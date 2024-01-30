Рейтинг@Mail.ru
В Ереване осквернили мемориал в память о детях блокадного Ленинграда - РИА Новости, 30.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:40 30.01.2024 (обновлено: 01:41 30.01.2024)
https://ria.ru/20240130/erevan-1924256932.html
В Ереване осквернили мемориал в память о детях блокадного Ленинграда
В Ереване осквернили мемориал в память о детях блокадного Ленинграда - РИА Новости, 30.01.2024
В Ереване осквернили мемориал в память о детях блокадного Ленинграда
Вандал осквернил памятник детям блокадного Ленинграда в Ереване, кадры появились в соцсети Facebook*. РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T01:40
2024-01-30T01:41
в мире
ленинград
армения
ереван
мария захарова
никол пашинян
сергей копыркин
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806468042_0:167:3045:1880_1920x0_80_0_0_44e7782d0cff7acd06c5e95b3a423e34.jpg
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Вандал осквернил памятник детям блокадного Ленинграда в Ереване, кадры появились в соцсети Facebook*.В минувшую пятницу посол России в Армении Сергей Копыркин вместе с представителями дипмиссии, Россотрудничества и общественных организаций возложили венки и цветы к этому монументу. Мероприятие было посвящено 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В годы войны в Армению из этого города вывезли свыше 200 детей. Сейчас в республике проживают шесть блокадников.Уроженец Еревана, представляющийся в соцсетях как Самвел Ширинян, опрокинул венки и растоптал ленту в цветах российского триколора, сняв свои действия на видео и опубликовав его. На записи мужчина выражает недовольство словами официального представителя МИД России Марии Захаровой.Устроивший погром у мемориала заявил, что "нет никаких документаций о блокаде Ленинграда". Правоохранительные органы Армении инцидент пока не прокомментировали.Заявление ЗахаровойОфициальный представитель МИД России Мария Захарова, касаясь ранее в ходе брифинга утверждений об этнических чистках в Карабахе, предложила предоставить ссылку на документ или заявление какой-либо международной организации, например, ООН, свидетельствующие о том, что подобные этнические чистки были.Дипломат подчеркнула также, что российская сторона не раз отмечала важность создания условий для возвращения армянского населения в Карабах, фиксировала необходимость надлежащего обеспечения прав и безопасности армянского населения Карабаха и готова обеспечить всемерное содействие этому процессу, в том числе по линии российского миротворческого контингента.Блокада ЛенинградаБлокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь — "Дорога жизни" - по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера.Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия ленинградцам пришлось ждать еще целый год. Только 27 января 1944 года Ленинград был освобожден от осады: в ходе операции "Январский гром" немецкие войска были отброшены на 60-100 км от границ города.В субботу исполнилось 80 лет со дня полного снятия блокады Ленинграда в Великую Отечественную войну.Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады Ленинграда составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре.Ухудшение отношений между Россией и АрмениейМосква в последние месяцы назвала недружественными некоторые решения и заявления официального Еревана. Так парламент Армении ратифицировал статут Международного уголовного суда, который ранее выдал ордера на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Кроме того, премьер-министр Никол Пашинян раскритиковал работу российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе.Осенью он заявил, что Ереван готов быть еще ближе к Евросоюзу, насколько ЕС посчитает это возможным. Высокопоставленный источник в Москве в беседе с РИА Новости назвал данное выступление Пашиняна безответственным и провокационным.Он подчеркнул, что в Москве видят попытки превратить Армению в "Украину номер три", если считать Молдавию "Украиной номер два". При этом Пашинян "семимильными шагами идет по пути Владимира Зеленского".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20231122/mid-1911072102.html
https://ria.ru/20240129/meropriyatiya-1924222353.html
https://ria.ru/20240128/blokada-1924033009.html
https://ria.ru/20240128/blokada-1923939214.html
ленинград
армения
ереван
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алексей Калабанов
Алексей Калабанов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806468042_158:0:2887:2047_1920x0_80_0_0_8e40529850d5ba8d5cabc152375c64c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ленинград, армения, ереван, мария захарова, никол пашинян, сергей копыркин, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), оон, блокада ленинграда (1941-1944)
В мире, Ленинград, Армения, Ереван, Мария Захарова, Никол Пашинян, Сергей Копыркин, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), ООН, Блокада Ленинграда (1941-1944)
В Ереване осквернили мемориал в память о детях блокадного Ленинграда

