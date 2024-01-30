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"Они сражались за Байдена": пресс-секретарь Белого дома громко опозорилась - РИА Новости, 30.01.2024
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01:39 30.01.2024 (обновлено: 01:47 30.01.2024)
https://ria.ru/20240130/bayden-1924256771.html
"Они сражались за Байдена": пресс-секретарь Белого дома громко опозорилась
"Они сражались за Байдена": пресс-секретарь Белого дома громко опозорилась - РИА Новости, 30.01.2024
"Они сражались за Байдена": пресс-секретарь Белого дома громко опозорилась
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер вызвала негативную реакцию в США после интервью телеканалу MSNBC, в котором она в довольно бессвязной манере заявила, РИА Новости, 30.01.2024
2024-01-30T01:39
2024-01-30T01:47
в мире
сша
иордания
карин жан-пьер
джо байден
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министерство обороны сша
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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер вызвала негативную реакцию в США после интервью телеканалу MSNBC, в котором она в довольно бессвязной манере заявила, что погибшие в Иордании американские солдаты сражались от имени администрации, об этом пишет журнал Newsweek.В воскресенье Центральное командование ВС США сообщило, что при атаке беспилотника на военную базу на северо-востоке Иордании погибли трое американских солдат, еще 40, по последним данным, получили ранения."Наши глубочайшие соболезнования и искренние соболезнования семьям, потерявшим трех храбрых людей, являющихся военными, отважными людьми, тех, которые всегда сражаются от имени этой администрации народа США, что, очевидно еще важнее", — приводит Newsweek слова Жан-Пьер.Джереми Редферн, пресс-секретарь губернатора Флориды и экс-претендента на пост президента США от Республиканской партии Рона Десантиса, назвал слова Жан-Пьер отвратительными."Можно что угодно говорить об этой бессвязной речи, но мысль о том, что все военнослужащие сражаются за действующую администрацию — это и есть главная проблема правящего класса округа Колумбия", — заявил он.Консервативная медиакомпания Proud Elephant призвала, в свою очередь, проявить немного уважения к погибшим, раскритиковав эксплуатацию слова "народ" в ответе пресс-секретаря Байдена. "Это низко даже для Карин Жан-Пьер", — говорится в сообщении.Президент США Джо Байден ранее возложил ответственность за произошедшее на поддерживаемые Ираном группировки в Сирии и Ираке. Глава Пентагона Ллойд Остин пообещал дать ответ на эту атаку.С начала обострения палестино-израильского конфликта базы США в Ираке, а также их войска в Сирии регулярно подвергаются нападениям. Ответственность за атаки берут на себя действующие в Ираке шиитские вооруженные группировки. На этом фоне власти и другие политические силы все чаще требуют вывести иностранные войска с территории государства.
https://ria.ru/20240130/ssha-1924252573.html
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в мире, сша, иордания, карин жан-пьер, джо байден, рон десантис, министерство обороны сша, ирак
В мире, США, Иордания, Карин Жан-Пьер, Джо Байден, Рон Десантис, Министерство обороны США, Ирак
"Они сражались за Байдена": пресс-секретарь Белого дома громко опозорилась

Newsweek: пресс-секретаря Белого дома раскритиковали из-за слов о гибели солдат

© AP Photo / Patrick SemanskyКарин Жан-Пьер
Карин Жан-Пьер - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
© AP Photo / Patrick Semansky
Карин Жан-Пьер. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер вызвала негативную реакцию в США после интервью телеканалу MSNBC, в котором она в довольно бессвязной манере заявила, что погибшие в Иордании американские солдаты сражались от имени администрации, об этом пишет журнал Newsweek.
В воскресенье Центральное командование ВС США сообщило, что при атаке беспилотника на военную базу на северо-востоке Иордании погибли трое американских солдат, еще 40, по последним данным, получили ранения.
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"Наши глубочайшие соболезнования и искренние соболезнования семьям, потерявшим трех храбрых людей, являющихся военными, отважными людьми, тех, которые всегда сражаются от имени этой администрации народа США, что, очевидно еще важнее", — приводит Newsweek слова Жан-Пьер.
Джереми Редферн, пресс-секретарь губернатора Флориды и экс-претендента на пост президента США от Республиканской партии Рона Десантиса, назвал слова Жан-Пьер отвратительными.
«
"Можно что угодно говорить об этой бессвязной речи, но мысль о том, что все военнослужащие сражаются за действующую администрацию — это и есть главная проблема правящего класса округа Колумбия", — заявил он.
Консервативная медиакомпания Proud Elephant призвала, в свою очередь, проявить немного уважения к погибшим, раскритиковав эксплуатацию слова "народ" в ответе пресс-секретаря Байдена. "Это низко даже для Карин Жан-Пьер", — говорится в сообщении.
Президент США Джо Байден ранее возложил ответственность за произошедшее на поддерживаемые Ираном группировки в Сирии и Ираке. Глава Пентагона Ллойд Остин пообещал дать ответ на эту атаку.
С начала обострения палестино-израильского конфликта базы США в Ираке, а также их войска в Сирии регулярно подвергаются нападениям. Ответственность за атаки берут на себя действующие в Ираке шиитские вооруженные группировки. На этом фоне власти и другие политические силы все чаще требуют вывести иностранные войска с территории государства.
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В миреСШАИорданияКарин Жан-ПьерДжо БайденРон ДесантисМинистерство обороны СШАИрак
 
 
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