https://ria.ru/20240129/vzryv-1924185141.html

В Петербурге школьник случайно взорвал страйкбольную гранату

В Петербурге школьник случайно взорвал страйкбольную гранату - РИА Новости, 29.01.2024

В Петербурге школьник случайно взорвал страйкбольную гранату

Шестиклассник принес страйкбольную гранату в школу в Адмиралтейском районе Петербурга и по неосторожности активировал ее, проводится проверка, сообщает... РИА Новости, 29.01.2024

2024-01-29T17:04

2024-01-29T17:04

2024-01-29T17:04

происшествия

санкт-петербург

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв - РИА Новости. Шестиклассник принес страйкбольную гранату в школу в Адмиралтейском районе Петербурга и по неосторожности активировал ее, проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти. По данным полиции, сообщение о том, что в коридоре школы на Казанской улице что-то взорвалось, поступило в понедельник около 15.30. "На место прибыли сотрудники полиции, которые установили, что ученик 6 класса пронес в школу страйкбольную гранату и вместе со своими друзьями по неосторожности активировал ее в школьном коридоре", - сообщает пресс-служба. Уточняется, что никто не пострадал. Полиция проводит проверку, устанавливаются обстоятельства происшествия.

https://ria.ru/20230928/gaz-1899250058.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)