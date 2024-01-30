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На Пхукете ограбили спавшего в номере россиянина - РИА Новости, 30.01.2024
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17:41 30.01.2024 (обновлено: 17:44 30.01.2024)
https://ria.ru/20240130/grabezh-1924424692.html
На Пхукете ограбили спавшего в номере россиянина
На Пхукете ограбили спавшего в номере россиянина - РИА Новости, 30.01.2024
На Пхукете ограбили спавшего в номере россиянина
Гражданина России ограбили в номере отеля на туристическом острове Пхукет в Таиланде, пока он спал, сообщило местное издание Phuket News. РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T17:41
2024-01-30T17:44
новости - туризм
пхукет (остров)
таиланд
россия
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Гражданина России ограбили в номере отеля на туристическом острове Пхукет в Таиланде, пока он спал, сообщило местное издание Phuket News. По его данным, кража произошла в ночь на понедельник, когда россиянин, чье имя не сообщается, спал в номере отеля Chalong Mansion в районе Чалонг на восточном побережье туристического острова Пхукет. Постоялец утром заметил пропажу 4 тысяч долларов, 10 тысяч батов (282 доллара) и драгоценностей на сумму около 6 тысячи батов (170 долларов) и сообщил в полицию. Уточняется, что россиянин спал, оставив входную дверь номера открытой на ночь. Полиция расследует инцидент. В начале января глава офиса Туристического управления Таиланда (ТАТ) на Пхукете Лертчай Вангтракулди сообщал, что во время новогодних праздников Россия лидировала среди стран по турпотоку на курортном Пхукете, ежедневно число прибывающих россиян достигало 5 тысяч человек. Таиланд с 1 ноября временно расширил режим безвизового въезда для россиян с 30 до 90 дней. Режим будет действовать до 30 апреля 2024 года. Также Таиланд временно разрешил 30-дневный безвизовой въезд гражданам КНР и Казахстана, до этого пользовавшимся визой по прибытии, на срок с 25 сентября 2023 года по 29 февраля 2024 года.
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пхукет (остров)
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новости - туризм, пхукет (остров), таиланд, россия
Новости - Туризм, Пхукет (остров), Таиланд, Россия
На Пхукете ограбили спавшего в номере россиянина

Phuket News: на Пхукете ограбили россиянина, пока он спал в номере отеля

CC BY 2.0 / Phuket@photographer.net / XOKA0292bsПолиция в Таиланде
Полиция в Таиланде - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
CC BY 2.0 / Phuket@photographer.net / XOKA0292bs
Полиция в Таиланде. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Гражданина России ограбили в номере отеля на туристическом острове Пхукет в Таиланде, пока он спал, сообщило местное издание Phuket News.
По его данным, кража произошла в ночь на понедельник, когда россиянин, чье имя не сообщается, спал в номере отеля Chalong Mansion в районе Чалонг на восточном побережье туристического острова Пхукет. Постоялец утром заметил пропажу 4 тысяч долларов, 10 тысяч батов (282 доллара) и драгоценностей на сумму около 6 тысячи батов (170 долларов) и сообщил в полицию. Уточняется, что россиянин спал, оставив входную дверь номера открытой на ночь. Полиция расследует инцидент.
В начале января глава офиса Туристического управления Таиланда (ТАТ) на Пхукете Лертчай Вангтракулди сообщал, что во время новогодних праздников Россия лидировала среди стран по турпотоку на курортном Пхукете, ежедневно число прибывающих россиян достигало 5 тысяч человек.
Таиланд с 1 ноября временно расширил режим безвизового въезда для россиян с 30 до 90 дней. Режим будет действовать до 30 апреля 2024 года. Также Таиланд временно разрешил 30-дневный безвизовой въезд гражданам КНР и Казахстана, до этого пользовавшимся визой по прибытии, на срок с 25 сентября 2023 года по 29 февраля 2024 года.
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