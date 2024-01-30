Рейтинг@Mail.ru
В Казахстане из-за взрыва газа частично обрушился жилой дом - РИА Новости, 30.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:35 30.01.2024
https://ria.ru/20240130/kazakhstan-1924263472.html
В Казахстане из-за взрыва газа частично обрушился жилой дом
В Казахстане из-за взрыва газа частично обрушился жилой дом - РИА Новости, 30.01.2024
В Казахстане из-за взрыва газа частично обрушился жилой дом
В Карагандинской области Казахстана в ночь на вторник в многоквартирном жилом доме взорвался газовый баллон, в результате чего частично обрушился второй этаж,... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T04:35
2024-01-30T04:35
казахстан
карагандинская область
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0b/1767404359_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_cdea05838225d74f9f88d089f7ccff40.jpg
АЛМА-АТА, 30 янв - РИА Новости. В Карагандинской области Казахстана в ночь на вторник в многоквартирном жилом доме взорвался газовый баллон, в результате чего частично обрушился второй этаж, два человека погибли, сообщил аким (мэр) Бухар-Жырауского района Аблай Султангали. По его данным, взрыв произошел тридцатого января в 00.07 по местному времени (двадцать девятого января в 21.07 по мск) в двухэтажном 12-квартирном жилом доме поселка Ботакара. "Предварительно произошел взрыв бытового газового баллона с последующим частичным обрушением второго этажа, без горения. Площадь обрушения устанавливается. Предварительно под завалами есть люди. На месте организован штаб. В ликвидации задействованы 45 человек и 13 единиц техники", - написал аким в социальных сетях. Ночью из-под завалов удалось вытащить шесть человек, всех их направили в поселковую больницу. Чуть позже были обнаружены двое погибших. "К сожалению, погибли два человека. Приношу свои искренние соболезнования родным и близким погибших", - написал Султангали.
https://ria.ru/20240128/obrushenie-1923980552.html
https://ria.ru/20240124/gaz-1923138115.html
казахстан
карагандинская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0b/1767404359_200:0:2929:2047_1920x0_80_0_0_61d47806e5ce569a2f2e41f0f7b5803c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
казахстан, карагандинская область, в мире
Казахстан, Карагандинская область, В мире
В Казахстане из-за взрыва газа частично обрушился жилой дом

В Казахстане из-за взрыва газа частично обрушился дом, два человека погибли

© РИА Новости / Василий Крестьянинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи на одной из улиц в Алма-Ате
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости / Василий Крестьянинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Алма-Ате. Архивное фото
Читать ria.ru в
АЛМА-АТА, 30 янв - РИА Новости. В Карагандинской области Казахстана в ночь на вторник в многоквартирном жилом доме взорвался газовый баллон, в результате чего частично обрушился второй этаж, два человека погибли, сообщил аким (мэр) Бухар-Жырауского района Аблай Султангали.
По его данным, взрыв произошел тридцатого января в 00.07 по местному времени (двадцать девятого января в 21.07 по мск) в двухэтажном 12-квартирном жилом доме поселка Ботакара.
Обрушение фрагмента стены на 1 этаже дома в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
Ростовчане из обрушившегося дома попросили заселить их в муниципальный фонд
28 января, 15:22
"Предварительно произошел взрыв бытового газового баллона с последующим частичным обрушением второго этажа, без горения. Площадь обрушения устанавливается. Предварительно под завалами есть люди. На месте организован штаб. В ликвидации задействованы 45 человек и 13 единиц техники", - написал аким в социальных сетях.
Ночью из-под завалов удалось вытащить шесть человек, всех их направили в поселковую больницу. Чуть позже были обнаружены двое погибших.
"К сожалению, погибли два человека. Приношу свои искренние соболезнования родным и близким погибших", - написал Султангали.
Сотрудники экстренных служб на месте взрыва газа в жилом доме в Томмоте в Якутии - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
Число пострадавших при взрыве газа в доме в Якутии выросло до пяти
24 января, 09:35
 
КазахстанКарагандинская областьВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала