https://ria.ru/20240130/kirbi-1924268782.html

Кирби вышел из себя после слов журналистки о Байдене

Кирби вышел из себя после слов журналистки о Байдене - РИА Новости, 30.01.2024

Кирби вышел из себя после слов журналистки о Байдене

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби устроил перепалку с журналисткой "Аль-Джазиры" Кимберли Халкетт на... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T07:06

2024-01-30T07:06

2024-01-30T14:36

в мире

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джо байден

карин жан-пьер

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби устроил перепалку с журналисткой "Аль-Джазиры" Кимберли Халкетт на брифинге, сообщает Fox News.Резкая перепалка произошла в ходе дискуссии о действиях США на Ближнем Востоке. Халкетт начала "давить" на Кирби в контексте того, мог ли президент Джо Байден отдать приказ об ударах по хуситам в Йемене без одобрения конгресса. Представитель Белого дома в ответ заявил, что Байден имеет такое право в соответствии с конституцией, добавив, что администрация будет информировать законодателей о любых предпринятых действиях.Как пишет Fox, Кирби был "явно раздражен", когда Халкетт после этого заявила, что американский народ "недоволен" действиями президента, при этом обстановка "еще больше обострилась", когда Халкетт задала вопрос, учитывает ли глава Белого дома свой политический рейтинг при изучении вариантов действий в регионе.Кирби перебил журналистку, заявив, что "главнокомандующий не смотрит на опросы" и не учитывает политический календарь, когда занимается "защитой" американских войск, а любое предположение об обратном является "оскорбительным".В результате продолжающийся резкий обмен мнениями прекратился после вмешательства пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.В воскресенье вечером Центральное командование ВС США заявило, что трое американских военнослужащих погибли, более 40 получили ранения в результате атаки с использованием беспилотника, которая была совершена в воскресенье на военную базу США на границе Сирии и Иордании. Ответственность за налет на военный объект на границе Иордании с Сирией американцы возложили на связанные с Ираном группировки в регионе.

https://ria.ru/20240130/bayden-1924256771.html

https://ria.ru/20240130/bayden-1924264000.html

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сирия

иордания

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в мире, сша, сирия, иордания, джон кирби, джо байден, карин жан-пьер