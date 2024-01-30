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Гордон осудила травлю Кудрявцевой после скандала на шоу Малахова - РИА Новости, 30.01.2024
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Шоубиз
 
15:34 30.01.2024 (обновлено: 16:09 30.01.2024)
https://ria.ru/20240130/gordon-1924365699.html
Гордон осудила травлю Кудрявцевой после скандала на шоу Малахова
Гордон осудила травлю Кудрявцевой после скандала на шоу Малахова - РИА Новости, 30.01.2024
Гордон осудила травлю Кудрявцевой после скандала на шоу Малахова
Правозащитница и блогер Екатерина Гордон в сторис Instagram* обратилась к недоброжелателям, которые публично травят ее подругу Леру Кудрявцеву из-за скандала,... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T15:34
2024-01-30T16:09
шоубиз
лера кудрявцева
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Правозащитница и блогер Екатерина Гордон в сторис Instagram* обратилась к недоброжелателям, которые публично травят ее подругу Леру Кудрявцеву из-за скандала, устроенного телеведущей на шоу "Привет, Андрей!". &quot;Вообще сейчас началось время &quot;охоты на ведьм&quot;. Народу показали, что они могут свергать с пьедестала одну звезду за другой. […] Все это в нас вот вдруг проснулось&quot;, — сказала Гордон. В одном из недавних выпусков Кудрявцева облила водой гостью программы по имени Елена — мать пятерых детей, лишенную родительских прав. Знаменитость возмутило, что женщина бросила одного из своих сыновей, и он рос в приемной семье. После выхода программы многие зрители стали осуждать Кудрявцеву за "неподобающее поведение" на публике. По мнению Екатерины Гордон, столь агрессивная реакция обычных людей в адрес медийных персон напоминает ей времена послереволюционной смуты и раскулачивания. &quot;Простые люди, поедая пельмени, хотят раскулачить этого, засадить эту и максимально всех наказать. Стыдно!&quot; — добавила правозащитница.Ранее в своем Telegram-канале Гордон также напомнила, что ведущая программы "Секрет на миллион" активно занимается благотворительностью и помогает брошенным детям. И ее поступок на программе Малахова был оправдан. &quot;Сразу сообщу морализаторам, что в программе &quot;Привет, Андрей!&quot; Лерыч сделала то, что сделала бы половина здравой аудитории, — ответила хейтерам подруга Кудрявцевой, — Скажу честно: ничего кроме презрения к матерям, оставляющих своих детей я не испытываю&quot;. Сама Кудрявцева тоже не стала извиняться за то, что плеснула в гостью эфира водой. Вместо этого она резко ответила хейтерам. "Горько, что стакан воды вылитый на эту женщину по моральным ценностям для вас гаже, чем брошенный в общественном туалете ребенок", — написала телеведущая. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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лера кудрявцева, екатерина гордон, андрей малахов, общество, россия, знаменитости, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес
Шоубиз, Лера Кудрявцева, Екатерина Гордон, Андрей Малахов, Общество, Россия, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса, Шоу-бизнес
Гордон осудила травлю Кудрявцевой после скандала на шоу Малахова

Гордон поддержала Кудрявцеву, которую начали травить за скандал на ТВ-шоу

© @katyagordonКатя Гордон и Лера Кудрявцева
Катя Гордон и Лера Кудрявцева
© @katyagordon
Катя Гордон и Лера Кудрявцева
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Правозащитница и блогер Екатерина Гордон в сторис Instagram* обратилась к недоброжелателям, которые публично травят ее подругу Леру Кудрявцеву из-за скандала, устроенного телеведущей на шоу "Привет, Андрей!".
© @katyagordonЕкатерина Гордон в сториз своего аккаунта в соцсети
Екатерина Гордон в сториз своего аккаунта в соцсети
© @katyagordon
Екатерина Гордон в сториз своего аккаунта в соцсети
«

"Вообще сейчас началось время "охоты на ведьм". Народу показали, что они могут свергать с пьедестала одну звезду за другой. […] Все это в нас вот вдруг проснулось", — сказала Гордон.

В одном из недавних выпусков Кудрявцева облила водой гостью программы по имени Елена — мать пятерых детей, лишенную родительских прав. Знаменитость возмутило, что женщина бросила одного из своих сыновей, и он рос в приемной семье.
После выхода программы многие зрители стали осуждать Кудрявцеву за "неподобающее поведение" на публике.
По мнению Екатерины Гордон, столь агрессивная реакция обычных людей в адрес медийных персон напоминает ей времена послереволюционной смуты и раскулачивания.
«

"Простые люди, поедая пельмени, хотят раскулачить этого, засадить эту и максимально всех наказать. Стыдно!" — добавила правозащитница.

Ранее в своем Telegram-канале Гордон также напомнила, что ведущая программы "Секрет на миллион" активно занимается благотворительностью и помогает брошенным детям. И ее поступок на программе Малахова был оправдан.
«

"Сразу сообщу морализаторам, что в программе "Привет, Андрей!" Лерыч сделала то, что сделала бы половина здравой аудитории, — ответила хейтерам подруга Кудрявцевой, — Скажу честно: ничего кроме презрения к матерям, оставляющих своих детей я не испытываю".

Сама Кудрявцева тоже не стала извиняться за то, что плеснула в гостью эфира водой. Вместо этого она резко ответила хейтерам.
«
"Горько, что стакан воды вылитый на эту женщину по моральным ценностям для вас гаже, чем брошенный в общественном туалете ребенок", — написала телеведущая.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Телеведущая Лера Кудрявцева - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
Плеснула водой. Лера Кудрявцева устроила скандал на шоу Малахова
28 января, 06:01
 
ШоубизЛера КудрявцеваЕкатерина ГордонАндрей МалаховОбществоРоссияЗнаменитостиНовости шоу-бизнесаШоу-бизнес
 
 
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