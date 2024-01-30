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Опрос: десять процентов немцев верят в положительный исход для Украины - РИА Новости, 30.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:05 30.01.2024
https://ria.ru/20240130/iskhod-1924459521.html
Опрос: десять процентов немцев верят в положительный исход для Украины
Опрос: десять процентов немцев верят в положительный исход для Украины - РИА Новости, 30.01.2024
Опрос: десять процентов немцев верят в положительный исход для Украины
Только каждый десятый немец ожидает, что конфликт на Украине завершится в пользу Киева, следует из ежегодного опроса, проводимого Центром стратегии и высшего... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T21:05
2024-01-30T21:05
специальная военная операция на украине
россия
украина
киев
сергей шойгу
нато
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Только каждый десятый немец ожидает, что конфликт на Украине завершится в пользу Киева, следует из ежегодного опроса, проводимого Центром стратегии и высшего руководства в Кельне (Centrum für Strategie und Höhere Führung). "Мнения, что Россия выиграет войну на Украине, придерживаются 34% опрошенных, только 10% респондентов ожидают позитивного исхода для Украины, а 56% не верят никаким прогнозам", - говорится в отчете по результатам исследования. По мнению относительного большинства респондентов (31%), Германии необходимо последовать примеру США и уменьшить количество помощи Украине. В то же время 29% опрошенных выступают за то, чтобы объемы помощи Киеву оставались неизменными, а 20% придерживаются мнения, что их необходимо увеличить. Три четверти немцев (75%) в целом и 53% жителей восточной Германии считают Россию "угрозой номер один для общественного порядка", однако по сравнению с предыдущим годом эта цифра снизилась: в 2023 году такого мнения придерживались 82% опрошенных по всей стране. В то же время 20% всех опрошенных и 40% респондентов из восточной части Германии уверены в том, что США наряду с Китаем, Ираном, КНДР и Китаем относится к странам, угрожающим миру на планете. Опрос проводился 5-18 января устно среди репрезентативной выборки в 1018 жителей Германии старше 16 лет. Погрешность не указана. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Президент РФ, говоря о специальной военной операции, в ходе большой ежегодной пресс-конференции и прямой линии заявил, что "победа будет за нами", а мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в СВО. По его словам, Киев пихает своих людей на истребление, сами украинские военные говорят - это дорога в один конец. Запад дал Украине все, что обещал, даже больше, но мы уничтожили уже 747 танков и 2,3 тысячи бронемашин с начала "контрнаступления" Киева, сказал ранее Путин, добавив, что Киев ездит и клянчит деньги, для этого пытается показать "успехи" контрнаступления. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в США знают, что Украина не сможет победить в вооруженном конфликте с РФ. Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". В январе Путин отмечал, что Украина провалила контрнаступление, инициатива находится в руках российских Вооруженных сил, и если так будет продолжаться, скоро встанет вопрос об украинской государственности. Как сообщал 19 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Ранее Шойгу заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.
https://ria.ru/20240112/opros-1920851071.html
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россия, украина, киев, сергей шойгу, нато, владимир путин, вооруженные силы украины, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киев, Сергей Шойгу, НАТО, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Песков
Опрос: десять процентов немцев верят в положительный исход для Украины

Опрос: 10% немцев верят в положительный исход для Украины, 34% — в отрицательный

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМариенплац - центральная площадь Мюнхена
Мариенплац - центральная площадь Мюнхена - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Мариенплац - центральная площадь Мюнхена. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Только каждый десятый немец ожидает, что конфликт на Украине завершится в пользу Киева, следует из ежегодного опроса, проводимого Центром стратегии и высшего руководства в Кельне (Centrum für Strategie und Höhere Führung).
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"Мнения, что Россия выиграет войну на Украине, придерживаются 34% опрошенных, только 10% респондентов ожидают позитивного исхода для Украины, а 56% не верят никаким прогнозам", - говорится в отчете по результатам исследования.
По мнению относительного большинства респондентов (31%), Германии необходимо последовать примеру США и уменьшить количество помощи Украине. В то же время 29% опрошенных выступают за то, чтобы объемы помощи Киеву оставались неизменными, а 20% придерживаются мнения, что их необходимо увеличить.
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Три четверти немцев (75%) в целом и 53% жителей восточной Германии считают Россию "угрозой номер один для общественного порядка", однако по сравнению с предыдущим годом эта цифра снизилась: в 2023 году такого мнения придерживались 82% опрошенных по всей стране. В то же время 20% всех опрошенных и 40% респондентов из восточной части Германии уверены в том, что США наряду с Китаем, Ираном, КНДР и Китаем относится к странам, угрожающим миру на планете.
Опрос проводился 5-18 января устно среди репрезентативной выборки в 1018 жителей Германии старше 16 лет. Погрешность не указана.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Президент РФ, говоря о специальной военной операции, в ходе большой ежегодной пресс-конференции и прямой линии заявил, что "победа будет за нами", а мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в СВО. По его словам, Киев пихает своих людей на истребление, сами украинские военные говорят - это дорога в один конец. Запад дал Украине все, что обещал, даже больше, но мы уничтожили уже 747 танков и 2,3 тысячи бронемашин с начала "контрнаступления" Киева, сказал ранее Путин, добавив, что Киев ездит и клянчит деньги, для этого пытается показать "успехи" контрнаступления. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в США знают, что Украина не сможет победить в вооруженном конфликте с РФ.
Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". В январе Путин отмечал, что Украина провалила контрнаступление, инициатива находится в руках российских Вооруженных сил, и если так будет продолжаться, скоро встанет вопрос об украинской государственности. Как сообщал 19 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов". Ранее Шойгу заявлял, что поставки западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов не изменили ситуацию на поле боя.
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