https://ria.ru/20240130/briks-1924464951.html
"Тихонечко стучатся". В ЮАР раскрыли, кто хочет попасть в БРИКС
"Тихонечко стучатся". В ЮАР раскрыли, кто хочет попасть в БРИКС - РИА Новости, 30.01.2024
"Тихонечко стучатся". В ЮАР раскрыли, кто хочет попасть в БРИКС
Страны глобального Севера стремятся присоединиться к БРИКС, заявил шерпа ЮАР Анил Суклал на встрече шерп и су-шерп стран БРИКС. Его цитирует "РБК". РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T21:59
2024-01-30T21:59
2024-01-30T21:59
в мире
юар
россия
брикс
сергей рябков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1892037455_0:125:3070:1852_1920x0_80_0_0_0c0062a8002c361917f4f3ad3c7987dc.jpg
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Страны глобального Севера стремятся присоединиться к БРИКС, заявил шерпа ЮАР Анил Суклал на встрече шерп и су-шерп стран БРИКС. Его цитирует "РБК"."Все больше развитых государств — стран глобального Севера — тихонечко стучатся в двери БРИКС", — заявил он.Как отметил Суклал, члены организации не настроены против Запада, они открыты для общения со всеми, кто верит в принцип равенства и инклюзивности.Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что с первого января 2024 года к БРИКС присоединились пять новых стран — Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Расширенное объединение внесет свой вклад в строительство более справедливого и многополярного миропорядка, который будет отражать ситуацию на мировой арене, подчеркнул он.
https://ria.ru/20240130/nabiullina-1924276169.html
юар
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1892037455_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c1dce12cf4e8b77f964aed7ca95e8fc5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, юар, россия, брикс, сергей рябков
В мире, ЮАР, Россия, БРИКС, Сергей Рябков
"Тихонечко стучатся". В ЮАР раскрыли, кто хочет попасть в БРИКС
Глава делегации ЮАР Суклал: все больше развитых стран хотят стать частью БРИКС