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В "Билайне" заявили, что сеть работает штатно - РИА Новости, 30.01.2024
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20:06 30.01.2024 (обновлено: 20:22 30.01.2024)
https://ria.ru/20240130/bilayn-1924452079.html
В "Билайне" заявили, что сеть работает штатно
В "Билайне" заявили, что сеть работает штатно - РИА Новости, 30.01.2024
В "Билайне" заявили, что сеть работает штатно
Сеть "Билайна" работает штатно, сбои в работе некоторых интернет-ресурсов находятся вне зоны ответственности оператора, заявили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T20:06
2024-01-30T20:22
технологии
билайн
россия
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Сеть "Билайна" работает штатно, сбои в работе некоторых интернет-ресурсов находятся вне зоны ответственности оператора, заявили РИА Новости в пресс-службе компании. "Сеть "Билайна" работает штатно. Возможные сбои в работе некоторых интернет-ресурсов находятся вне зоны ответственности "Билайна", - сообщили в пресс-службе.Во вторник вечером пользователи сообщили о сбоях в работе сайтов доменной зоны ru в России, жалобы фиксирует сервис Downradar. Сбой начался около 19.30 мск. Больше всего жалоб поступает от жителей Москвы и Московской области. Также есть жалобы из других регионов России - Санкт-Петербурга, Свердловской области, Новосибирской области, Татарстана.
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россия
москва
московская область (подмосковье)
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Новости
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технологии, билайн, россия, москва, московская область (подмосковье)
Технологии, Билайн, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье)
В "Билайне" заявили, что сеть работает штатно

"Билайна": сеть работает штатно, сбои вне зоны ответственности оператора

© Фото : пресс-служба "Вымпелком"Логотип "Билайн"
Логотип Билайн - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© Фото : пресс-служба "Вымпелком"
Логотип "Билайн". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Сеть "Билайна" работает штатно, сбои в работе некоторых интернет-ресурсов находятся вне зоны ответственности оператора, заявили РИА Новости в пресс-службе компании.
«
"Сеть "Билайна" работает штатно. Возможные сбои в работе некоторых интернет-ресурсов находятся вне зоны ответственности "Билайна", - сообщили в пресс-службе.
Во вторник вечером пользователи сообщили о сбоях в работе сайтов доменной зоны ru в России, жалобы фиксирует сервис Downradar. Сбой начался около 19.30 мск. Больше всего жалоб поступает от жителей Москвы и Московской области. Также есть жалобы из других регионов России - Санкт-Петербурга, Свердловской области, Новосибирской области, Татарстана.
Девушка держит в руках смартфон
В доменной зоне .ru в России произошел сбой
Вчера, 19:50
 
ТехнологииБилайнРоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)
 
 
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