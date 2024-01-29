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В Wildberries опровергли информацию об обысках в квартире Бакальчук - РИА Новости, 29.01.2024
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21:19 29.01.2024
https://ria.ru/20240129/wildberries-1924236914.html
В Wildberries опровергли информацию об обысках в квартире Бакальчук
В Wildberries опровергли информацию об обысках в квартире Бакальчук - РИА Новости, 29.01.2024
В Wildberries опровергли информацию об обысках в квартире Бакальчук
Информация об обысках в квартире основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук не соответствует действительности, рассказали РИА Новости в компании. РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T21:19
2024-01-29T21:19
происшествия
санкт-петербург
татьяна бакальчук
wildberries
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Информация об обысках в квартире основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук не соответствует действительности, рассказали РИА Новости в компании. Ранее в понедельник Telegram-канал Mash на Мойке сообщил о том, что в квартире проведены обыски - изъята документация, интересующая следствие в рамках дела о пожаре на складе в Шушарах. "Распространяемая некоторыми интернет-площадками информация о проведении следственных действий в квартире у основателя и генерального директора компании Татьяны Бакальчук не соответствует действительности. &lt;…&gt; Никакого изъятия документов ни дома у Татьяны Владимировны, ни в офисе не проводилось", - заявили в компании. На прошлой неделе в маркетплейсе сообщили агентству о том, что Бакальчук 22-23 января работала в Петербурге, дала показания в Следственном комитете Санкт-Петербурга. Склад Wildberries в Шушарах (район Петербурга) площадью свыше 100 тысяч квадратных метров загорелся 13 января. Пожар охватил 70 тысяч квадратных метров. Открытое горение было ликвидировано только в воскресенье. Ориентировочно ущерб от пожара оценивается страховщиками в 10-11 миллиардов рублей.
https://ria.ru/20240122/wildberries-1922758743.html
https://ria.ru/20240121/bakalchuk-1922558881.html
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происшествия, санкт-петербург, татьяна бакальчук, wildberries
Происшествия, Санкт-Петербург, Татьяна Бакальчук, Wildberries
В Wildberries опровергли информацию об обысках в квартире Бакальчук

В Wildberries опровергли информацию об обысках в квартире гендиректора Бакальчук

© РИА Новости / Ирина Алтухова | Перейти в медиабанкРабота пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries
Работа пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости / Ирина Алтухова
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Работа пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Информация об обысках в квартире основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук не соответствует действительности, рассказали РИА Новости в компании.
Ранее в понедельник Telegram-канал Mash на Мойке сообщил о том, что в квартире проведены обыски - изъята документация, интересующая следствие в рамках дела о пожаре на складе в Шушарах.
Пожар на складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
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22 января, 13:42
«
"Распространяемая некоторыми интернет-площадками информация о проведении следственных действий в квартире у основателя и генерального директора компании Татьяны Бакальчук не соответствует действительности. <…> Никакого изъятия документов ни дома у Татьяны Владимировны, ни в офисе не проводилось", - заявили в компании.
На прошлой неделе в маркетплейсе сообщили агентству о том, что Бакальчук 22-23 января работала в Петербурге, дала показания в Следственном комитете Санкт-Петербурга.
Склад Wildberries в Шушарах (район Петербурга) площадью свыше 100 тысяч квадратных метров загорелся 13 января. Пожар охватил 70 тысяч квадратных метров. Открытое горение было ликвидировано только в воскресенье. Ориентировочно ущерб от пожара оценивается страховщиками в 10-11 миллиардов рублей.
Пожар на складе Wildberries в Пушкинском районе Санкт-Петербурга
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21 января, 01:07
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургТатьяна БакальчукWildberries
 
 
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