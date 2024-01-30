https://ria.ru/20240130/erevan-1924256932.html

В Ереване осквернили мемориал в память о детях блокадного Ленинграда

В Ереване осквернили мемориал в память о детях блокадного Ленинграда - РИА Новости, 30.01.2024

В Ереване осквернили мемориал в память о детях блокадного Ленинграда

Вандал осквернил памятник детям блокадного Ленинграда в Ереване, кадры появились в соцсети Facebook*. РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T01:40

2024-01-30T01:40

2024-01-30T01:41

в мире

ленинград

армения

ереван

мария захарова

никол пашинян

сергей копыркин

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Вандал осквернил памятник детям блокадного Ленинграда в Ереване, кадры появились в соцсети Facebook*.В минувшую пятницу посол России в Армении Сергей Копыркин вместе с представителями дипмиссии, Россотрудничества и общественных организаций возложили венки и цветы к этому монументу. Мероприятие было посвящено 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В годы войны в Армению из этого города вывезли свыше 200 детей. Сейчас в республике проживают шесть блокадников.Уроженец Еревана, представляющийся в соцсетях как Самвел Ширинян, опрокинул венки и растоптал ленту в цветах российского триколора, сняв свои действия на видео и опубликовав его. На записи мужчина выражает недовольство словами официального представителя МИД России Марии Захаровой.Устроивший погром у мемориала заявил, что "нет никаких документаций о блокаде Ленинграда". Правоохранительные органы Армении инцидент пока не прокомментировали.Заявление ЗахаровойОфициальный представитель МИД России Мария Захарова, касаясь ранее в ходе брифинга утверждений об этнических чистках в Карабахе, предложила предоставить ссылку на документ или заявление какой-либо международной организации, например, ООН, свидетельствующие о том, что подобные этнические чистки были.Дипломат подчеркнула также, что российская сторона не раз отмечала важность создания условий для возвращения армянского населения в Карабах, фиксировала необходимость надлежащего обеспечения прав и безопасности армянского населения Карабаха и готова обеспечить всемерное содействие этому процессу, в том числе по линии российского миротворческого контингента.Блокада ЛенинградаБлокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь — "Дорога жизни" - по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера.Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия ленинградцам пришлось ждать еще целый год. Только 27 января 1944 года Ленинград был освобожден от осады: в ходе операции "Январский гром" немецкие войска были отброшены на 60-100 км от границ города.В субботу исполнилось 80 лет со дня полного снятия блокады Ленинграда в Великую Отечественную войну.Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады Ленинграда составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре.Ухудшение отношений между Россией и АрмениейМосква в последние месяцы назвала недружественными некоторые решения и заявления официального Еревана. Так парламент Армении ратифицировал статут Международного уголовного суда, который ранее выдал ордера на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Кроме того, премьер-министр Никол Пашинян раскритиковал работу российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе.Осенью он заявил, что Ереван готов быть еще ближе к Евросоюзу, насколько ЕС посчитает это возможным. Высокопоставленный источник в Москве в беседе с РИА Новости назвал данное выступление Пашиняна безответственным и провокационным.Он подчеркнул, что в Москве видят попытки превратить Армению в "Украину номер три", если считать Молдавию "Украиной номер два". При этом Пашинян "семимильными шагами идет по пути Владимира Зеленского".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231122/mid-1911072102.html

https://ria.ru/20240129/meropriyatiya-1924222353.html

https://ria.ru/20240128/blokada-1924033009.html

https://ria.ru/20240128/blokada-1923939214.html

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Алексей Калабанов

в мире, ленинград, армения, ереван, мария захарова, никол пашинян, сергей копыркин, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), оон, блокада ленинграда (1941-1944)