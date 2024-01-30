https://ria.ru/20240130/kndr-1924266035.html

СМИ: КНДР выпустила в сторону Желтого моря несколько крылатых ракет

СМИ: КНДР выпустила в сторону Желтого моря несколько крылатых ракет - РИА Новости, 30.01.2024

СМИ: КНДР выпустила в сторону Желтого моря несколько крылатых ракет

КНДР снова выпустила несколько крылатых ракет в сторону Жёлтого моря, передает агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T05:48

2024-01-30T05:48

2024-01-30T05:48

желтое море

южная корея

сша

ким чен ын

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/09/1568335156_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_265f0f7a7c745ded3b860a098119e6a0.jpg

СЕУЛ, 30 янв – РИА Новости. КНДР снова выпустила несколько крылатых ракет в сторону Жёлтого моря, передает агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. "Сегодня около 7.00 (01.00 мск) Северная Корея выпустила несколько крылатых ракет в сторону Жёлтого моря... Усиливая наш мониторинг и бдительность, наши военные тесно координируют свои действия с США, чтобы отслеживать дополнительные признаки провокаций Северной Кореи", - говорится в сообщении. Это уже третье испытание КНДР крылатых ракет за неделю. Каждый раз южнокорейские военные сообщают о нем несколько часов спустя после пуска. Ранее сообщалось, что 24 января, около 7.00 (1.00 мск) южнокорейские военные засекли пуск КНДР нескольких крылатых ракет в сторону Желтого моря. Позже КНДР завила, что ее Главное управление ракетостроения произвело первый испытательный запуск стратегической крылатой ракеты нового типа "Пульхвасаль-3-31" ("Огненная стрела -3-31"), которая находится в разработке. Затем 28 января КНДР снова пустила нескольких крылатых ракет в сторону Японского моря. На следующий день государственные СМИ Северной Кореи сообщили, что снова было проведено испытание стратегической крылатой ракеты нового типа "Пульхвасаль-3-31" ("Огненная стрела -3-31") с подводной лодки, за которым уже наблюдал лидер страны Ким Чен Ын вместе с секретарями ЦК партии, командующим ВМС и другими руководящими кадрами. Сообщалось, что крылатые ракеты пролетели 7421 и 7445 секунд и точно поразили цель на неуказанном острове. Ким Чен Ын выразил "большое удовлетворение" результатом испытания. Также сообщалось, что северокорейский лидер подробно ознакомился с прогрессом в постройке атомной подлодки и напомнил, что ядерное вооружение ВМС страны является актуальной задачей. Он выдвинул программные задачи в этой сфере, в том числе по построению атомной подводной лодки и других новейших кораблей. В Сеуле же в ответ на это выразили сомнения, что указанные крылатые ракеты были запущены с подлодки. Южнокорейские военные также допускают, что время их полета было преувеличено. В Объединенном комитете начальников штабов также заявили, что подлодка КНДР "Герой Ким Гун Ок" не представляет военной ценности. КНДР 6 сентября 2023 года спустила на воду новую подводную лодку с тактическими ядерными наступательными вооружениями "Герой Ким Гун Ок". А 2 сентября также сообщалось об испытании двух стратегических крылатых ракет большой дальности с боеголовками, имитировавшими ядерные. Тогда сообщалось, что они пролетели по 8-образной траектории 1,5 тысячи километров за 7672 и 7681 секунду, после чего также взорвались на заданной высоте в 150 метров над "целевым островом".

https://ria.ru/20240129/kndr-1924045007.html

https://ria.ru/20240123/otnosheniya-1923063786.html

желтое море

южная корея

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

желтое море, южная корея, сша, ким чен ын