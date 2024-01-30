https://ria.ru/20240130/baburin-1924359991.html

Бабурин вышел из предвыборной гонки и призвал голосовать за Путина

Бабурин вышел из предвыборной гонки и призвал голосовать за Путина - РИА Новости, 30.01.2024

Бабурин вышел из предвыборной гонки и призвал голосовать за Путина

Председатель партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин после подачи подписей в ЦИК отказался от дальнейшего участия в предвыборной гонке за пост... РИА Новости, 30.01.2024

2024-01-30T14:12

2024-01-30T14:12

2024-01-30T15:12

выборы президента россии — 2024

политика

сергей бабурин

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Председатель партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин после подачи подписей в ЦИК отказался от дальнейшего участия в предвыборной гонке за пост президента и призвал поддержать кандидатуру Владимира Путина."Нельзя дробить власть в условиях противостояния с Западом, раздвоения патриотических сил быть не должно. "Российский общенародный союз" принял решение поддержать национального лидера Владимира Путина", — заявил политик.Он представил в ЦИК заявление о снятии своей кандидатуры с выборов на должность президента в 2024 году.Бабурин признался, что это решение было, возможно, самым непростым в его жизни. "Я рад, что после нашей собственной проверки подписных листов, готовых к представлению в ЦИК, у нас 102 678 подписей избирателей. Однако в обстановке ожесточенной войны Запада против России, крови, которую украинские нацисты проливают во многих городах и селах России, я принимаю, возможно, самое непростое решение в своей жизни. Я снимаю свою кандидатуру с выборов на должность президента России", — сказал он.Председатель РОС призвал всех объединиться вокруг кандидатуры Путина и представил в заявлении наказы для политика. "Не останавливаться! Завершить успехом денацификацию и демилитаризацию Украины. <...> Продолжить и осуществить глубокую конституционную реформу. <...> Принять продуманные комплексные меры по восстановлению социального и политического единства многонационального русского народа, социальной солидарности. <...> Не останавливаться в защите русского мира", — говорится в заявлении Бабурина.Член ЦИК Константин Мазуревский назвал снятие Бабуриным своей кандидатуры с предвыборной гонки его неотъемлемым правом. "Участие в выборах является свободным и добровольным, поэтому право снять свою кандидатуру — неотъемлемо, оно принадлежит кандидату. <...> Сейчас мы в соответствии с процедурой заявление примем и, соответственно, принимаем к сведению уведомление о том, что он выходит с президентских выборов. Важно отметить, что в случае подачи этого заявления оно отзыву не принадлежит. По закону его забрать нельзя, это уже окончательное решение", — сказал он.Накануне ЦИК зарегистрировала Путина кандидатом на должность президента России.Совет Федерации назначил выборы главы государства на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Сейчас на пост претендуют десять человек.Помимо Путина, ЦИК уже зарегистрировала трех кандидатов в президенты — Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку все трое — представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требовалось.Выдвиженцы от непарламентских политических партий — Сергей Малинкович, Борис Надеждин, Андрей Богданов, Сергей Бабурин, Ирина Свиридова — должны до 31 января представить не менее 100 тысяч подписей.Самовыдвиженцам — Владимиру Путину, Раде Русских, Анатолию Баташеву — необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей. Центральная избирательная комиссия должна принять решение о регистрации всех кандидатов не позднее 10 февраля.

https://ria.ru/20240130/vybory-1924368370.html

https://ria.ru/20240129/vybory-1924096770.html

https://ria.ru/20240129/shakhnazarov-1924135095.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, сергей бабурин