https://ria.ru/20240130/kazakhstan-1924263472.html

В Казахстане из-за взрыва газа частично обрушился жилой дом

В Казахстане из-за взрыва газа частично обрушился жилой дом - РИА Новости, 30.01.2024

В Казахстане из-за взрыва газа частично обрушился жилой дом

В Карагандинской области Казахстана в ночь на вторник в многоквартирном жилом доме взорвался газовый баллон, в результате чего частично обрушился второй этаж,... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T04:35

2024-01-30T04:35

2024-01-30T04:35

казахстан

карагандинская область

в мире

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АЛМА-АТА, 30 янв - РИА Новости. В Карагандинской области Казахстана в ночь на вторник в многоквартирном жилом доме взорвался газовый баллон, в результате чего частично обрушился второй этаж, два человека погибли, сообщил аким (мэр) Бухар-Жырауского района Аблай Султангали. По его данным, взрыв произошел тридцатого января в 00.07 по местному времени (двадцать девятого января в 21.07 по мск) в двухэтажном 12-квартирном жилом доме поселка Ботакара. "Предварительно произошел взрыв бытового газового баллона с последующим частичным обрушением второго этажа, без горения. Площадь обрушения устанавливается. Предварительно под завалами есть люди. На месте организован штаб. В ликвидации задействованы 45 человек и 13 единиц техники", - написал аким в социальных сетях. Ночью из-под завалов удалось вытащить шесть человек, всех их направили в поселковую больницу. Чуть позже были обнаружены двое погибших. "К сожалению, погибли два человека. Приношу свои искренние соболезнования родным и близким погибших", - написал Султангали.

https://ria.ru/20240128/obrushenie-1923980552.html

https://ria.ru/20240124/gaz-1923138115.html

казахстан

карагандинская область

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