https://ria.ru/20240130/briks-1924464951.html

"Тихонечко стучатся". В ЮАР раскрыли, кто хочет попасть в БРИКС

"Тихонечко стучатся". В ЮАР раскрыли, кто хочет попасть в БРИКС - РИА Новости, 30.01.2024

"Тихонечко стучатся". В ЮАР раскрыли, кто хочет попасть в БРИКС

Страны глобального Севера стремятся присоединиться к БРИКС, заявил шерпа ЮАР Анил Суклал на встрече шерп и су-шерп стран БРИКС. Его цитирует "РБК". РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T21:59

2024-01-30T21:59

2024-01-30T21:59

в мире

юар

россия

брикс

сергей рябков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1892037455_0:125:3070:1852_1920x0_80_0_0_0c0062a8002c361917f4f3ad3c7987dc.jpg

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Страны глобального Севера стремятся присоединиться к БРИКС, заявил шерпа ЮАР Анил Суклал на встрече шерп и су-шерп стран БРИКС. Его цитирует "РБК"."Все больше развитых государств — стран глобального Севера — тихонечко стучатся в двери БРИКС", — заявил он.Как отметил Суклал, члены организации не настроены против Запада, они открыты для общения со всеми, кто верит в принцип равенства и инклюзивности.Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков сообщил, что с первого января 2024 года к БРИКС присоединились пять новых стран — Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Расширенное объединение внесет свой вклад в строительство более справедливого и многополярного миропорядка, который будет отражать ситуацию на мировой арене, подчеркнул он.

https://ria.ru/20240130/nabiullina-1924276169.html

юар

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, юар, россия, брикс, сергей рябков