https://ria.ru/20240130/semena-1924303356.html

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экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)