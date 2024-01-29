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Памфилова призвала четырех кандидатов уведомить ЦИК о сдаче подписей - РИА Новости, 29.01.2024
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https://ria.ru/20240129/vybory-1924109385.html
Памфилова призвала четырех кандидатов уведомить ЦИК о сдаче подписей
Памфилова призвала четырех кандидатов уведомить ЦИК о сдаче подписей - РИА Новости, 29.01.2024
Памфилова призвала четырех кандидатов уведомить ЦИК о сдаче подписей
Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова призвала претендентов в кандидаты на должность президента РФ Ирину Свиридову, Раду Русских,... РИА Новости, 29.01.2024
2024-01-29T12:39
2024-01-29T12:39
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова призвала претендентов в кандидаты на должность президента РФ Ирину Свиридову, Раду Русских, Анатолия Баташева и Бориса Надеждина уведомить комиссию о датах подачи в ЦИК собранных подписей в их поддержку. "У нас нет никакой информации от Ирины Владимировны Свиридовой, Рады Лизмовны Русских, Анатолия Геннадьевича Баташева, Бориса Борисовича Надеждина. Мы не знаем, принесут они подписи или не принесут. Если намерены принести подписи, просим, я обращаюсь публично, немедленно уведомить нас о том, когда вы планируете это дело", - сказала Памфилова на заседании ЦИК. Председатель попросила аппарат комиссии немедленно отправить телеграммы каждому из претендентов "с настоятельной просьбой уведомить ЦИК о том, когда они планируют это делать". Она напомнила, что подписи необходимо предоставить в ЦИК до 31 января. "Это в их же интересах, чтобы не было столпотворения, чтобы мы могли развести (процедуры по времени – ред.) с другими кандидатами, чтобы мы могли организовать этот процесс. А не просто так - пришли, когда захотели, вывалили, как у нас бывало, без пяти там сколько-то там, и что хотите, то и делайте. Еще когда не один. Я буду расценивать это как провокацию", - добавила глава ЦИК. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина. Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.
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политика, россия, элла памфилова, борис надеждин, леонид слуцкий (политик), совет федерации рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Элла Памфилова, Борис Надеждин, Леонид Слуцкий (политик), Совет Федерации РФ
Памфилова призвала четырех кандидатов уведомить ЦИК о сдаче подписей

ЦИК призвал Свиридову, Русских, Баташева и Надеждина сообщить о сдаче подписей

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЗаседание ЦИК РФ
Заседание ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 29.01.2024
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Заседание ЦИК РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова призвала претендентов в кандидаты на должность президента РФ Ирину Свиридову, Раду Русских, Анатолия Баташева и Бориса Надеждина уведомить комиссию о датах подачи в ЦИК собранных подписей в их поддержку.
"У нас нет никакой информации от Ирины Владимировны Свиридовой, Рады Лизмовны Русских, Анатолия Геннадьевича Баташева, Бориса Борисовича Надеждина. Мы не знаем, принесут они подписи или не принесут. Если намерены принести подписи, просим, я обращаюсь публично, немедленно уведомить нас о том, когда вы планируете это дело", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.
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Председатель попросила аппарат комиссии немедленно отправить телеграммы каждому из претендентов "с настоятельной просьбой уведомить ЦИК о том, когда они планируют это делать".
Она напомнила, что подписи необходимо предоставить в ЦИК до 31 января.
"Это в их же интересах, чтобы не было столпотворения, чтобы мы могли развести (процедуры по времени – ред.) с другими кандидатами, чтобы мы могли организовать этот процесс. А не просто так - пришли, когда захотели, вывалили, как у нас бывало, без пяти там сколько-то там, и что хотите, то и делайте. Еще когда не один. Я буду расценивать это как провокацию", - добавила глава ЦИК.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На данный момент 11 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина.
Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.
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