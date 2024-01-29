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В Петербурге школьник случайно взорвал страйкбольную гранату - РИА Новости, 29.01.2024
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17:04 29.01.2024
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В Петербурге школьник случайно взорвал страйкбольную гранату
В Петербурге школьник случайно взорвал страйкбольную гранату - РИА Новости, 29.01.2024
В Петербурге школьник случайно взорвал страйкбольную гранату
Шестиклассник принес страйкбольную гранату в школу в Адмиралтейском районе Петербурга и по неосторожности активировал ее, проводится проверка, сообщает... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T17:04
2024-01-29T17:04
происшествия
санкт-петербург
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв - РИА Новости. Шестиклассник принес страйкбольную гранату в школу в Адмиралтейском районе Петербурга и по неосторожности активировал ее, проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти. По данным полиции, сообщение о том, что в коридоре школы на Казанской улице что-то взорвалось, поступило в понедельник около 15.30. "На место прибыли сотрудники полиции, которые установили, что ученик 6 класса пронес в школу страйкбольную гранату и вместе со своими друзьями по неосторожности активировал ее в школьном коридоре", - сообщает пресс-служба. Уточняется, что никто не пострадал. Полиция проводит проверку, устанавливаются обстоятельства происшествия.
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происшествия, санкт-петербург, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Санкт-Петербург, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Петербурге школьник случайно взорвал страйкбольную гранату

В Петербурге школьник принес страйкбольную гранату и случайно взорвал ее

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв - РИА Новости. Шестиклассник принес страйкбольную гранату в школу в Адмиралтейском районе Петербурга и по неосторожности активировал ее, проводится проверка, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти.
По данным полиции, сообщение о том, что в коридоре школы на Казанской улице что-то взорвалось, поступило в понедельник около 15.30.
"На место прибыли сотрудники полиции, которые установили, что ученик 6 класса пронес в школу страйкбольную гранату и вместе со своими друзьями по неосторожности активировал ее в школьном коридоре", - сообщает пресс-служба. Уточняется, что никто не пострадал. Полиция проводит проверку, устанавливаются обстоятельства происшествия.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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