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"Тихонечко стучатся". В ЮАР раскрыли, кто хочет попасть в БРИКС - РИА Новости, 30.01.2024
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21:59 30.01.2024
https://ria.ru/20240130/briks-1924464951.html
"Тихонечко стучатся". В ЮАР раскрыли, кто хочет попасть в БРИКС
"Тихонечко стучатся". В ЮАР раскрыли, кто хочет попасть в БРИКС - РИА Новости, 30.01.2024
"Тихонечко стучатся". В ЮАР раскрыли, кто хочет попасть в БРИКС
Страны глобального Севера стремятся присоединиться к БРИКС, заявил шерпа ЮАР Анил Суклал на встрече шерп и су-шерп стран БРИКС. Его цитирует "РБК". РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T21:59
2024-01-30T21:59
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Страны глобального Севера стремятся присоединиться к БРИКС, заявил шерпа ЮАР Анил Суклал на встрече шерп и су-шерп стран БРИКС. Его цитирует "РБК"."Все больше развитых государств — стран глобального Севера — тихонечко стучатся в двери БРИКС", — заявил он.Как отметил Суклал, члены организации не настроены против Запада, они открыты для общения со всеми, кто верит в принцип равенства и инклюзивности.Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что с первого января 2024 года к БРИКС присоединились пять новых стран — Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Расширенное объединение внесет свой вклад в строительство более справедливого и многополярного миропорядка, который будет отражать ситуацию на мировой арене, подчеркнул он.
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в мире, юар, россия, брикс, сергей рябков
В мире, ЮАР, Россия, БРИКС, Сергей Рябков
"Тихонечко стучатся". В ЮАР раскрыли, кто хочет попасть в БРИКС

Глава делегации ЮАР Суклал: все больше развитых стран хотят стать частью БРИКС

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПресс-центр саммита БРИКС в Йоханнесбурге
Пресс-центр саммита БРИКС в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Пресс-центр саммита БРИКС в Йоханнесбурге . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Страны глобального Севера стремятся присоединиться к БРИКС, заявил шерпа ЮАР Анил Суклал на встрече шерп и су-шерп стран БРИКС. Его цитирует "РБК".
«
"Все больше развитых государств — стран глобального Севера — тихонечко стучатся в двери БРИКС", — заявил он.
Как отметил Суклал, члены организации не настроены против Запада, они открыты для общения со всеми, кто верит в принцип равенства и инклюзивности.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что с первого января 2024 года к БРИКС присоединились пять новых стран — Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Расширенное объединение внесет свой вклад в строительство более справедливого и многополярного миропорядка, который будет отражать ситуацию на мировой арене, подчеркнул он.
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