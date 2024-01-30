https://ria.ru/20240130/gripp-1924351441.html

В России выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ

В России выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ - РИА Новости, 30.01.2024

В России выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ

Почти 978 тысяч случаев заболевания гриппом и ОРВИ зарегистрировано в России за последнюю неделю, что почти на 5% больше, чем за предыдущие 7 дней, сообщает... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T13:43

2024-01-30T13:43

2024-01-30T13:43

общество

россия

москва

московская область (подмосковье)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Почти 978 тысяч случаев заболевания гриппом и ОРВИ зарегистрировано в России за последнюю неделю, что почти на 5% больше, чем за предыдущие 7 дней, сообщает Роспотребнадзор в Telegram-канале. "На 4 неделе 2024 в РФ заболеваемость гриппом и ОРВИ сохраняется на уровне предыдущей недели. Зарегистрировано почти 978 тысяч случаев, что на 4,9% выше чем на предыдущей неделе", - говорится в сообщении ведомства. Почти 15% заболеваемости гриппом и ОРВИ приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург, на остальные регионы приходится около 85% заболевших. Превышение среднероссийского показателя заболеваемости зарегистрировано в 48 регионах, уточнили в Роспотребнадзоре. Также в России зарегистрировано более 24 тысяч случаев заболевания COVID-19, что на 4,1% ниже, чем на прошлой неделе, отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20240125/potentsial-1923384737.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

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Варвара Скокшина

общество, россия, москва, московская область (подмосковье), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19