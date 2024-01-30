https://ria.ru/20240130/gripp-1924351441.html
В России выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ
В России выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ - РИА Новости, 30.01.2024
В России выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ
Почти 978 тысяч случаев заболевания гриппом и ОРВИ зарегистрировано в России за последнюю неделю, что почти на 5% больше, чем за предыдущие 7 дней, сообщает... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T13:43
2024-01-30T13:43
2024-01-30T13:43
общество
россия
москва
московская область (подмосковье)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Почти 978 тысяч случаев заболевания гриппом и ОРВИ зарегистрировано в России за последнюю неделю, что почти на 5% больше, чем за предыдущие 7 дней, сообщает Роспотребнадзор в Telegram-канале. "На 4 неделе 2024 в РФ заболеваемость гриппом и ОРВИ сохраняется на уровне предыдущей недели. Зарегистрировано почти 978 тысяч случаев, что на 4,9% выше чем на предыдущей неделе", - говорится в сообщении ведомства. Почти 15% заболеваемости гриппом и ОРВИ приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург, на остальные регионы приходится около 85% заболевших. Превышение среднероссийского показателя заболеваемости зарегистрировано в 48 регионах, уточнили в Роспотребнадзоре. Также в России зарегистрировано более 24 тысяч случаев заболевания COVID-19, что на 4,1% ниже, чем на прошлой неделе, отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20240125/potentsial-1923384737.html
россия
москва
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, москва, московская область (подмосковье), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19
Общество, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Коронавирус COVID-19
В России выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за неделю выросла на пять процентов