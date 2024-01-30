https://ria.ru/20240130/gordon-1924365699.html

Гордон осудила травлю Кудрявцевой после скандала на шоу Малахова

Гордон осудила травлю Кудрявцевой после скандала на шоу Малахова - РИА Новости, 30.01.2024

Гордон осудила травлю Кудрявцевой после скандала на шоу Малахова

Правозащитница и блогер Екатерина Гордон в сторис Instagram* обратилась к недоброжелателям, которые публично травят ее подругу Леру Кудрявцеву из-за скандала,... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T15:34

2024-01-30T15:34

2024-01-30T16:09

шоубиз

лера кудрявцева

екатерина гордон

андрей малахов

общество

россия

знаменитости

новости шоу-бизнеса

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924355283_0:312:1440:1122_1920x0_80_0_0_c31246770b5702d9d9881c8ba5c724b1.jpg

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Правозащитница и блогер Екатерина Гордон в сторис Instagram* обратилась к недоброжелателям, которые публично травят ее подругу Леру Кудрявцеву из-за скандала, устроенного телеведущей на шоу "Привет, Андрей!". "Вообще сейчас началось время "охоты на ведьм". Народу показали, что они могут свергать с пьедестала одну звезду за другой. […] Все это в нас вот вдруг проснулось", — сказала Гордон. В одном из недавних выпусков Кудрявцева облила водой гостью программы по имени Елена — мать пятерых детей, лишенную родительских прав. Знаменитость возмутило, что женщина бросила одного из своих сыновей, и он рос в приемной семье. После выхода программы многие зрители стали осуждать Кудрявцеву за "неподобающее поведение" на публике. По мнению Екатерины Гордон, столь агрессивная реакция обычных людей в адрес медийных персон напоминает ей времена послереволюционной смуты и раскулачивания. "Простые люди, поедая пельмени, хотят раскулачить этого, засадить эту и максимально всех наказать. Стыдно!" — добавила правозащитница.Ранее в своем Telegram-канале Гордон также напомнила, что ведущая программы "Секрет на миллион" активно занимается благотворительностью и помогает брошенным детям. И ее поступок на программе Малахова был оправдан. "Сразу сообщу морализаторам, что в программе "Привет, Андрей!" Лерыч сделала то, что сделала бы половина здравой аудитории, — ответила хейтерам подруга Кудрявцевой, — Скажу честно: ничего кроме презрения к матерям, оставляющих своих детей я не испытываю". Сама Кудрявцева тоже не стала извиняться за то, что плеснула в гостью эфира водой. Вместо этого она резко ответила хейтерам. "Горько, что стакан воды вылитый на эту женщину по моральным ценностям для вас гаже, чем брошенный в общественном туалете ребенок", — написала телеведущая. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240128/kudryavtseva-1923930307.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

лера кудрявцева, екатерина гордон, андрей малахов, общество, россия, знаменитости, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес