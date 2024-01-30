https://ria.ru/20240130/bilayn-1924452079.html

В "Билайне" заявили, что сеть работает штатно

В "Билайне" заявили, что сеть работает штатно - РИА Новости, 30.01.2024

В "Билайне" заявили, что сеть работает штатно

Сеть "Билайна" работает штатно, сбои в работе некоторых интернет-ресурсов находятся вне зоны ответственности оператора, заявили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T20:06

2024-01-30T20:06

2024-01-30T20:22

технологии

билайн

россия

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Сеть "Билайна" работает штатно, сбои в работе некоторых интернет-ресурсов находятся вне зоны ответственности оператора, заявили РИА Новости в пресс-службе компании. "Сеть "Билайна" работает штатно. Возможные сбои в работе некоторых интернет-ресурсов находятся вне зоны ответственности "Билайна", - сообщили в пресс-службе.Во вторник вечером пользователи сообщили о сбоях в работе сайтов доменной зоны ru в России, жалобы фиксирует сервис Downradar. Сбой начался около 19.30 мск. Больше всего жалоб поступает от жителей Москвы и Московской области. Также есть жалобы из других регионов России - Санкт-Петербурга, Свердловской области, Новосибирской области, Татарстана.

https://ria.ru/20240130/sboi-1924449185.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

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2024

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технологии, билайн, россия, москва, московская область (подмосковье)