https://ria.ru/20240130/iran-1924252411.html

Столтенберг обвинил Иран в дестабилизации региона

Столтенберг обвинил Иран в дестабилизации региона - РИА Новости, 30.01.2024

Столтенберг обвинил Иран в дестабилизации региона

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя нападение на американскую военную базу в Иордании, заявил, что Иран "дестабилизирует регион". РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T00:13

2024-01-30T00:13

2024-01-30T00:13

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БРЮССЕЛЬ, 29 янв – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя нападение на американскую военную базу в Иордании, заявил, что Иран "дестабилизирует регион". "Иран продолжает дестабилизировать регион, несет ответственность за поддержку террористов, которые атакуют суда в Красном море. Поведение Ирана демонстрирует нам, на что похож мир, не основанный на правилах - непредсказуемый и опасный мир. Где наша безопасность будет обходиться нам дороже", - указал он. В воскресенье вечером Центральное командование ВС США заявило, что трое американских военнослужащих погибли, 25 получили ранения в результате атаки с использованием беспилотника, которая была совершена в воскресенье на военную базу США на границе Сирии и Иордании. Координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США, безусловно, ответят на атаку против своих военных на Ближнем Востоке, выберут время и способ для этого. Газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщила, что военные США не смогли предотвратить атаку на базу на Ближнем Востоке, поскольку перепутали вражеский дрон со своим. По информации издания, вражеский дрон приближался к базе в то же время, когда на базу возвращался американский дрон. Издание пишет, что США на фоне произошедшего рассматривают возможность нанесения ударов по "боевикам" в Ираке, Сирии и Иране, хотя должностные лица признают, что атаки на территории Ирана представляются менее вероятными. С начала обострения палестино-израильского конфликта базы США, возглавляющих международную коалицию в Ираке, а также американские войска в Сирии регулярно подвергаются нападениям, ответственность за которые берут на себя действующие в Ираке вооруженные шиитские группировки.

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