Уроженец Еревана осквернил памятник детям блокадного Ленинграда

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВид на Ереван с архитектурно-монументального комплекса "Каскад". На дальнем плане гора Арарат
Вид на Ереван с архитектурно-монументального комплекса Каскад. На дальнем плане гора Арарат - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Вид на Ереван с архитектурно-монументального комплекса "Каскад". На дальнем плане гора Арарат. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Вандал осквернил памятник детям блокадного Ленинграда в Ереване, кадры появились в соцсети Facebook*.
В минувшую пятницу посол России в Армении Сергей Копыркин вместе с представителями дипмиссии, Россотрудничества и общественных организаций возложили венки и цветы к этому монументу. Мероприятие было посвящено 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В годы войны в Армению из этого города вывезли свыше 200 детей. Сейчас в республике проживают шесть блокадников.
Уроженец Еревана, представляющийся в соцсетях как Самвел Ширинян, опрокинул венки и растоптал ленту в цветах российского триколора, сняв свои действия на видео и опубликовав его. На записи мужчина выражает недовольство словами официального представителя МИД России Марии Захаровой.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
У Армении есть желание переориентировать внешнюю политику, заявила Захарова
22 ноября 2023, 15:18
Устроивший погром у мемориала заявил, что "нет никаких документаций о блокаде Ленинграда". Правоохранительные органы Армении инцидент пока не прокомментировали.

Заявление Захаровой

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, касаясь ранее в ходе брифинга утверждений об этнических чистках в Карабахе, предложила предоставить ссылку на документ или заявление какой-либо международной организации, например, ООН, свидетельствующие о том, что подобные этнические чистки были.
Дипломат подчеркнула также, что российская сторона не раз отмечала важность создания условий для возвращения армянского населения в Карабах, фиксировала необходимость надлежащего обеспечения прав и безопасности армянского населения Карабаха и готова обеспечить всемерное содействие этому процессу, в том числе по линии российского миротворческого контингента.
Красносельско-Ропшинская наступательная операция (Январский гром) войск Ленинградского фронта против 18-й немецкой армии, осаждавшей Ленинград - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
Беглов оценил мероприятия к 80-летию освобождения Ленинграда
Вчера, 19:40

Блокада Ленинграда

Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь — "Дорога жизни" - по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера.
Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия ленинградцам пришлось ждать еще целый год. Только 27 января 1944 года Ленинград был освобожден от осады: в ходе операции "Январский гром" немецкие войска были отброшены на 60-100 км от границ города.
В субботу исполнилось 80 лет со дня полного снятия блокады Ленинграда в Великую Отечественную войну.
Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады Ленинграда составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян. - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
Симоньян напомнила о чудовищной роли финнов в блокаде Ленинграда
28 января, 22:41

Ухудшение отношений между Россией и Арменией

Москва в последние месяцы назвала недружественными некоторые решения и заявления официального Еревана. Так парламент Армении ратифицировал статут Международного уголовного суда, который ранее выдал ордера на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Кроме того, премьер-министр Никол Пашинян раскритиковал работу российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе.
Осенью он заявил, что Ереван готов быть еще ближе к Евросоюзу, насколько ЕС посчитает это возможным. Высокопоставленный источник в Москве в беседе с РИА Новости назвал данное выступление Пашиняна безответственным и провокационным.
Он подчеркнул, что в Москве видят попытки превратить Армению в "Украину номер три", если считать Молдавию "Украиной номер два". При этом Пашинян "семимильными шагами идет по пути Владимира Зеленского".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Установка аэростата воздушного заграждения на Невском проспекте в Ленинграде в дни блокады - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
Мадуро направил Путину сообщение в годовщину снятия блокады Ленинграда
28 января, 09:08
 
В миреЛенинградАрменияЕреванМария ЗахароваНикол ПашинянСергей КопыркинФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)ООНБлокада Ленинграда (1941-1944)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала